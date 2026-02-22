Montilla renueva su compromiso como Ciudad Amiga de la Infancia



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha renovado su compromiso como Ciudad Amiga de la Infancia al recibir, durante el V Foro Andaluz de Ciudades Amigas de la Infancia impulsado por UNICEF en Sevilla, el diploma que acredita este distintivo, en un encuentro en el que participaron la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, y el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez.Este reconocimiento avala el trabajo que el Consistorio montillano viene desarrollando desde hace años en favor de los derechos de la infancia y la adolescencia, con iniciativas dirigidas a fomentar la participación, la protección y el bienestar de niños, niñas y jóvenes de la localidad, situando a la infancia en el centro de las políticas municipales.El acto de entrega de este distintivo tuvo lugar en el marco del V Foro Andaluz de Ciudades Amigas de la Infancia, celebrado los pasados días 18 y 19 de febrero en Sevilla bajo el lemaEste encuentro reunió a más de 200 personas, entre responsables políticos, personal técnico municipal, especialistas en infancia y representantes de entidades de toda Andalucía, con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en la transformación de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.En ese sentido, uno de los momentos más destacados del foro fue la intervención de Rafa, de 14 años y consejero infantil del órgano de participación infantil y adolescente de La Rinconada, quien puso en valor el papel activo de la infancia en la construcción de entornos seguros.“Como niños y niñas, tenemos un papel muy importante para proteger a otros chicos. A través de actividades, charlas, talleres o dinámicas en grupo, podemos enseñar a respetarnos, a detectar situaciones de acoso y a no quedarnos callados cuando vemos que alguien lo está pasando mal”, afirmó ante alcaldes, concejales y personal técnico asistentes.De igual modo, el joven subrayó la importancia de escuchar la voz de la infancia en los municipios. “Nadie mejor que nosotros sabe lo que pasa en nuestro día a día. Cuando participamos, no solo damos nuestra opinión, sino que ayudamos a crear espacios más seguros, donde todos podamos sentirnos respetados y protegidos”, añadió.Por otro lado, la inauguración del foro contó con la participación de la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Concepción Cardesa, y de la vicepresidenta segunda de UNICEF España, Claudia Zafra, quien alertó sobre la dimensión del problema de la violencia contra la infancia. “La violencia contra niñas, niños y adolescentes es un problema persistente y generalizado que afecta a la infancia en todos los entornos”, recordó.Asimismo, la representante de UNICEF España destacó la necesidad de implicación colectiva para prevenir estas situaciones. “Enfocar la prevención de la violencia como una acción colectiva y comunitaria, incluyendo a profesionales, administraciones públicas y ciudadanía, permite unir esfuerzos para crear una red de apoyo integral que prevenga y responda eficazmente a estas situaciones”, remarcó.Y es que el foro se concibió como un espacio de reflexión y trabajo conjunto para impulsar estrategias que permitan a los gobiernos locales construir entornos más seguros y protectores, promoviendo además la participación significativa de niños, niñas y adolescentes en la vida municipal.Durante la primera sesión del encuentro, UNICEF Comité Andalucía hizo entrega de los diplomas acreditativos a los 28 municipios andaluces que han renovado esta distinción, entre ellos Montilla. Andalucía se mantiene así como la comunidad autónoma con mayor número de Ciudades Amigas de la Infancia, con un total de 76 municipios reconocidos, en los que residen más de un millón de menores de 18 años, lo que representa el 67 por ciento del total de la población infantil y adolescente andaluza.Además, una evaluación externa reciente concluye que las ciudades que forman parte de esta iniciativa tienen una mayor probabilidad de implementar políticas públicas con enfoque de infancia, gracias al compromiso de los agentes sociales, el respaldo político y la disponibilidad de recursos.En ese contexto, el 91 por ciento de los chicos y chicas que participan en órganos de representación infantil aseguran que esta experiencia les ha permitido mejorar sus habilidades y desarrollar sus capacidades, mientras que uno de cada diez procede de situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, el 66 por ciento de estas ciudades dispone de programas deportivos adaptados a menores con discapacidad y el 99 por ciento de los centros educativos cuenta con medidas de seguridad peatonal en su entorno.Por último, la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, liderada por UNICEF España desde el año 2002 en alianza con el Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, tiene como finalidad promover que las entidades locales sitúen el bienestar y la participación infantil en el centro de su acción pública, contribuyendo así al pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.