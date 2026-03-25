El Club Natación Montilla celebra su 50.º aniversario con la presentación de sus equipos



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Club Natación Montilla celebró este domingo en el Complejo Envidarte la presentación de sus equipos para la temporada 2026/2027, en un acto conmemorativo de su 50.º aniversario, una cita cargada de emoción que reunió a la comunidad deportiva local para poner en valor cinco décadas de trayectoria, compromiso y promoción de la natación en la ciudad.La jornada, concebida como un encuentro especial para recordar la historia del club, sirvió para rendir homenaje a todas las personas que han formado parte de esta entidad desde su fundación. Cinco décadas marcadas por el esfuerzo, la constancia y la pasión por la natación que han convertido al Club Natación Montilla en un referente del deporte local y en una sólida cantera de nadadores y nadadoras.Además, desde el Ayuntamiento de Montilla, representado por el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, se destacó la relevancia de la entidad, subrayando su contribución al fomento del deporte y de los hábitos de vida saludables entre la población.La celebración estuvo marcada por un ambiente de reconocimiento y recuerdo a figuras como las deo Miguel Bellido Raya, en el que se puso de manifiesto el papel del club en la vida deportiva de la ciudad.En ese sentido, el acto incluyó una mención especial a los deportistas que han logrado las mejores marcas en los últimos tiempos. De igual modo, el club quiso reconocer el esfuerzo y la dedicación de aquellos nadadores que, más allá de los resultados deportivos, han demostrado un firme espíritu de equipo y constancia en los entrenamientos.Entre los nombres propios que han destacado recientemente figuran María González Sales y Reyes Marqués Polonio, quienes firmaron hace unos días una destacada actuación en el. Esta competición, celebrada del 11 al 15 de marzo en la piscina Can Llong de Sabadell, reunió a 1.001 deportistas de todo el país y volvió a situar a estas nadadoras del club montillano en la élite nacional.La historia del Club Natación Montilla se remonta al verano de 1975, cuando se organizaron los primeros cursos de natación coincidiendo con la apertura del complejo polideportivo al aire libre de la localidad. La entidad nació entonces bajo el nombre de Club Natación Montilla Vinícola, impulsada por el docente y escritor José María Castro Amo, conocido como Pepe Castro, cuya figura fue clave en el desarrollo del club.No en vano, Pepe Castro ejerció como director técnico desde su fundación hasta el cambio de denominación y posteriormente asumió la presidencia entre 1989 y 2001. Su trayectoria y dedicación fueron reconocidas en 2015 con una Mención de Honor en la primera Gala del Deporte de Montilla, celebrada en el Teatro Garnelo.Además, el club ha continuado evolucionando en los últimos años, ampliando su oferta deportiva. Desde septiembre de 2021 cuenta con una sección Máster, lo que permite dar cabida a nadadores de todas las edades, desde categorías Prebenjamines hasta Absolutos.En la actualidad, bajo la presidencia de Manuel Baena Herrador, el Club Natación Montilla mantiene su crecimiento y consolidación como una entidad clave en la promoción de la natación en la provincia, reforzando su papel como espacio de formación deportiva y convivencia.