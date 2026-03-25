Latido: el viaje íntimo por la emoción y la memoria de Antonia Maíllo Zamora

La escritora montillana Antonia Maíllo Zamora presentará mañana su nuevo libro, titulado, durante el transcurso de un acto que dará comienzo a las 19.30 de la tarde, en la Casa de las Aguas, sede de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, y que permitirá al público acercarse a una obra marcada por la introspección, la emoción y la exploración de la memoria personal.La cita literaria girará en torno a un proyecto que propone un recorrido íntimo por los paisajes del alma y los territorios simbólicos del deseo, en una invitación a sumergirse en un universo poético donde cada texto late con identidad propia. El acto contará con la participación de Elena Muñoz Ruiz, encargada de presentar a la autora y de contextualizar una obra que se adentra en lo más profundo de la experiencia humana.En ese sentido,reúne 58 textos que transitan entre la ensoñación y el pensamiento, con evocaciones al sol, el mar y la tierra, así como destellos de reflexión que desembocan en temas universales como el amor, la vida y los recuerdos. Se trata de una obra construida desde la prosa poética, donde cada relato busca resonar en quien lo lee como un eco compartido de lo que somos.La trayectoria de Antonia Maíllo Zamora se sustenta en una dedicación constante a la escritura desde la adolescencia, consolidándose como una autora autodidacta con más de ochocientos textos entre poesía, prosa poética, relatos, cuentos y escritos de carácter reflexivo. En 2020 publicó su primer libro,, y desde entonces ha participado en numerosas antologías y revistas literarias, entre ellas, de cuyo Consejo de Redacción forma parte.Por otro lado, la autora mantiene una presencia activa en el ámbito cultural y asociativo, siendo socia fundadora de la Asociación Cultural Montillana La Plazuela, donde ejerce actualmente como secretaria, al igual que en la Asociación Cultural Mujeres Poetas del Atlántico.Su actividad literaria también se extiende al entorno digital, con dos blogs en los que ha difundido su obra:, en la plataforma WordPress, y, en Blogger, además de suDe igual modo, su vinculación con el teatro responde a la necesidad de trasladar la palabra escrita al contacto directo con el público. En este ámbito, ha participado como actriz con la Escuela de Teatro de Montilla en representaciones celebradas en el Teatro Garnelo, como el entremés de Cervantes tituladoo en, adaptación de la obra de Federico García Lorca.La propia autora define su relación con la escritura como una necesidad vital al afirmar que “que en su interior hay un mar de letras”, de manera que si no aprende a “nadar en él, a pelear con sus mareas, a reposar su resaca en sus playas, puede morir ahogada por alguna de sus grandes marejadas”.