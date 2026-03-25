Últimos días para solicitar las ayudas para la reestructuración del viñedo

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha ampliado el plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria 2026 destinadas a la reestructuración y reconversión del viñedo, una línea de subvenciones financiada con 2,5 millones de euros y dirigida a respaldar a viticultores que cultivan uva de vinificación en la comunidad autónoma.Según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 26 de febrero, estas ayudas se enmarcan en la Intervención Sectorial del Sector Vitivinícola Español para el periodo 2024-2027, regulada por la Orden de 9 de marzo de 2023. El nuevo plazo establecido para la presentación de solicitudes se extiende hasta el lunes 30 de marzo, ampliando así el calendario inicialmente previsto.Además, los interesados pueden acceder a los formularios necesarios para tramitar estas subvenciones a través de la página web del Gobierno andaluz, en un proceso que busca facilitar el acceso a unos incentivos que se financian con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía.En ese sentido, la convocatoria contempla un amplio abanico de actuaciones subvencionables orientadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad del viñedo andaluz. Entre ellas, se incluye la replantación de viñas, tanto con sistema de conducción como sin él, así como las labores asociadas a este proceso, como el arranque de las cepas, la preparación del suelo, la fertilización o la plantación.Y es que estas ayudas también cubren actuaciones técnicas como el injertado en campo, la instalación de espalderas, la desinfección del terreno o trabajos de acondicionamiento como el despedregado, la nivelación, la protección de las plantas o el abancalamiento, medidas que inciden directamente en la mejora del rendimiento y la adaptación de los cultivos.Por otro lado, la convocatoria contempla igualmente el apoyo al sobreinjertado, una práctica utilizada para la reconversión varietal de los viñedos, así como la transformación de sistemas tradicionales en vaso hacia modelos en espaldera, considerados más eficientes desde el punto de vista de la gestión agronómica.De igual modo, también se consideran subvencionables las actuaciones derivadas de la replantación obligatoria por motivos sanitarios o fitosanitarios. En estos casos, las ayudas cubren intervenciones como la preparación del suelo, la fertilización, la plantación, el injertado en campo, la desinfección o la protección de las plantas, con el objetivo de garantizar la viabilidad de las explotaciones afectadas.Estas subvenciones, gestionadas por el Gobierno andaluz, tienen como finalidad respaldar al sector vitivinícola de la comunidad autónoma en un contexto de modernización y adaptación a nuevas exigencias productivas, dentro del marco europeo de apoyo a la agricultura.