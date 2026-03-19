Buen papel de María González y Reyes Marqués en el Campeonato de España de Invierno



FOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA

El Club Natación Montilla firmó hace unos días una destacada actuación en el Campeonato de España Absoluto Open y Junior de Invierno, celebrado del 11 al 15 de marzo en la piscina Can Llong de Sabadell, donde dos de sus nadadoras más destacadas, María González Sales y Reyes Marqués Polonio, volvieron a competir al máximo nivel en una cita que reunió a 1.001 deportistas de todo el país.La competición, una de las más exigentes del calendario nacional, acogió durante cinco jornadas a la élite de la natación española en un escenario de alto rendimiento. En ese contexto, María González Sales protagonizó una participación muy completa, logrando clasificarse para tres finales y firmando resultados de relevancia en varias pruebas.No en vano, la nadadora del Club Natación Montilla fue cuarta en los 50 metros mariposa, décima en los 50 metros libres, decimoctava en los 100 metros mariposa, sexta en los 100 metros espalda y quinta en los 200 metros estilos, consolidando su presencia entre las mejores especialistas del panorama nacional.Por otro lado, Reyes Marqués Polonio también dejó patente su buen estado de forma al alcanzar dos finales en Sabadell. Su actuación se tradujo en una novena posición en los 50 metros mariposa, una cuarta plaza en los 200 metros espalda, una sexta posición en los 100 metros mariposa y un décimo puesto en los 100 metros espalda. De este modo, la nadadora montillana logró situarse entre las diez mejores en las cuatro pruebas que disputó, lo que confirma su regularidad en una competición de alto nivel.Además, el rendimiento conjunto de ambas deportistas permitió al Club Natación Montilla alcanzar la decimosexta posición en la clasificación femenina por clubes, un resultado que refleja el impacto de sus actuaciones en el cómputo global del Campeonato de España Absoluto Open y Junior de Invierno.Estos resultados se enmarcan en una trayectoria reciente que ya venía mostrando signos de crecimiento en el inicio de la temporada. De hecho, el pasado mes de enero, María González Sales y Reyes Marqués Polonio ya destacaron en elorganizado por la Federación Andaluza de Natación (FAN) en Málaga, donde compitieron en un entorno de máxima exigencia junto a la élite autonómica.En aquella cita, María González Sales se proclamó campeona en los 50 metros mariposa, fue segunda en los 100 metros de esa misma especialidad y alcanzó la cuarta posición en los 50 metros libres, además de formar parte del relevo femenino de 4x50 metros estilos de la Selección Andaluza que estableció un nuevo récord absoluto. Por su parte, Reyes Marqués Polonio rozó el podio con dos cuartas posiciones en pruebas de gran nivel competitivo.En ese sentido, la participación en el Campeonato de España Absoluto Open y Junior de Invierno de Sabadell supone la continuidad de una progresión sostenida para ambas nadadoras, que han encadenado en los últimos meses resultados destacados tanto en el ámbito autonómico como en el nacional, consolidando la presencia del Club Natación Montilla en competiciones de primer nivel.