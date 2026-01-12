María González y Reyes Marqués brillan en el Campeonato FAN de Invierno



El Club Natación Montilla ha vivido este fin de semana una de esas citas que dejan huella, gracias a las actuaciones de María González Sales y Reyes Marqués Polonio en el I Campeonato FAN de Invierno, celebrado los días 9 y 10 de enero en las instalaciones de Inacua Málaga. Las dos jóvenes nadadoras compitieron a un nivel sobresaliente en un escenario exigente, rodeadas de la élite autonómica.La cita, organizada por la Federación Andaluza de Natación (FAN), reunió a 44 clubes de toda la comunidad y a 421 nadadores, que afrontaron más de mil pruebas individuales a lo largo de dos intensas jornadas. Málaga se convirtió así en el epicentro de la natación autonómica de invierno, en un campeonato que nace con vocación de continuidad y que, desde su primera edición, deja claro el alto grado de competitividad que atraviesa este deporte en Andalucía.En ese contexto tan exigente, María González Sales firmó un fin de semana especialmente brillante. La nadadora aguilarense del Club Natación Montilla se proclamó campeona en los 50 metros mariposa, fue segunda en los 100 metros de esa misma especialidad y alcanzó una meritoria cuarta posición en los 50 metros libres. Resultados que, más allá de los puestos, hablan de regularidad, confianza y una madurez competitiva que no deja de crecer con cada gran cita.Además, María González fue protagonista en uno de los momentos más destacados del campeonato al formar parte del relevo femenino de 4x50 metros estilos de la Federación Andaluza. En la posta de mariposa contribuyó de manera decisiva a la consecución de un nuevo récord de Andalucía absoluto, fijado en 1.54.93, una marca que selló una gesta histórica y que refuerza el valor de su aportación al equipo autonómico.Este nuevo éxito enlaza de forma natural con una trayectoria reciente cargada de hitos. No en vano, hace apenas un mes, la nadadora aguilarense ya había establecido undurante el XLI Campeonato de Andalucía Infantil-Júnior, también disputado en Inacua Málaga. Aquella actuación confirmó una evolución sostenida desde el pasado verano, cuando brilló en el, rebajando en dos ocasiones la Mejor Marca Territorial andaluza de 16 años en esta prueba.Por su parte, Reyes Marqués Polonio volvió a demostrar por qué es una de las grandes promesas del Club Natación Montilla. En el I Campeonato FAN de Invierno rozó el podio con dos cuartas posiciones, tanto en los 100 metros espalda como en los 100 metros mariposa, en pruebas de enorme nivel y con una competencia muy ajustada. Su rendimiento confirmó la solidez técnica y la capacidad de competir sin complejos frente a las mejores nadadoras de Andalucía.La progresión de Reyes Marqués no es fruto de la casualidad. El pasado verano ya dejó su sello en el, donde conquistó una medalla de oro y dos de plata, además de sumar una cuarta posición en otra prueba. Aquellos resultados, unidos a su presencia destacada en campeonatos nacionales, han ido construyendo una trayectoria coherente, marcada por la constancia y el trabajo diario.El campeonato de Málaga tuvo, además, un carácter histórico para la natación andaluza en su conjunto. Durante el fin de semana se batieron los cuatro récords andaluces absolutos de relevos que se habían marcado como gran objetivo de la competición.En el 4x100 metros libres masculino, el equipo andaluz firmó un nuevo registro de 3:26.95, mientras que en el 4x100 metros libres femenino se estableció una marca de 3:51.65. A estos logros se sumaron los récords en los 4x50 metros estilos, tanto en categoría masculina como femenina, completando un pleno que refuerza el carácter excepcional de esta primera edición.En medio de ese escenario de excelencia deportiva, la presencia y el rendimiento de María González y Reyes Marqués aportaron un valor añadido al balance final del Club Natación Montilla. Sus resultados no solo reflejan el buen momento individual que atraviesan, sino también el trabajo silencioso que se desarrolla desde el club que preside Manuel Baena Herrador, apostando por la formación, la paciencia y la proyección a medio y largo plazo.El I Campeonato FAN de Invierno se despide así dejando una huella profunda en la natación andaluza y un recuerdo especialmente positivo para el Club Natación Montilla, que regresa de Málaga con la satisfacción de haber competido al máximo nivel y con la sensación de que el camino emprendido sigue dando frutos.