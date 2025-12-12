María González Sales firma un récord andaluz absoluto en Málaga



La nadadora aguilarense María González Sales, integrante del Club Natación Montilla, estableció ayer un nuevo récord de Andalucía absoluto en los 50 metros mariposa durante el XLI Campeonato de Andalucía Infantil-Júnior que se está disputando en el Centro Acuático Inacua de Málaga.El logro llegó en una jornada llena de expectación, marcada por el ambiente que generan los más de 800 participantes convocados en esta primera gran cita territorial de la temporada. Y es que la joven deportista, conocida ya en el ámbito autonómico por su progresión constante, volvió a dejar su sello en un escenario que se ha convertido en talismán para ella. Además, el público malagueño, atento a cada serie, presenció una actuación que reafirma la madurez competitiva de la nadadora aguilarense pese a su corta edad.El nuevo registro absoluto alcanzado en los 50 metros mariposa confirma la evolución fulgurante que María González ha venido encadenando desde el pasado verano. No es un resultado aislado, sino la continuidad natural de una temporada memorable, en la que ha consolidado su posición entre las grandes referencias de su generación.De hecho, su nombre ya quedó inscrito con fuerza en la élite andaluza este agosto, cuando brilló en elcelebrado también en Inacua Málaga. Allí se batió consigo misma hasta en dos ocasiones para rebajar la Mejor Marca Territorial andaluza de 16 años en los 50 metros mariposa, primero con 27.58 y después con 27.27 segundos, un tiempo que la situó entre las jóvenes más destacadas del país.Por otro lado, aquella participación veraniega fue un reflejo del carácter competitivo que ahora vuelve a exhibir en Málaga. En esa ocasión se proclamó subcampeona absoluta en los 50 metros mariposa y también logró la plata absoluta en los 200 metros estilos.Además, firmó una cuarta posición absoluta en los 200 metros libres y otra en los 50 metros espalda, imponiéndose en ambas como la mejor deportista de su año de nacimiento. Este tipo de resultados no solo acreditan su nivel técnico, sino que muestran una versatilidad que empieza a llamar la atención de entrenadores y especialistas del panorama nacional.De igual modo, su rendimiento en el XLVI Campeonato de España Júnior de Verano celebrado en Castellón refuerza la dimensión de lo conseguido ahora. Entonces se proclamóy, además, volvió a batir una Mejor Marca Territorial de edad.También alcanzó otras tres finales nacionales en 200 metros estilos, 50 metros libres y 100 metros mariposa, mejorando en todas ellas sus propios registros. Son gestos deportivos que hablan de una regularidad poco frecuente, especialmente en una nadadora que aún se encuentra en pleno proceso de formación.En ese sentido, la constancia ha sido otro de los rasgos que la han definido en este 2025. Su temporada comenzó a despuntar en elen Torremolinos, donde logró una medalla de bronce en los 50 metros mariposa y una cuarta posición en los 50 metros libres.Antes, en Cádiz, en el, ya había sumado dos oros en 50 metros mariposa y 50 metros libres, y un bronce en los 100 metros libres. Todos esos resultados construyen la antesala del nuevo récord absoluto conseguido ahora, en una piscina y un campeonato que representan un paso más en una trayectoria que parece no tener techo.Este XLI Campeonato de Andalucía Infantil-Júnior vuelve a reunir a cientos de nadadores procedentes de toda la región, que hasta el domingo disputarán cuatro intensas jornadas en las instalaciones malagueñas de Inacua. En medio de ese escenario tan exigente y competitivo, el récord absoluto alcanzado por María González sobresale como un hito que consolida su papel como una de las grandes promesas del Club Natación Montilla y de la natación andaluza.