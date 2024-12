María González y Reyes Marqués cierran su brillante actuación en el Campeonato de Andalucía con dos nuevas medallas

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Mejor, imposible. María González Sales y Reyes Marqués Polonio cerraron su brillante actuación en el Campeonato de Andalucía Infantil y Júnior de Invierno con dos nuevas medallas, una de oro en 200 Mariposa y otra de bronce en 100 libres. De este modo, el Club Natación Montilla culmina su participación en este torneo con siete medallas –cuatro de oro, una de plata y dos de bronce–, gracias a las soberbias actuaciones de las nadadoras aguilarense y montillana. Tal y como avanzó en primicia Montilla Digital , el Complejo Deportivo "Ciudad de Cádiz" se ha convertido este fin de semana en el epicentro de la natación andaluza con la celebración del Campeonato de Andalucía Infantil y Júnior de Invierno que, finalmente, ha contado con la participación de 819 deportistas de 63 clubes de toda la región. Y, entre todos ellos, el Club Natación Montilla ha dejado su huella de manera brillante gracias a las destacadas actuaciones de sus representantes, en especial, de las jóvenes María González Sales y Reyes Marqués Polonio.La aguilarenseha sido, sin duda, la gran protagonista de la delegación montillana. A sus 15 años, María González Sales no solo se colgó dos medallas de oro –en las pruebas de 50 metros Libre y 50 metros Mariposa– y una de bronce –en 100 Libres–, sino que estableció un hito histórico al batir el récord andaluz absoluto y la Mejor Marca Nacional de 15 años en 50 Mariposa con 27.59 segundos. La propia nadadora mejoró también, en dos ocasiones, la Mejor Marca Territorial de su edad en 50 libres. Y, por si fuera poco, sumó una medalla de bronce –otra más– en los 100 metros Mariposa, reafirmando su estatus como una de las grandes promesas de la natación española.Por su parte, la montillanatambién destacó en el campeonato. Con apenas 14 años, Reyes Marqués Polonio logró el oro en los 50 metros Mariposa y en los 200 metros Mariposa de su categoría Infantil, mientras que en los 100 metros Mariposa se colgó la medalla de plata. Además, alcanzó la final de los 50 metros Libres, donde se ubicó en una meritoria décima posición.El Club Natación Montilla también estuvo representado por otros tres nadadores que, aunque no subieron al podio, ofrecieron actuaciones dignas de reconocimiento.(14 años) cuajó una buena actuación en las pruebas de Braza, alcanzando la décima posición en la final de 200 metros y disputando también las finales de 50 y 100 metros Braza.Por su parte,(16 años) compitió en las pruebas de Espalda, mientras que(17 años) destacó especialmente en los 50 y en los 100 metros Mariposa, logrando un séptimo puesto en esta última categoría.Entre los jóvenes nadadores participantes también destacó la presencia de, nadadora jerezana de origen montillano, que milita en el DKV Club Natación Jerez, que terminó en vigésima posición en la final de 200 metros Estilos y causó baja en la de 50 Espalda, modalidad en la que es una auténtica especialista. No en vano, durante el último Campeonato de Andalucía Alevín de Natación de Verano que se disputó en Dos Hermanas, esta joven nadadora de solo 13 años de edad se proclamó subcampeona de Andalucía en 50 metros Espalda , con una marca de 33.09, además de campeona de Andalucía en 100 metros Espalda , tras parar el crono en 1:09.69 (mejor marca personal).El evento ha sido un escaparate del gran nivel que atraviesa la natación andaluza, con una participación histórica que ha batido récords. El Navial y el Universidad de Granada lograron los títulos en las clasificaciones conjuntas del campeonato, el torneo autonómico con más nadadores de la historia que, además, destacó por el nivel de sus marcas, pues se batieron un récord andaluz absoluto –de la mano de María González–, dos mejores marcas nacionales de edad y 24 mejores marcas territoriales de edad.El Navial se impuso en la categoría Infantil Conjunta con 1.122,5 puntos, seguido del Mairena (842) y el Club Natación Jaén (745,5). El Navial venció también en Infantiles Femeninos con 839,5 puntos, con el Mairena en el segundo lugar (402) y el Club Natación Jaén en el tercero (343). El Mairena se anotó la victoria en Infantiles Masculinos con 440 puntos, con el Inacua Málaga (439) y el Club Natación Jaén (402,5) acompañándole en el podio.El Universidad de Granada fue el mejor en la categoría Júnior al sumar 1.022,5 puntos en la tabla conjunta, con el Mairena (987) y el Fuengirola (882) a su estela. La escuadra nazarí venció igualmente en Júniors Masculinos, aquí con 623,5 puntos, con el Navial (491) y el Axarquía (448,5) en las dos siguientes posiciones. El Mairena ganó mientras en Júniors Femeninos con 736 puntos, seguido del Fuengirola (622) y el Universidad de Granada (399).Los galardones a las mejores marcas infantiles los consiguieron Yerai Amado (San Fernando) con 16.41.40 en 1.500 libres y Helena Castillo (Natación Córdoba) con 9.06.63 en 800 libres. Los premios a los mejores tiempos en júniors los lograron María Veterkov (Fuengirola) con 29.79 en 50 espalda y Carlos González (Círculo Mercantil) con 57.07 en 100 espalda.Además de la excepcional gesta de María González, otra Mejor Marca Nacional llegó con Fernando Roldán (Alcalá) en 200 mariposa de 15 años (2.05.83). Roldán batió también la Mejor Marca Territorial de 15 años en 200 libres. Dos nadadores más del Alcalá batieron mejores marcas territoriales: Aitor Corzo, dos veces en 50 espalda de 13 años y David Pino, en 50 libres de 14 años.Dos nadadores del Churriana batieron récords andaluces de edad, Sergio Villén en 100 mariposa y 100 espalda de 14 años y Raúl Aybar en 50 libres de 15 años. Más mejores marcas territoriales consiguieron Agustín Quintero (CN Huelva) en 50 espalda de 15 años; Óscar Lowe (Axarquía) en 200 libres de 15 años; Carlos González (Círculo Mercantil) en 100 espalda de 17 años y en dos ocasiones en 50 espalda; Álvaro Carballo (Santo Reino), dos veces en 50 mariposa de 13 años; Guillermo Espinosa (San Fernando), dos veces en 50 mariposa de 14 años; Joaquín Pavón (Bahía de Cádiz), una vez en 50 mariposa de 16 años y dos veces en 100 mariposa; Óscar Oteiza (Kronos Mijas) en 50 mariposa de 15 años y Sergio Rojas (Navial) en 200 estilos y 100 mariposa de 15 años.