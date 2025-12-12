La Agrupación de Cofradías designa a Rafael Delgado Portero como pregonero de la Semana Santa de Montilla

Jaime Luque asumirá la autoría del cartel

Miguel Aguilar Tejada pronunciará el XXII Pregón Juvenil

La Agrupación de Cofradías de Montilla ha anunciado esta noche la designación de Rafael Delgado Portero como pregonero de la Semana Santa de 2026, una noticia que ha sido adelantada en primicia pory que ha despertado una expectación inmediata en los círculos cofrades de la ciudad. La noticia llegó tras una sesión ordinaria de la Junta de Gobierno en la que se valoró su trayectoria, su compromiso salesiano y su profunda vinculación con la tradición montillana.Nacido en Montilla el 8 de diciembre de 1972 y casado con Charo Carmona, Rafael Delgado Portero es padre de tres hijos: Rafael, Lucía y Rosario. Su vida personal y familiar se entrelaza, desde siempre, con el universo cofrade y salesiano del municipio.No en vano, pertenece a las tres hermandades salesianas de Montilla: la de Jesús en su Entrada Triunfal, la del Santísimo Cristo de la Juventud y la del Santísimo Cristo del Amor. En esta última llegó a desempeñar el cargo de vicehermano mayor, responsabilidad que también ejerció en la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud durante los mandatos de Eduardo García Carmona y Francisco José Gázquez García.Además, su implicación en la Asociación de María Auxiliadora (ADMA) ha sido constante y cercana, incluso como costalero, lo que aporta una dimensión cercana y tangible a su compromiso. A ello se suma su etapa como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Montilla y su participación activa en la Asociación Cultural La Pasión, Representación Dramática.En su faceta profesional, Rafael Delgado Portero cuenta con una amplia trayectoria que actualmente lo sitúa como consultor en Prevención de Riesgos Laborales y profesional autónomo dedicado alen programación neurolingüística. Su perfil combina experiencia técnica y sensibilidad humana, una mezcla que, según destacan quienes lo conocen, puede aportar un discurso hondo y emocional el día del pregón.Su afición a la música también ha dejado huella en la vida cultural de Montilla. En más de una ocasión ha sido posible verlo presentar actividades flamencas de la Noche Blanca o acompañar a la guitarra a diversos artistas locales. Su trayectoria está marcada igualmente por un fuerte legado familiar. Es hijo de Rafael Delgado Luque-Romero, quien fuera presidente de la Agrupación de Cofradías e impulsor de La Pasión en Montilla, y de Rosi Portero, presidenta durante años de la ADMA.Por otro lado, la Agrupación de Cofradías ha dado a conocer también la autoría del cartel oficial de la Semana Santa de 2026. La obra llevará la firma del artista montillano Jaime Luque Luque, a propuesta de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.En su trabajo aparecerá una imagen del Santísimo Cristo del Perdón, que procesiona cada Lunes Santo a hombros de su cuadrilla de costaleras. El diseño, según adelantan desde la Agrupación, vuelve a demostrar que Jaime Luque conserva la capacidad de ofrecer perspectivas nuevas, incluso después de haber realizado numerosos carteles a lo largo de varias décadas.Tanto el pregonero como el cartel serán presentados públicamente el próximo 7 de febrero en la iglesia de San Agustín, en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El pregón, por su parte, está previsto para el 22 de marzo de 2026 en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, donde Rafael Delgado Portero será presentado por su hermano, José Manuel Delgado Portero. Será, sin duda, una cita marcada en rojo para los cofrades montillanos, que aguardan un discurso cargado de vivencias, memoria y devoción.Por su parte, el Grupo Joven de la Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor anunció, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada, la designación de Miguel Aguilar Tejada como autor del XXII Pregón Juvenil de la Semana Santa de Montilla. Con 19 años y estudiante de Ingeniería de Organización Industrial en la Universidad de Sevilla, Aguilar Tejada representa una generación que vive la fe y la tradición cofrade con una fuerza renovada.Antiguo alumno del Colegio Salesiano, mantiene un vínculo profundo con la vida cofrade local. De hecho, pertenece a las hermandades de la Juventud y de la Humildad, y también está ligado, por tradición familiar, a la de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Además, participa de manera activa en los grupos jóvenes de la Hermandad Salesiana de la Juventud como de la Basílica de San Juan de Ávila.El pregón juvenil se celebrará el sábado 28 de febrero, a las 19:30 de la tarde, en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno y será presentado por su hermano, el sacerdote Francisco Solano Aguilar Tejada. El acto se integrará en las Jornadas Cofradieras del Grupo Joven de la Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor, que arrancarán el viernes 20 de febrero con un programa que incluirá la presentación oficial del pregonero, el cartel de Cuaresma de 2026 y el libro del Pregón Juvenil de 2025, entre otras actividades organizadas por el Grupo Joven.