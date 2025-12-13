El Ayuntamiento habilita un formulario para comunicar daños en caminos rurales

El Ayuntamiento de Montilla ha habilitado un nuevo canal de comunicación para recoger de manera ágil las incidencias registradas en los caminos rurales, una herramienta que pretende ordenar el aluvión de avisos que suelen registrarse en época de lluvias y ofrecer una imagen precisa de los puntos más dañados. El objetivo es doble: responder con rapidez y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de quienes dependen a diario de estas vías para acceder a sus explotaciones.Este nuevo canal adopta la forma de un formulario en línea que ya se encuentra disponiblepara cualquier persona que haya detectado desperfectos o cortes en vías pecuarias. La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, pidió colaboración a agricultores, propietarios y vecinos que transitan por estas vías con frecuencia “para poder actuar con eficacia y garantizar la seguridad en los accesos rurales”.Los servicios municipales activaron hace unos días un dispositivo especial para evaluar los daños registrados tras las, una tarea ardua debido a la magnitud de los desperfectos. En ese recorrido técnico se identificaron los problemas de mayor envergadura en enclaves muy transitados como el Camino de Montemayor, la Fuente de El Arca, el Camino de la Huerta de Riofrío, la carretera de entrada a Montilla frente a Productos Monti y el Camino de El Cuadrado. En todos ellos, las lluvias dejaron huellas evidentes: socavones, arrastres de tierra, pérdida de firme y dificultades de acceso.Además, el Consistorio montillano detectó incidencias especialmente graves en dos puntos donde el tránsito llegó a quedar completamente interrumpido. Por un lado, la Vereda de Duernas, que quedó bloqueada por una acumulación de vegetación arrastrada por el agua; por otro, el Camino de la Zarza, que sufrió el desprendimiento de un badén de hormigón, lo que llegó a impedir el paso de vehículos y obligó a desviar el tráfico rodado.En ese sentido, Casado reconoció que “la magnitud de los desperfectos hizo imposible actuar de manera inmediata en todos los puntos afectados, por lo que el Ayuntamiento decidió organizar las intervenciones siguiendo criterios de “seguridad, accesibilidad y urgencia”.De este modo, el formulario para comunicar incidencias permitirá centralizar todos los avisos y ordenar las intervenciones para que los operarios municipales puedan trabajar con mayor previsión. Así, las aportaciones vecinales, que ahora pueden comunicarse de forma más sencilla, servirán para dibujar un mapa realista de las zonas afectadas y para priorizar actuaciones en los diferentes enclaves del término municipal.