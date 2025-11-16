Montilla sufre los estragos de la borrasca Claudia

Más incidencias en la provincia de Córdoba

Las autoridades piden prudencia

Montilla ha sufrido en las últimas horas los estragos de la borrasca Claudia, que está azotando buena parte de Andalucía y que, durante la jornada de ayer, llegó a descargar casi 40 litros por metro cuadrado que provocaron inundaciones en varios puntos del municipio, obligando incluso a intervenir a los Bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, que ayudaron a rescatar a los ocupantes de un vehículo, que habían quedado atrapados en su interior a causa de las fuertes lluvias.Según los datos ofrecidos por, la herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo, el episodio de lluvia dejó 39,9 litros por metro cuadrado durante el día de ayer, de manera que el acumulado del mes asciende a 86,1 litros por metro cuadrado y el del año ya suma 626,7 litros, una cifra que deja entrever la intensidad con la que ha llegado este nuevo episodio otoñal.Como viene siendo habitual, la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo volvió a registrar una gran balsa de agua en el tramo que discurre entre la estación de ferrocarriles y las instalaciones de Bodegas Gracia Hermanos. De igual modo, los Bomberos tuvieron que acudir a varias viviendas para ayudar a sus inquilinos a achicar el agua.Por otro lado, la borrasca ha vuelto a evidenciar la fragilidad de la CO-4207, la carretera que conecta Montilla con Montalbán de Córdoba., la vía permanece cerrada desde el viernes a las 15.24 de la tarde por el desbordamiento del arroyo Salado, que inundó completamente el tramo comprendido entre los kilómetros 4,5 y 6, justo a la altura del pago de Malabrigo. Allí, una extensa balsa de agua, barro y piedras ha convertido la calzada en un terreno impracticable, obligando a la Dirección General de Tráfico (DGT) a ordenar el cierre inmediato de la vía.El impacto del temporal no se ha limitado solo a la Campiña Sur. Los Bomberos de la Diputación de Córdoba realizaron durante la jornada de ayer una veintena de actuaciones en toda la provincia debido al paso de la borrasca Claudia. La mayoría de intervenciones se concentraron entre la tarde y la noche y estuvieron relacionadas con rescates de personas atrapadas por el agua e inundaciones en viviendas, sótanos y naves industriales.El operativo, formado por unos 40 profesionales de todos los parques, se reforzó ante el aumento del nivel de riesgo por lluvias. En Hornachuelos, los bomberos acometieron el achique de un sótano de grandes dimensiones, mientras que en Posadas y Almodóvar del Río se llevaron a cabo varios rescates de personas atrapadas por el agua en diferentes puntos. Las zonas de Cuevas Bajas y Los Mochos fueron de las más afectadas, con una decena de casas inundadas por el desbordamiento del arroyo Cao.El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, se desplazó en la noche de ayer hasta Los Mochos para supervisar las actuaciones sobre el terreno. Ya durante la mañana de este domingo, los bomberos han estado interviniendo en unas naves anegadas del polígono de San Andrés de Almodóvar del Río.También se actuó en Espiel, donde fue necesaria la evacuación de dos bloques de viviendas en una zona inundable, recomendándose a los vecinos pasar la noche en casas de familiares. Asimismo, se rescató a personas atrapadas en el interior de un vehículo en la zona del arroyo del Asno y se verificó la ausencia de ocupantes en un coche atrapado por el agua en El Arrecife (La Carlota).A ello se sumaron daños estructurales, incidencias eléctricas e incendios, como el provocado por un canalón caído sobre el tendido eléctrico en Belmez o un cable con tensión desprendido sobre el acerado en la calle San Fernando de Peñarroya. También se registró la caída de una farola en Belmez y de varios árboles en Lucena y Priego de Córdoba.En materia de carreteras, la Diputación mantiene señalizada la CO-7409 entre Villaralto y Dos Torres, en el vado del río Guadarramilla, aunque sin corte total. Siguen en actuación, aunque abiertas con restricciones, las carreteras CO-4102, CO-4103 y CO-3200, mientras que el tráfico quedó restablecido anoche en la CO-3402. Los efectivos también trabajaron en desprendimientos en la CO-7403 y en incidencias en la CO-5310 (Hornachuelos) y el Camino de Rivero (Posadas).Por último, la Empresa Provincial Aguas de Córdoba (Emproacsa) ha intervenido durante el día de hoy en la calle Olivar de Almodóvar del Río, donde un socavón rompió ayer la red de abastecimiento y obligó a cortar el agua durante la noche. El suministro ya ha sido restablecido.El servicio de Emergencias 112 Andalucía recuerda la importancia de extremar la prudencia en días de lluvias intensas. Ante cualquier desplazamiento por carretera, es esencial comprobar el estado de las vías, seguir las indicaciones de la autoridad y mantenerse informado a través de medios y redes oficiales.Al volante, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar atravesar zonas inundadas. Si por cualquier motivo se ha pasado por una balsa de agua, conviene probar los frenos con suaves pulsaciones. En caso de crecida súbita dentro del vehículo, es fundamental abandonarlo de inmediato cuando el agua supere el eje de las ruedas.Tampoco deben acamparse ni estacionarse vehículos cerca de cauces, aunque parezcan secos. En el campo, durante una tormenta, conviene evitar árboles aislados, piedras solitarias y cualquier elemento metálico. En zonas costeras, se pide mantenerse alejados de paseos marítimos, rompeolas y miradores, ya que una ola inesperada puede arrastrar a cualquier persona en cuestión de segundos.En casa, ante una subida del nivel del agua, se debe subir a las plantas superiores y evitar sótanos y garajes. En jornadas de viento fuerte, se aconseja cerrar puertas y ventanas y retirar objetos que puedan caer a la vía pública, como macetas o muebles. En la calle, es mejor no situarse junto a muros o cornisas y extremar la precaución cerca de edificios en mal estado.