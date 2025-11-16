La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga en pleno centro de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Guardia Civil ha logrado desmantelar este fin de semana un punto de venta de droga muy activo en pleno centro histórico de Montilla. Según han explicado afuentes próximas a la investigación, el operativo se desarrolló ayer en un antiguo local comercial situado en la calle Ciudad de Sevilla, una vía que conecta las calles Herradores y San Juan de Ávila, junto al Mercado de Abastos.Según las mismas fuentes, el Instituto Armado llevaría semanas vigilando este lugar porque, gracias a la colaboración ciudadana, se tenían fundadas sospechas de que en su interior se podría estar llevando a cabo la venta de sustancias estupefacientes.De este modo, tras obtener la preceptiva orden judicial, los agentes de la Guardia Civil procedieron ayer a la entrada y registro del local, en cuyo interior se habrían localizado —según las fuentes consultadas por este periódico— diversas sustancias estupefacientes, así como tabaco ilegal y artículos como monopatines, bicicletas o maquinaria agrícola de pequeño tamaño que podría proceder de robos o asaltos registrados en la localidad en las últimas semanas.Las mismas fuentes han precisado aque el operativo de la Guardia Civil, del que todavía no se han ofrecido más detalles por parte de la Comandancia Provincial, se habría saldado con la detención de un vecino de Montilla y de otro de Aguilar de la Frontera, ambos conocidos por sus antecedentes policiales.A su vez, el Instituto Armado procedió ayer a precintar el antiguo local comercial, que dispone de un almacén donde, según los investigadores, los ahora detenidos habrían acumulado dosis de diferentes tipo de droga para su venta, así como tabaco ilegal y objetos que podrían proceder de asaltos o robos registrados en el casco urbano.