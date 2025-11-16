El XI Certamen de Tunas “Ciudad de Montilla” se sobrepone a las inclemencias meteorológicas



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA / TUNA DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA / TUNA DE MONTILLA

Montilla acogió ayer el XI Certamen de Tunas “Ciudad de Montilla” pese a las intensas lluvias que dejó el, en una jornada en la que se llegaron a registrar casi cuarenta litros por metro cuadrado e inundaciones en varios puntos de la localidad que obligaron incluso a actuar a los Bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.Las fuertes precipitaciones obligaron a la Tuna de Montilla a decretar la suspensión del pasacalles, previsto para las 13.00 de la tarde. Un poco antes, el Ayuntamiento de Montilla acogió la recepción oficial para las tunas participantes. El encuentro estuvo presidido por el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, acompañado por varios miembros de la Corporación municipal y, también, por Auxiliadora Moreno, delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana en la Diputación de Córdoba.En ese ambiente resguardado de la lluvia, los representantes municipales dieron la bienvenida a todos los participantes que, pese a las inclemencias meteorológicas, acudieron a la llamada de la Tuna de Montilla, que organizaba este certamen en el marco de su 45.º aniversario fundacional, un hito que evoca aquella iniciativa juvenil de 1980 nacida para ofrecer serenatas a Nuestra Señora de la Aurora. Desde entonces, la formación local, apadrinada en sus orígenes por la Tuna de Económicas de Málaga, ha visto pasar a cuatro generaciones de tunos que han dejado su huella en concursos regionales y nacionales.Entre los invitados de este año destacó la presencia de tunas con trayectorias muy significativas. La Tuna de Derecho de Córdoba, que también celebra su 45.º aniversario, regresó a Montilla tras sus recientes éxitos en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho. A su vez, la Cuarentuna Malacitana aportó ese tono festivo capaz de sobreponerse, incluso, al clima más adverso.También acudieron la Tuna de Hinojosa del Duque —con un vínculo histórico con el certamen montillano—, la Tuna Palmeña de Palma del Río, ganadora el pasado año en la cita hinojoseña, y la Tuna de Ciencias de la Educación de Granada, que celebra su 30.º aniversario inmersa en un ilusionante proceso de refundación. No faltó tampoco la Tuna de Aguilar de la Frontera, habitual en Montilla y reconocida por la calidad musical de sus componentes.La jornada incluyó, además, la participación de dos formaciones muy queridas por la localidad. La Tuna de Económicas de Sevilla, vencedora en la última edición celebrada en Montilla, y la Tuna de Económicas de Málaga, padrina oficial de la formación montillana y pieza clave en su historia musical. Como gesto especial, la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla, que celebra este año su 40.º aniversario, también participó fuera de concurso.Antes del certamen, los participantes visitaron las instalaciones de la, una entidad de referencia en las Denominaciones de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y Aceite de Lucena. Posteriormente, compartieron un almuerzo en la planta alta del Mercado de Abastos, donde Antonio Salido —conocido por dirigir cada 1 de noviembre la Paella Gigante organizada por la Centuria Romana Munda— preparó un arroz de grandes dimensiones que revivió a los participantes tras el chaparrón de la mañana.Ya por la tarde, el Teatro Garnelo abrió sus puertas a partir de las 18.00 horas para acoger las actuaciones. El público, agradecido por poder disfrutar finalmente del espectáculo, llenó el patio de butacas con esa mezcla de nostalgia y entusiasmo que solo despiertan las tunas.El jurado anunció los premios del XI Certamen de Tunas “Ciudad de Montilla” al término de la gala. La Tuna de Económicas de Sevilla se alzó con el Premio a la Mejor Tuna, mientras que la Cuarentuna Malacitana obtuvo el segundo puesto, además del reconocimiento como “Tuna más Tuna”.Por su parte, el galardón a Mejor Solista recayó en el reconocido tenor pontanés Rafael Chía, integrante de la Tuna de Derecho de Córdoba y de la Tuna de Montilla, mientras que la Mejor Pandereta fue para la Tuna de Hinojosa del Duque. A su vez, la distinción a Mejor Bandera correspondió a la Tuna de Ciencias de la Educación de Granada.La lluvia no cesó a lo largo del día, pero tampoco apagó la esencia de un certamen que, más que un concurso, volvió a ser un reencuentro entre generaciones y una celebración de la tradición musical que sigue latiendo, año tras año, en Montilla. En una jornada complicada por las incesantes lluvias, el espíritu de las tunas terminó imponiéndose a la borrasca, dejando esa sensación cálida de que, a veces, la música y las hermandad de la tuna consigue lo que el tiempo no puede detener.