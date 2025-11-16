Jesús Aguirre repasará mañana en Montilla el abordaje de la pandemia por los médicos rurales

La Casa Joven organiza mañana en el Casino Montillano, a partir de las 19.30 de la tarde, la conferencia, una cita que invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el modo en el que vivieron los médicos rurales los meses más duros de la crisis sanitaria por el covid-19, de la mano del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz, médico de familia con una dilatada trayectoria profesional en diversas localidades rurales de la provincia."Su intervención promete aportar vivencias directas, episodios sorprendentes y detalles poco conocidos de aquel periodo en el que la Atención Primaria y los consultorios de los pueblos se convirtieron en la primera línea de contención sanitaria", avanzan desde la organización.La charla ha sido organizada por la Casa Joven, un proyecto impulsado por la Fundación Social Universal (FSU), una organización surgida en Montilla en 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza detectadas en numerosas regiones del mundo. En la actualidad, esta iniciativa se ha consolidado como un espacio que acompaña a la juventud en su crecimiento personal y social, generando dinámicas comunitarias y propuestas que buscan ampliar horizontes.En ese sentido, la coordinadora de proyectos sociales de la FSU, Carmen Mesa, subraya la importancia de abrir espacios de diálogo que permitan comprender mejor realidades complejas. Sobre la filosofía que inspira esta actividad, comenta que “con esta iniciativa, la Casa Joven de la Fundación Social Universal pretende generar un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje que nos brinde desde una mirada humana cómo se vivió y se gestionó una crisis sanitaria en un entorno con características propias: el medio rural”.Además, Mesa recuerda que estas actividades forman parte de la esencia del proyecto, y así lo expresa al afirmar que “los espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje son parte esencial de la identidad de la Casa Joven, un proyecto que busca construir, junto a la juventud, un servicio pensado con y para ellos, desde un enfoque basado en los derechos, la equidad y la comunidad”.Para los organizadores de la charla, la conferencia de Jesús Aguirre, que también ha ocupado el decanato del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, representa "una oportunidad excepcional para conocer de primera mano cómo se afrontó una pandemia que puso a prueba los recursos, la resiliencia y el sentido de comunidad en los entornos rurales".La Fundación Social Universal ha expresado su agradecimiento tanto al ponente como al Casino Montillano por acoger el acto, un gesto que, según subrayan, "refuerza el tejido social de la localidad y facilita el acceso a espacios de reflexión compartida".