El desbordamiento del arroyo Salado vuelve a cortar la CO-4207

Más de medio millar de incidencias en toda Andalucía

La borrasca Claudia ha cerrado hoy la carretera comarcal CO-4207, que une Montilla y Montalbán de Córdoba, tras volverse a anegar el tramo afectado por el desbordamiento del arroyo Salado, un punto negro que se repite cada vez que llueve con cierta intensidad en la Campiña Sur y que ha dejado a numerosos conductores sin una de las conexiones más transitadas entre las dos localidades vecinas.El corte, que se ha decretado a las 15.24 de esta tarde, ha obligado a interrumpir el tráfico en ambos sentidos entre los kilómetros 4,5 y 6, justo donde una enorme balsa de agua, barro y piedras ha convertido la calzada en un terreno impracticable.La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que la Guardia Civil mantiene acordonada la zona mientras Mantenimiento de Carreteras trabaja para restablecer la circulación, algo que, cuando entra en juego el arroyo Salado, nunca llega tan rápido como desearían los vecinos.La proximidad del cauce y la escasa diferencia de cota, unidas a la sedimentación acumulada durante décadas, hacen que la vía colapse incluso con precipitaciones moderadas. En días como el de hoy, con el temporal golpeando de lleno buena parte de Andalucía, el cierre parecía inevitable.El episodio de lluvias ha sido especialmente intenso en Montilla. Según, una herramienta impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo, el municipio ha registrado 28 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada, elevando a 44,5 litros el balance provisional desde el 1 de noviembre.Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha cifrado en 15,2 litros el acumulado diario de hoy y en 5,10 litros el del día de ayer. La diferencia, explican desde el organismo, responde a la ubicación de las distintas estaciones de medición en un término municipal amplio como el de Montilla.Mientras tanto, el cierre de la CO-4207 vuelve a recordar la urgencia de una actuación que lleva años sobre la mesa. No en vano,para construir un nuevo puente metálico y elevar el trazado de la carretera entre los puntos 5+406 y 5+434. El objetivo es claro: solventar la escasa distancia entre la estructura actual y el nivel del arroyo Salado, que ha ido subiendo por la acumulación de sedimentos.El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, definió entonces el proyecto como “una reivindicación histórica” desbloqueada tras dos años de negociaciones con la CHG. “La conexión natural entre Montalbán y Montilla se ve muy afectada cuando hay lluvias, y eso genera numerosos problemas. Hemos diseñado un puente útil y eficaz que solucionará definitivamente esta situación”, aseguró durante una visita al tramo afectado.El alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, recalcó que esta carretera no es solo una vía de acceso cotidiano para sus vecinos, sino un enlace estratégico para buena parte del tráfico que se dirige al centro de reciclaje ubicado en su municipio. Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, insistió en que los cambios en los modelos de cultivo han incrementado la sedimentación en los últimos años, haciendo que el punto crítico se inunde cada vez con mayor facilidad.La borrasca Claudia, sin embargo, no solo ha afectado a la Campiña Sur. El servicio 1-1-2 ha coordinado más de medio millar de incidencias desde la tarde de ayer, muchas de ellas relacionadas con anegaciones, caída de ramas, desplome de árboles y balsas de agua en carreteras secundarias.Este viernes se han registrado más de 350 avisos, con especial incidencia en Huelva, Sevilla y Cádiz, donde las rachas de viento han arrancado señales, farolas y elementos urbanos, y donde la lluvia ha inundado viviendas, calles y centros educativos.En Córdoba, además del cierre de la CO-4207, la Policía Local de Hornachuelos ha solicitado el corte de la CO-9018 por acumulación de agua en el acceso al monasterio de Santa María de las Escalonias. A su vez, la Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en un contexto en el que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para mañana avisos naranjas por lluvias en Huelva, Sevilla y Cádiz, y alertas amarillas por lluvia, viento, tormentas o fenómenos costeros en la mayor parte de la comunidad.Ante este escenario, el 1-1-2 insiste en algunas pautas básicas: evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas, extremar la precaución al volante, asegurar objetos susceptibles de caer por el viento y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. En caso de emergencia, recuerda, el teléfono 112 está operativo las 24 horas del día.