Izquierda Unida reelige a Agustín García Romero como coordinador local



FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

La Agrupación Local de Izquierda Unida (IU) de Montilla celebró ayer por la tarde una asamblea extraordinaria en la que renovó su dirección local y volvió a elegir a Agustín García Romero como coordinador, en el marco de un proceso interno que se está desarrollando de manera escalonada en todos los niveles de la organización.La cita, que reunió a militantes y simpatizantes de la coalición de izquierdas, se enmarcó en el calendario ordinario de renovación de direcciones que Izquierda Unida está llevando a cabo a nivel estatal, andaluz y provincial y que, en estas fechas, ha llegado ya a los municipios de la provincia de Córdoba. En ese contexto, Montilla abordó ayer tarde un proceso que, según explicó el propio García Romero, se desarrolló con normalidad y con una amplia participación de la base militante.El recién reelegido coordinador local explicó que el procedimiento contempló un periodo previo de presentación de candidaturas, que concluyó el pasado 4 de diciembre, y que únicamente registró una lista en Montilla, con las mismas personas que ya formaban parte de la dirección local, junto a otras personas que se han incorporado nuevas, entre las que se encuentran varios militantes que se acaban de afiliar este año.García Romero subrayó, además, el carácter abierto del órgano de dirección local, una seña de identidad que Izquierda Unida mantiene en Montilla desde hace años. “El órgano de dirección de IU en Montilla funciona de una manera abierta, porque no solo forman parte las personas que integran la coordinadora, sino que también trabajan en este órgano personas simpatizantes que, por tradición, venimos convocando y participan igual que cualquier otro afiliado en el órgano de dirección local”, detalló.En ese clima de continuidad y renovación, la militancia volvió a depositar su confianza en Agustín García Romero para que siga al frente de la organización local. “Con esta misma responsabilidad, yo lo asumo con mucha satisfacción”, declaró Agustín García Romero, quien agradeció explícitamente el respaldo recibido, si bien reconoció que, tras muchos años al frente de la organización local, podría haber llegado el momento de un relevo, aunque finalmente optó por aceptar la propuesta de sus compañeros.De cara al futuro inmediato, García Romero situó a Izquierda Unida Montilla ante dos procesos políticos de especial relevancia. “El primero, que es el de empezar a trabajar ya de cara a las elecciones autonómicas, que son el año que viene”, apuntó el coordinador local de la formación, quien confirmó que la organización trabaja ya con la previsión de que Rosa Rodríguez pueda encabezar la candidatura por Córdoba,El segundo gran reto, según explicó, será la preparación de las próximas elecciones municipales. Ttodavía queda tiempo, pero ponemos en marcha ya los motores con un objetivo, y es el de poder ofrecer un equipo de personas y un proyecto que sea ilusionante para Montilla”, avanzó.En ese punto, García Romero fue especialmente crítico con el actual Gobierno municipal y defendió la necesidad de “dar un sorpaso al trabajo 'a salto de mata' que está haciendo el PSOE”. A su vez, sostuvo que “en Montilla queremos revertir el modelo de ciudad que se está conformando, ya que no tiene un proyecto propio, configurado a medio y largo plazo”.La asamblea contó con la presencia del coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, quien valoró que “para la Dirección Provincial de Izquierda Unida es un día importante, porque Montilla es un municipio muy importante para la provincia de Córdoba, donde tenemos compañeros y compañeras que son primera línea”, toda vez que subrayó que el papel de la agrupación local resulta “fundamental” para el proyecto político y estratégico de IU.Pérez felicitó expresamente a Agustín García Romero y al conjunto de la dirección local por el trabajo desarrollado y puso el acento en la función política de la organización a nivel local, “donde se están planteando alternativas y propuestas para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Montilla, que para eso es lo que sirve la política”.Pérez compartió el diagnóstico crítico sobre la situación del Gobierno municipal que encabeza Rafael Llamas y defendió la necesidad de seguir ofreciendo alternativas. “Un trabajo escuchando las propuestas, escuchando a los vecinos y trasladando alternativas reales a un Gobierno municipal que, desde nuestro punto de vista, está agotado”, señaló Pérez.En clave autonómica, el dirigente provincial expresó la preocupación de Izquierda Unida por la situación en Andalucía, especialmente en materia de sanidad, ante “un Gobierno andaluz que está privatizando y desmantelando la sanidad pública”. Perez puso el acento también en “la movilización de la ciudadanía de Montilla, muy preocupada por lo que está ocurriendo por su hospital y por la sanidad pública en general”.Pérez fue especialmente contundente al afirmar que “un Gobierno andaluz que privatiza y que está haciendo de la sanidad pública, en vez de un derecho, está convirtiéndolo en todo un negocio”, y se refirió al “escándalo más sangrante, como ha sido el asunto de los cribados del cáncer de mama” que, según sostuvo, “demuestra que cuando uno convierte una cuestión de derecho público, un elemento clave para la sociedad, en un negocio, al final termina siendo un peligro para la vida”.En relación con el próximo ciclo electoral, Pérez defendió que “Izquierda Unida tiene un proyecto ideológico, político, social y económico para mejorar la vida de los vecinos y vecinas”, ya que “la política no es, ni más ni menos, que el arte de mejorar la vida de la gente”, por lo que se mostró convencido de que “la mejor herramienta en Montilla para mejorar la vida de la gente es Izquierda Unida”.La nueva Coordinadora Local de Izquierda Unida en Montilla quedó conformada, tras la asamblea extraordinaria celebrada ayer por la tarde, por Rafael Avendaño Reinoso; José Antonio Bellido Gómez; José Mari Cantos Cabello; Francisco Javier Córdoba Sánchez; Manolo Galindo García; Agustín García Romero; Loli García Romero; Aurora Llorente Cerezo; Pedro López Jiménez; Pepa Polonio Armada; María Luisa Rodas Muñoz; Rosa María Rodríguez Ruz y José Santiago Aguayo, un equipo que combina continuidad, nuevas incorporaciones y la participación activa de militantes recientemente afiliados.