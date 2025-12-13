Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/12/2025
Camarero/-a (Rute)Se oferta un puesto de camarero o camarera en Rute para realizar las tareas propias de la hostelería, que incluyen servicio de bebidas y comidas, atención al público, limpieza del establecimiento y gestión de cobros y pagos de facturas. El contrato laboral temporal tiene una duración estimada de 30 días y se ofrece a jornada completa, con un horario de mañana, tarde y noche. La retribución establecida asciende a 1.184 euros mensuales y las pagas extraordinarias no están prorrateadas. La oferta corresponde a la ocupación de camareros en general y contempla una única vacante disponible. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
Integrador/-a social (Baena)Se oferta un puesto de integrador o integradora social en Baena para desarrollar las funciones propias del puesto, centradas en la ejecución del programa Enredados. La oferta contempla un contrato de interinidad a jornada parcial, bajo la modalidad de jornada semanal de 28 horas. El horario será de mañana o tarde y la retribución asciende a 900 euros mensuales, sin pagas extraordinarias prorrateadas. La vacante corresponde a la ocupación de técnicos en integración social y exige como requisito mínimo la titulación de Técnico Superior en Integración Social. El puesto incluye las tareas habituales asociadas a este perfil profesional. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
Albañil (Palenciana)Se oferta un puesto de albañil oficial de primera en Palenciana para desempeñar las funciones propias de la albañilería. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, con descanso, y los viernes de 8.00 a 14.00. El salario bruto mensual asciende a 1.780 euros y las pagas extraordinarias se devengan en junio y diciembre, según el convenio colectivo de la construcción de Córdoba. Se requiere una experiencia mínima de 24 meses en la ocupación y se considera recomendable disponer de 20 horas de formación en prevención de riesgos laborales en albañilería. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
Especialista en Igualdad (Castro del Río)Se oferta un puesto de especialista en Igualdad en Castro del Río para desarrollar actividades de sensibilización en igualdad de género, difundir entre las mujeres los recursos disponibles y dinamizar asociaciones para fomentar el bienestar, la autonomía y el empoderamiento. El puesto incluye acciones para eliminar estereotipos y promover la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en la esfera pública y privada, así como actuaciones orientadas a la erradicación de la violencia de género. Se ofrece contrato laboral temporal de 147 días, a jornada parcial de 19 horas semanales, con horario de 10.00 a 13.45 y salario de 1.023 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
Enfermero/-a (Lucena)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en Lucena para desempeñar las funciones propias de la ocupación según el convenio vigente en una residencia de mayores. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada parcial, con un total de 76 horas mensuales y un horario rotativo de mañana y tarde. El salario establecido asciende a 780 euros mensuales y las pagas extraordinarias no están incluidas. El puesto requiere estar en posesión de la Diplomatura o el Grado en Enfermería y prevé una incorporación estimada inmediata. Las tareas se ajustarán a las funciones habituales del personal de enfermería en cuidados generales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
Peluquera (Córdoba)Se oferta un puesto de peluquera en Córdoba para realizar todo tipo de labores de peluquería. La oferta establece un contrato laboral temporal con una duración aproximada de 60 días y jornada parcial de 18 horas semanales. El horario fijado comprende martes y miércoles de 15.30 a 18.00, jueves y viernes de 15.30 a 20.00 y sábados de 9.00 a 13.00. El salario bruto mensual asciende a 669 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación y contar con el título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. Las tareas abarcan todas las funciones propias del sector. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/12/2025
Enfermero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en Córdoba para desarrollar las funciones propias del puesto de enfermería en el ámbito de los cuidados generales. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con turnos rotatorios y un salario bruto mensual de 1.829 euros, incluyendo pagas extraordinarias prorrateadas. El puesto exige estar en posesión de la Diplomatura o el Grado en Enfermería, sin que se establezcan otros requisitos adicionales. Las tareas se centrarán en la atención y seguimiento de pacientes, de acuerdo con las responsabilidades habituales asignadas a profesionales de esta categoría. La incorporación está prevista en la fecha indicada por la oferta. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/12/2025
Operario/-a de limpieza (Córdoba)Vistalia Integración S.L. oferta un puesto de operario de limpieza y mantenimiento para apartamentos vacacionales en Córdoba. El contrato es laboral indefinido, con jornada completa y horario intensivo, dentro de una planificación semanal de 37,5 horas repartidas en cinco días de trabajo y dos de descanso entre lunes y sábado. El salario asciende a 1.400 euros mensuales, con pagas extras prorrateadas. La persona candidata debe contar con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las tareas incluyen limpieza, gestión de ropa de hogar, mantenimiento básico, apoyo en cocina y atención puntual al huésped. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/12/2025
Auxiliar administrativo (Lucena)Se oferta un puesto de auxiliar administrativo para una autoescuela de Lucena, destinado a realizar tareas propias de administración, atención al público y manejo de redes sociales. El contrato ofrecido es laboral indefinido, con jornada parcial de cuatro horas diarias en horario de tardes y un salario mensual de 700 euros, con pagas extras prorrateadas. La ocupación corresponde al perfil de empleado y empleada administrativa en general, siendo necesaria formación en administración y gestión de empresas. Se valoran conocimientos de social media y manejo de Microsoft Office para el correcto desempeño del puesto. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/12/2025
Chófer asistencia en carretera (Baena)Se ofertan dos puestos de chófer de asistencia en carretera para realizar el traslado de vehículos accidentados o averiados en Baena. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa y un horario de ocho horas diarias, con un salario de 1.550 euros mensuales y pagas extras prorrateadas. La ocupación corresponde al perfil de conductor de camión en general, siendo imprescindible contar con el permiso C, la tarjeta de conductor para tacógrafo digital y el CAP. Se valorará experiencia previa como conductor de camión. Se requiere mínimo la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. La incorporación prevista para el 22 de diciembre. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/12/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
