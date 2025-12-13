El convento de Santa Clara recibe una ayuda de la Diputación para su conservación

El convento de Santa Clara de Montilla ha recibido un nuevo impulso económico para garantizar la conservación de su vasto patrimonio histórico, gracias a la ayuda otorgada por la Diputación de Córdoba dentro de la Convocatoria de Subvenciones para la Conservación, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Artístico correspondiente al ejercicio 2025.La resolución definitiva, anunciada ayer por el delegado de Cultura Gabriel Duque, confirmó la inclusión del conjunto monástico montillano en un programa provincial que distribuye 900.000 euros entre 24 proyectos de restauración de bienes inmuebles y once castillos repartidos por la provincia.La noticia no cayó por sorpresa en la localidad, ya que esta intervención en el monasterio, considerado el cenobio más grande de Andalucía, había sido adelantada días atrás por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, durante la presentación del libro, obra de la historiadora montillana Elena Bellido Vela. Aquella mención abrió una expectativa que ahora se confirma y que abre una nueva etapa para un recinto que forma parte esencial de la identidad arquitectónica y espiritual de la ciudad.El convento de Santa Clara, fundado en el siglo XVI, ocupa una amplia parcela de más de 6.000 metros cuadrados. Su estructura se articula en torno a cuatro patios que configuran la vida interior del monasterio: el compás de acceso, el claustro principal, el claustro de la fuente y el claustro del pretorio o de la enfermería.La iglesia y el resto del conjunto se levantaron junto a la antigua casa palacio de los marqueses de Priego, y el valor patrimonial que atesoran es tal que cuentan con la máxima protección legal como Bien de Interés Cultural (BIC) y como Monumento Histórico Artístico de carácter nacional. Esa suma de historia, memoria y arquitectura convierte la intervención en una actuación especialmente significativa dentro del programa provincial de ayudas.Durante la rueda de prensa celebrada ayer, Gabriel Duque detalló el alcance de la convocatoria, que suma 100.000 euros más que en el ejercicio anterior y que vuelve a poner el foco en la recuperación de espacios emblemáticos del pasado cordobés.Según explicó, muchas de las ayudas “van destinadas a Bienes de Interés Cultural (BIC), que tienen una mayor protección y debemos mantener porque son fuente de turismo y economía para la provincia y hemos de conservar este patrimonio como legado”. En ese sentido, enfatizó el impacto social y cultural de una línea de subvenciones que cada año despierta un interés creciente.Dentro de la Línea 1, dedicada exclusivamente a bienes inmuebles, se presentaron 56 solicitudes y finalmente se concedieron 24 ayudas a 13 ayuntamientos y 11 entidades privadas “que ponen este patrimonio a disposición pública”, afirmó el responsable provincial de Cultura.En este bloque se integran actuaciones muy diversas, desde las Cisternas Romanas de Monturque hasta el pavimento del puente romano de Villanueva del Duque, pasando por otro puente romano sobre el río Guadarramilla en Añora, el poblado íbero del Cerro de la Cruz en Almedinilla o la pintura mural de las bóvedas de la ermita de Santa Rita en Espejo.Duque fue desgranando después el conjunto de intervenciones municipales, que abarcan enclaves históricos de variada naturaleza. Entre ellas se encuentran la antigua ermita de San Roque de Torrefranca en Dos Torres, el antiguo pósito municipal de Pedro Abad, la torre de la muralla almohade de Palma del Río, un tramo de la muralla Este de Hornachuelos o el edificio de viajeros de la estación de Peñarroya-Pueblonuevo.Asimismo, reciben apoyo económico las arcadas del antiguo convento de la Santísima Trinidad en La Rambla, la fachada de la Casa Cardona en Fuente Obejuna y la consolidación del Horno Romano que forma parte del Bien de Interés Cultural del sitio histórico de Cerro Muriano, en Obejo.El delegado de Cultura recordó igualmente que la convocatoria también ampara proyectos promovidos por entidades privadas, en su mayoría adscritas a parroquias, hermandades o comunidades religiosas. En este capítulo mencionó diversos ejemplos, como la parroquia del Cristo de la Salud de Aguilar, el retablo de la ermita de la Virgen de los Remedios en Villafranca, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en El Castellar de Priego o el monasterio de las Clarisas de Montilla.De igual modo, se incluyen actuaciones en el torreón cinco de la muralla almohade del Palacio de Portocarrero de Palma del Río, la ermita del Calvario de la Cofradía de Jesús del Calvario, el retablo mayor de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fuencubierta, las cubiertas de la iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez, la capilla de Montserrat de la parroquia de San Mateo de Lucena, la cubierta de la iglesia de la Asunción de La Rambla y el retablo mayor de la parroquia de Nuestra Señora del Castillo de Fuente Obejuna.Por otro lado, la Línea 2, orientada a castillos y fortificaciones, también registró una elevada participación con 16 solicitudes. Finalmente se concedieron 11 ayudas, de las cuales diez recaen en inmuebles de propiedad municipal y una en un castillo privado. Se trata del Castillo de Almodóvar, que “se pone a disposición del Ayuntamiento en muchas ocasiones y en él se realizan actividades de interés cultural como el Zoco de la Encantá”, comentó Duque.El resto de proyectos subvencionados incluyen la Torre del Espartal de Priego de Córdoba, el patio del castillo de Santaella, la Torre Norte del Castillo de Torreparedones, las murallas de cierre de la Alcazaba o Castillo Mota de Montoro, la Torre del Homenaje del Castillo de Belmez, el aljibe medieval del Castillo de Dos Hermanas de Montemayor, las murallas y torres del recinto altomedieval de Luque, la Torre del Reloj de la Alcazaba de Iznájar, los pavimentos del Castillo de Aguilar de la Frontera y la Torre del Homenaje del Castillo de Castro del Río.En su intervención final, Duque defendió la relevancia estratégica de estas inversiones, al señalar que “con estas ayudas buscamos poder dejar el patrimonio como un legado histórico y emplearlo como fuente de beneficios ya sea por vía turística, económica o cultural. Son espacios que debemos conocer y visitar”. La convocatoria distribuye 600.000 euros para ayuntamientos y 300.000 euros para entidades privadas, una división que refleja la vocación de cooperación institucional con todo tipo de promotores patrimoniales.Para Montilla, la confirmación de la ayuda al convento de Santa Clara representa mucho más que una simple partida económica. Supone, de algún modo, una renovación del compromiso público con la preservación de un enclave que ha marcado la vida espiritual, artística y social de la ciudad durante siglos.