IU designa a Rosa Rodríguez como cabeza de lista por Córdoba para las próximas autonómicas

Izquierda Unida (IU) ha designado a Rosa Rodríguez Ruz como cabeza de lista por Córdoba para las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán en el primer semestre del próximo año 2026. La formación de izquierdas, que concurrirá a los comicios formando parte de la coalición Por Andalucía —integrada por IU, Iniciativa del Pueblo Andaluz y SUMAR—, apuesta así por la concejala montillana como referente en su proyecto político para la provincia.En declaraciones a, Rosa Rodríguez confirmó que su organización la ha designado formalmente para encabezar la lista de la coalición Por Andalucía en Córdoba, proponiendo a Sebastián Pérez como la alternativa masculina, una decisión que, en cualquier caso, "quedará supeditada a los ajustes de paridad necesarios en el resto de provincias".La decisión, que forma parte del proceso interno de selección de candidaturas en toda Andalucía, responde al principio de paridad que la organización mantiene en sus listas: ocho hombres y ocho mujeres. En este reparto equilibrado, la figura de Rosa Rodríguez se sitúa en el primer puesto, seguida por Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU.Sin embargo, la edil montillana explicó a este periódico que "el primer puesto de la candidatura no está todavía decidido", ya que la configuración final de las listas debe someterse aún a un proceso de negociación con los actuales socios de la confluencia Por Andalucía, esto es, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.No obstante, a diferencia de convocatorias electorales anteriores, en las que IU cedió el puesto de salida de la coalición "en aras del consenso", en esta ocasión encaran estas negociaciones con la firme intención de no renunciar a liderar la candidatura por Córdoba.Y aunque Rosa Rodríguez insistió a este periódico que el primer puesto de la candidatura podría ser reclamado legítimamente por cualquiera de las fuerzas que conforman la coalición, desde la dirección provincial de IU se insiste en que la apuesta de la organización es clara y, por ello, defenderán que sea alguien de IU —Rosa Rodríguez o Sebastián Pérez— quien encabece la papeleta provincial, una vez se cierren los acuerdos de la coalición para toda Andalucía.En este contexto, el nombre de Rosa Rodríguez cobra fuerza no solo por su papel institucional como portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, sino también por su perfil social y su vinculación con las políticas de igualdad.Nacida en Montilla el 1 de octubre de 1977, Rosa Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba e integrante del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena. Su trayectoria profesional ha estado ligada al asesoramiento jurídico y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, ámbitos en los que ha trabajado para entidades públicas y privadas.Concejala en el Ayuntamiento de Montilla desde 2019, Rodríguez ha compaginado su labor política con su actividad como agente de igualdad en Ágora, gabinete de asesoramiento en género. Desde allí ha impartido cursos de formación y sensibilización en violencia de género dirigidos a profesionales y asociaciones de mujeres, un trabajo que, según subrayan desde su entorno político, "refleja el compromiso real con las causas que defiende".Además, la representante de Izquierda Unida se convirtió en 2023 en la primera secretaria política local del Partido Comunista de Andalucía (PCA) en Montilla, un cargo desde el que ha impulsado iniciativas para la defensa de los derechos laborales y la igualdad social. “Frenar el avance de la extrema derecha” fue entonces una de las líneas de trabajo que definió su mandato al frente del comité local.Por otro lado, no es la primera vez que la abogada montillana figura en una candidatura autonómica. En los últimos comicios andaluces, celebrados en 2022, ya concurrió como número dos en la lista de Por Andalucía, coalición que entonces integraban Podemos, Izquierda Unida, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo y Alianza Verde.Ahora, tres años después, el nombre de la edil montillana nombre vuelve a estar en el centro de la escena política cordobesa. Y es que, en un momento de recomposición del espacio de la izquierda, Rosa Rodríguez representa para Izquierda Unida una "apuesta por la coherencia, la cercanía y la defensa de los valores sociales" que la formación quiere proyectar de cara a las elecciones autonómicas de 2026, que tendrán lugar "a principios o a finales" del próximo mes de junio, según ha manifestado en numerosas ocasiones el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.