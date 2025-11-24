Sueños lentos, triunfos veloces

Montilla Club de Fútbol 5--1 Agrupación Deportiva Cartaya

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Moslero, Juan María, Tena, Tiago, Alberto Bermejo y Rafa Alcaide. También jugaron José Carraña, Sergio Heredia, Pedro Crespín, Gorka, Adrián y José Manuel.

Agrupación Deportiva Cartaya: Parras, Iván Moreno, Novoa, Juanma, Miguel Fernández, Patrón, Lolo, Marcos, Rufete, Revuelta y Guisado. También Tenorio, Feria, José Rodríguez, Sergio y Saavedra.

Goles: 1-0 Antonio Pino (m. 7); 1-1 Guisado (m. 44); 2-1 Alberto Bermejo (m. 46); 3-1 Alberto Bermejo (m. 46); 4-1 Antonio Pino; 5-1 José Carraña (m. 77).

Árbitro: Hugo Rodríguez Pérez (Málaga). Amonestó por parte local a Juan María y al técnico, Isaac Cuesta. En el bando visitante, los amonestados serían Miguel Fernández, Lolo, Marcos y Rufete.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoprimera jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol sigue fraguando, paso a paso, una temporada de grato recuerdo hasta ahora. Los hombres de Isaac Cuesta alcanzaron ayer su séptima victoria consecutiva en liga al vencer por un contundente cinco a uno a la Agrupación Deportiva Cartaya. El dinamismo en su juego, sumado a la seguridad defensiva y a la efectivad goleadora, fueron los aspectos más destacables de la contienda por parte auriverde.El encuentro comenzó con las novedades de Fran González, Alberto Bermejo y Rafa Alcaide en el once vinícola con respecto a la jornada anterior. De este modo, los primeros compases serían de dominio alterno del esférico, golpeando el Montilla en primera instancia.A los siete minutos de juego, el binomio formado por Tiago y Antonio Pino fabricaron el uno a cero. Tiago se introdujo en el área tras driblar a varios rivales, realizó un disparo que despejó el guardameta y el rechace, en el área chica, lo introdujo Antonio Pino al fondo de la red.Tras el tanto, el juego combinativo por parte de los vinícolas permitió ver a un Montilla paciente en la fabricación de juego, sin pasar excesivos apuros y manejando los tiempos del encuentro. Las ocasiones de cara a portería fueron escasas, destacando a los 22 minutos de partido un lanzamiento de Moslero desde el costado que bloqueó el cancerbero.Instantes después, llegaría la primera ocasión cartayera, en una combinación por parte visitante que Juanma concluyó con un chut desde larga distancia a las manos de Rafa Martínez. Esta ocasión animó a una Agrupación Deportiva Cartaya que inició una fase de partido donde el juego se volcó sobre la meta montillana, observándose momentos de mayor activación en el ataque foráneo.Fruto de ello, el Montilla tuvo que apretar los dientes y alejar el peligro de su área, sobre todo, en jugadas a balón parado y centros desde los costados. En una de estas acciones, llegó el empate al borde del descanso. Un pase dentro del área montillana no sería despejado por la defensa auriverde, provocando un barullo que culminó Guisado al conectar con un esférico suelto.Por suerte para los intereses vinícolas, la igualada fue efímera. Un penalti sobre Moslero en la última acción del primer acto llevó el dos a uno al marcador. Alberto Bermejo ejecutó la pena máxima con un lanzamiento cruzado, dejando a los montillanos por delante antes del descanso. Sin tiempo para más, ambos contendientes se marchaban a vestuarios.El segundo tiempo tuvo un inicio de oficio por parte local para evitar un nuevo tanto cartayero. Los de Felipe Ponce buscaron la meta vinícola, siendo su mejor opción una jugada individual de Rufete con pase posterior al corazón del área que Carraña, con una meritoria intervención, consiguió diluir.Cuando mejor parecía estar el plantel visitante, el Montilla Club de Fútbol volvió a sacar su mejor versión para despejar cualquier atisbo de duda. Antonio Pino condujo el esférico, encontró entre líneas a Moslero para realizar un disparo el mediocentro a los pies del guardameta, quedando la pelota dividida ante la presencia de Alberto Bermejo, que anotó un gol de bella factura con una volea al palo contrario. Corría el minuto 56 de partido.Un jarro de agua fría para una Agrupación Deportiva Cartaya que vio cómo los montillanos se hacían, a partir de ese momento, dueños de la contienda. El balón pasó a dominio vinícola, el juego de un costado a otro se hizo presente y el Montilla solo tuvo que esperar su oportunidad para la sentencia.La puntilla llegó en el minuto 77, con una nueva muestra de calidad de Antonio Pino. El atacante recogió un balón en el segundo palo, dribló a varios contrarios en un espacio reducido y perforó la meta cartayera ante la estéril estirada del guardameta.La alegría en las gradas del Estadio Municipal era palpable, ante una nueva escenografía de gran valor por parte de los vinícolas. Ya en la recta final, un balón medido a la espalda de la defensa lo interceptó José Carraña, batiendo al guardameta en el mano a mano para establecer el definitivo cinco a uno.Con 25 puntos y asentados en la segunda plaza, los montillanos visitarán la próxima jornada al Club Deportivo Cabecense. Una cita en la que los pupilos de Isaac Cuesta buscarán alargar una racha histórica que iguala ya a la conseguida en la temporada 2019/2020, campaña en la que los auriverdes encadenaron también siete triunfos consecutivos en Primera Andaluza de Córdoba.