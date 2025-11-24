Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Jardineros (Córdoba)Se ofrecen dos puestos de auxiliar mantenedor y jardinero, dirigidos a candidatos con una discapacidad reconocida del 33 por ciento por la Junta de Andalucía o con incapacidad permanente total. Las funciones incluyen mantenimiento de jardinería y piscinas, sistemas de riego y arreglos básicos de fontanería, electricidad, pintura y albañilería, valorándose el trato con la comunidad. El empleo se desarrolla en Córdoba con contrato laboral temporal de 365 días, jornada parcial de 35 horas semanales y horario de 07:00 a 14:00. El salario es de 1.255 euros mensuales. Se valoran carnet fitosanitario, carnet de conducir y vehículo. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliar administrativo (Lucena)Se ofrece un puesto de auxiliar administrativo en Lucena para desempeñar las funciones propias de la ocupación, con especial atención a tareas de gestión y contabilidad. La empresa busca una persona dinámica y trabajadora, con formación en administración o administración y gestión de empresas, así como conocimientos informáticos relacionados con la contabilidad. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y un salario mensual de 1.384 euros. Se valorará la flexibilidad horaria y el manejo del programa NCS. El puesto incluye un periodo de prueba de tres meses según convenio. Oferta disponible en este enlace.
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofrecen cuatro puestos de enfermero en Priego de Córdoba para realizar las funciones propias del puesto en el ámbito de los cuidados generales. La oferta está dirigida a profesionales con grado o diplomatura en Enfermería, sin necesidad de experiencia previa. Se establece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario rotatorio y un salario mensual de 1.568 euros. Las personas seleccionadas se incorporarán a un equipo que requiere disponibilidad para adaptarse a los turnos establecidos y que desarrollará su labor asistencial conforme a las necesidades del servicio, garantizando una atención adecuada y continuada a los usuarios. Oferta disponible en este enlace.
Profesor/-a de inglés (Montilla)Se ofrece un puesto de profesor o profesora de inglés en Montilla para impartir cursos de preparación para KET y PET, así como sesiones de conversación en horario de mañana. Las clases se desarrollarán de 9:00 a 13:00 y se requiere acreditar un nivel C1 de inglés, además de contar con formación universitaria de primer ciclo o equivalente. El contrato es laboral fijo discontinuo, con jornada parcial de 20 horas semanales y un salario mensual de 1.200 euros, con pagas extras prorrateadas. La incorporación prevista permitirá reforzar la oferta educativa del centro y garantizar una enseñanza adaptada a las necesidades del alumnado. Oferta disponible en este enlace.
Técnico de redacción de proyectos (Córdoba)Se ofrece un puesto de técnico de redacción de proyectos de arquitectura en Córdoba para producir documentación técnica, elaborar mediciones y presupuestos, realizar labores de delineación y apoyar tanto en el diseño y cálculo de instalaciones y estructuras como en tareas vinculadas a direcciones de obra. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y un salario mensual de 1.358 euros, con posibilidad de incremento según las cualidades del candidato o candidata. Se requieren conocimientos de Microsoft 365 y Autocad, valorándose experiencia y permiso de conducir. Oferta disponible en este enlace.
Delineante (Lucena)Se ofrece un puesto de delineante en Lucena para asumir tareas de medición de proyectos tras el cierre de ventas, cálculo de despieces, coordinación de compras y comprobación y dimensionamiento de propuestas técnicas. El trabajo incluye el análisis y desarrollo de mediciones, la definición del orden de fabricación según visitas a obra, el diseño de planos en 2D y 3D con renderizaciones, la interpretación de planos de instalación y la detección de incidencias. También se dará soporte al equipo de ventas y al de montajes. El contrato es laboral indefinido, a jornada completa, con horario de mañana y tarde y un salario mensual de 1.500 euros con pagas extras prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
Programador/-a (Córdoba)Se ofrece un puesto de programador o programadora en Córdoba para ejecutar proyectos PERTE y otros desarrollos tecnológicos orientados a la adaptación y mejora del sistema informático de EMACSA. La oferta requiere doce meses de experiencia en programación de aplicaciones informáticas, formación de grado superior y titulación como técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, además de conocimientos en Android, iOS y .NET. Se propone un contrato laboral temporal de 180 días, susceptible de prórroga hasta doce meses, a jornada completa y con horario de lunes a viernes de 7:45 a 14:45. El salario es de 3.079 euros mensuales, con cuatro pagas extraordinarias anuales de 2.180 euros cada una. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
