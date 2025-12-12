El Ayuntamiento abre el proceso participativo para elaborar su V Plan Municipal de Igualdad



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha abierto el proceso participativo para la redacción del V Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades con el objetivo de definir, con voces múltiples y con una mirada más amplia, las políticas municipales de igualdad para los próximos cuatro años.La presentación de esta nueva fase llega apenas unas semanas después de que el Ayuntamiento diera a conocer el informe de evaluación del, un documento que ha permitido revisar, pieza a pieza, el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la vigencia del plan anterior.Durante su intervención, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance ha explicado que este “proceso participativo se pone en marcha tras la reciente evaluación del anterior Plan, que permitió conocer el grado de cumplimiento de sus objetivos y sentar las bases de la nueva estrategia municipal”.Y es que la comisión encargada de su redacción se constituyó hace apenas unos días e integra a los tres grupos políticos con representación en el Pleno municipal, junto al Consejo de la Mujer, a colectivos sociales con especial representación femenina y al equipo técnico del Área de Igualdad.Esta estructura plural ya trabaja en un documento que, según confirmó la responsable municipal, se elaborará “prácticamente desde cero”, debido a que el plan anterior “carecía de indicadores de cumplimiento”, lo que, a su juicio, ha supuesto un “esfuerzo adicional” en su evaluación.En paralelo, la ciudadanía dispone desde hoy del primer cuestionario habilitado por el Ayuntamiento. Se trata de un formulario confidencial, dirigido a vecinos y vecinas de todas las edades, con 34 preguntas que permiten recoger percepciones, actitudes y experiencias relacionadas con la igualdad en Montilla. Al respecto, Lidia Bujalance ha señalado que “para este Ayuntamiento es fundamental conocer la opinión de la ciudadanía y tomar el pulso a la igualdad en todas las áreas municipales”.Además, la responsable municipal de Igualdad ha insistido en que la participación ciudadana “permitirá disponer de un diagnóstico certero y elaborar un plan útil, realista y acorde con la ciudad que queremos: una Montilla basada en el respeto, la convivencia y la igualdad de oportunidades”.De igual modo, y con la vista puesta en la población infantil y juvenil, la Concejalía de Igualdad ha puesto en marcha dos cuestionarios específicos dirigidos a este segmento. El primero, destinado a niños y niñas, incluye 14 preguntas; el segundo, dirigido a alumnado de Secundaria y Bachillerato, recoge 23 cuestiones.Ambos serán distribuidos en los centros educativos para garantizar una amplia participación y, en ese sentido, recoger de primera mano la percepción de los más jóvenes sobre la igualdad, sus relaciones y la prevención de desigualdades. "Este enfoque responde a la apuesta municipal por la coeducación y por la construcción temprana de valores igualitarios", ha recalcado Lidia Bujalance.El esfuerzo por escuchar a la ciudadanía se suma a los aprendizajes extraídos del IV Plan de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres, cuya evaluación,, ha permitido visibilizar logros y retos. Entre los avances más significativos se encuentra el papel estable del Consejo de la Mujer, un órgano que, como recordó Lidia Bujalance, “ha funcionado de manera continuada durante toda la vigencia del plan”.La edil montillana también destacó el trabajo realizado en centros educativos de Primaria y Secundaria, así como la aprobación del Plan de Igualdad del personal del Ayuntamiento, "que ha contribuido a que la perspectiva de género forme parte del día a día de la Administración local".Sin embargo, el informe también deja claro que persisten desafíos. Y, como detalló Bujalance, “este informe nos marca el camino y nos ayuda a definir los retos del próximo plan, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mujeres de Montilla”.En ese mismo marco, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento añadió que “en Montilla se ha avanzado mucho en los últimos años, pero sigue existiendo desigualdad y queda trabajo por hacer”. Para Lidia Bujalance, la igualdad “no es solo un objetivo, sino una manera de gobernar”, un enfoque que ha guiado los últimos años de trabajo y que busca reforzarse en esta nueva etapa.El proceso de recogida de información permanecerá abierto hasta final de año, un periodo en el que el Ayuntamiento aspira a obtener el mayor número de aportaciones posibles. Con todos estos datos, los equipos técnicos podrán redactar el diagnóstico previo y avanzar en un V Plan de Igualdad que cuente con un sistema propio de seguimiento y medición, evitando los vacíos detectados en la planificación anterior. "El objetivo es disponer de un documento definitivo a finales del primer trimestre del próximo año", una meta que la responsable municipal reconoce “ambiciosa”, pero necesaria para dotar al municipio de una hoja de ruta clara.A lo largo de la comparecencia, Lidia Bujalance ha animado a la población a participar. “Cada respuesta cuenta y nos ayudará a avanzar hacia una Montilla más justa e igualitaria”, ha manifestado la responsable municipal, que considera "imprescindible" que las políticas futuras se construyan desde consensos amplios y desde una metodología “más participativa y transversal”, integrada por asociaciones, colectivos sociales, organizaciones empresariales, centros educativos y agentes implicados en la vida municipal.