Montilla se prepara para vivir una velada histórica de Kick Boxing con un título oficial de España

Una intensa agenda navideña



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla presenta un fin de semana cargado de propuestas culturales y deportivas que tendrán su punto culminante mañana sábado, en el Complejo Envidarte, donde se celebrará una velada de Kick Boxing de relevancia nacional, gracias a la iniciativa del Club Deportivo de Kick Boxing y K1 RS Team (El Templo) de Montilla, en colaboración con el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.La cita tendrá lugar mañana sábado, 13 de diciembre, cuando Montilla se convierta por primera vez en sede de un cinturón de campeón de España profesional en la modalidad de K1. La apertura de puertas del Complejo Envidarte está prevista para las 17.00 de la tarde y el inicio de la velada está marcado para las 18.00 horas.La velada contará con la participación de diez luchadores del Club Deportivo de Kick Boxing y K1 RS Team (El Templo) de Montilla, que ha experimentado una trayectoria ascendente en apenas un año de existencia. Entre los combates más esperados destacan los de Raúl Santiago y Hugo Castilla, dos nombres que han ido ganando presencia dentro del circuito andaluz y que ahora pugnarán ante su público.El club, presidido por Raúl Santiago Delgado, ha construido un proyecto cimentado en el trabajo constante, la disciplina y una visión clara de crecimiento. Cinturón negro, juez regional Ring Sport por la Federación Andaluza de Kickboxing y Muaythai yfederativo por la misma entidad, Raúl Santiago Delgado se ha convertido en un referente técnico para una generación que empieza a abrirse camino.La importancia del evento no ha pasado desapercibida en el Ayuntamiento. El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, subrayó la relevancia que tendrá para la ciudad una cita de estas características.“Se trata de un evento que posiciona a Montilla en el mapa deportivo y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento para promover el deporte y la actividad saludable”, detalló el edil, que quiso dejar claro que el apoyo municipal es clave para seguir impulsando iniciativas que proyecten el nombre de Montilla más allá del ámbito local.Por otro lado, este fin de semana también quedará marcado por una intensa agenda navideña. Esta misma tarde, a partir de las 18.30 de la tarde, la Plaza de la Rosa acogerá la obra de teatro en la calle titulada, una propuesta familiar que trasladará el ambiente navideño al corazón del municipio.Y apenas unas horas más tarde, a las 21.00 de la noche, el Llano de Palacio se llenará de música tradicional con la Zambomba Flamenca de Navidad, en la que participarán los grupos La Campiña y Soniquete. Será un encuentro pensado para reforzar el sentido comunitario que caracteriza a estas fechas, creando espacios de convivencia que marquen el comienzo del calendario festivo.