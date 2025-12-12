El atleta montillano Samuel Ruiz Herrador logra un récord histórico en el Campeonato de Andalucía



FOTOGRAFÍA: CLUB TROPS-CUEVA DE NERJA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB TROPS-CUEVA DE NERJA

El atleta montillano Samuel Ruiz Herrador volvió a demostrar su solidez competitiva este fin de semana al batir el récord de Andalucía Sub-18 de 3.000 metros lisos en el Campeonato de Andalucía de Clubes Sub-20 Short Track, celebrado en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera.La actuación del joven fondista, miembro del Club Trops-Cueva de Nerja, firmó una brillante marca de 8:34.32 que derribó un registro histórico: el 8:34.46 de Ouassim Oumaiz, también atleta del conjunto nerjeño, vigente desde el año 2016. De este modo, Ruiz Herrador llevó el peso de la prueba desde los primeros metros, marcó el ritmo con determinación y terminó cruzando la meta en segunda posición, aunque con la recompensa emocional de un récord autonómico que confirma su crecimiento.Además, esta hazaña contribuyó al triunfo colectivo del Club Trops-Cueva de Nerja, que se proclamó campeón de Andalucía por Clubes Sub-20 Short Track. Con este resultado, el montillano encara el cierre de la temporada 2025 con la sensación de haber dado un salto adelante en su trayectoria.Por otro lado, el mes de noviembre se convirtió en una sucesión de citas decisivas para su progresión, todas ellas resueltas con solvencia. El pasado 9 de noviembre, Ruiz Herrador tomó parte en el Cross Internacional de Itálica, disputado de manera conjunta con el Campeonato de Andalucía de Campo a Través por Clubes en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en la localidad sevillana de Santiponce. Allí se impuso en categoría Sub-18 y contribuyó al título andaluz del equipo Sub-18 del Club Trops-Cueva de Nerja.De igual modo, el 23 de noviembre afrontó el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, celebrado junto al Cross Internacional de Atapuerca en Burgos, una prueba de altísimo nivel competitivo. En esa ocasión concluyó en decimocuarta posición individual y el club se situó cuarto en la clasificación Sub-18, un resultado que habla de regularidad y capacidad para medirse a los mejores del país.Solo una semana después, el 30 de noviembre, logró otra victoria importante al imponerse en el exigente XLIII Cross Internacional de Alcobendas, disputado en el Parque de Andalucía. El circuito, repleto de cuestas y zonas de terreno irregular, se convirtió en el escenario perfecto para que el montillano volviera a demostrar su fortaleza en pruebas de fondo, cerrando una serie de actuaciones que sostienen su ascenso.Estos logros recientes se enlazan de forma natural con los, cuando Ruiz Herrador cerró en Castellón de la Plana una sobresaliente temporada al aire libre. Allí firmó una quinta posición nacional en el Campeonato de España Sub-18 de 3.000 metros lisos, con un registro de 8:46.29. Aquella actuación suponía ya el broche a un curso en el que alternó el Cross con la pista y el Short Track, consolidándose como una de las mayores proyecciones del fondo andaluz.Entonces venía de representar a Andalucía en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub-18, celebrado en Palafrugell, donde selló otra quinta posición tanto a nivel individual como por selecciones. Antes se había proclamado campeón andaluz Sub-18 de 3.000 metros, un éxito que le dio acceso directo al Nacional de Federaciones, y que completaba una gran temporada de invierno, marcada por su triunfo en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través en Mairena del Alcor y un meritorio quinto puesto en el Campeonato de España de Getafe.En aquel momento, el propio atleta reconocía que cerraba la campaña “con muestras de una gran evolución” y adelantaba que “ahora toca prepararse para el próximo otoño”. Unas palabras que hoy, a tenor de sus nuevos resultados, parecen casi premonitorias: la evolución continúa y su ambición, lejos de agotarse, crece al mismo ritmo que sus marcas.