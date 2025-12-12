Aguas de Montilla cumple 20 años y reafirma su compromiso con la gestión hídrica sostenible



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

celebró ayer su vigésimo aniversario en un acto institucional desarrollado en la Casa de las Aguas, un encuentro que reunió a responsables municipales, representantes de la entidad, trabajadores y colaboradores para conmemorar dos décadas de gestión del ciclo integral del agua en la ciudad.El acto comenzó con un homenaje al equipo profesional que ha formado parte de la empresa mixta —integrada pory el Ayuntamiento de Montilla— a lo largo de estos veinte años. Se puso el foco, además, en aquellos trabajadores que cumplen dos décadas en la organización y en los profesionales que ya no están presentes, pero cuyo legado continúa marcando el rumbo de la compañía.El gerente de Aguas de Montilla, Lorenzo Cuenda, tomó la palabra para recordar el papel que la entidad desempeña en la ciudad desde el 17 de junio de 2005, fecha en la que se constituyó oficialmente. Durante su intervención, afirmó que Aguas de Montilla se ha consolidado como “un pilar esencial para garantizar algo tan cotidiano y al mismo tiempo tan extraordinario como el agua”.Cuenda también señaló que el aniversario no es fruto de un camino individual, sino colectivo, al destacar que “nadie llega a un aniversario así en soledad: este es un logro de la ciudad, de sus profesionales, de las corporaciones municipales y de las empresas que nos han acompañado”.En ese sentido, el gerente de la empresa detalló los avances logrados durante estas dos décadas, marcadas por la modernización tecnológica, la mejora de infraestructuras y el refuerzo de la protección del recurso hídrico. Así, recordó que “hemos devuelto agua limpia al entorno natural, hemos impulsado la reutilización para el campo y hemos aumentado la protección de nuestros acuíferos y ríos, construyendo además una cultura de respeto hacia el agua”. Una reflexión que resume la transformación de un servicio que, cada año, monitoriza más de 95 kilómetros de alcantarillado y más de 2.000 pozos en todo el término municipal.Por su parte, José Luis Trapero, director ejecutivo de Andalucía Occidental de Hidralia, defendió la solidez del modelo de colaboración público-privada que sostiene el servicio en Montilla. Durante su intervención, explicó que “no es una fórmula teórica, sino un modelo de servicio real, vivo, demostrado con hechos y con resultados, veinte años de servicio estable, seguro, eficiente y con mirada de futuro”.Además, José Luis Trapero reivindicó el papel del grupoal asegurar que no “hay transición ecológica posible sin una gestión integrada y regenerativa del agua, la energía y los residuos. Esa mirada global ya se refleja en proyectos concretos”.Trapero hizo referencia también al modelo de ecofactorías, una línea estratégica en la que las antiguas estaciones depuradoras se convierten en centros capaces de devolver agua reutilizable, generar energía renovable y obtener materiales valorizables.Según afirmó, “en Montilla recuperamos, regeneramos y volvemos a poner en circulación. Ese futuro ya se está construyendo en Montilla”. Esta visión conecta con el trabajo que Aguas de Montilla lleva realizando en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), donde ha eliminado el uso de productos fitosanitarios para evitar que sustancias como herbicidas o insecticidas puedan filtrarse a los acuíferos. Al mismo tiempo, esta medida contribuye a la protección de la biodiversidad, especialmente de insectos polinizadores, dado que la retirada de estos productos favorece la recuperación del entorno natural.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, intervino en su condición de presidenta del Consejo de Administración de Aguas de Montilla para agradecer el compromiso de las generaciones de profesionales que han dado forma al servicio desde sus inicios.Durante su discurso, recordó que “hoy celebramos la creación y los veinte años de Aguas de Montilla, una empresa que nació con la vocación de garantizar un recurso tan fundamental como es el suministro de agua. Es un buen momento para reconocer a quienes iniciaron este camino y a quienes hoy siguen al frente, así como para reflexionar sobre los retos de futuro que afrontamos como sociedad: la sequía, la eficiencia hídrica, la sostenibilidad y el acceso al agua como un bien escaso que debemos proteger”.La intervención final del gerente, Lorenzo Cuenda, volvió a subrayar la evolución del servicio, una transformación que definió como el resultado del esfuerzo conjunto de más de cuarenta profesionales que han pasado por la entidad. En este cierre, Cuenda afirmó que “en estos 20 años hemos avanzado mucho. Hemos pasado por la empresa más de 40 profesionales y, gracias a su trabajo, hemos conseguido modernizar el servicio, innovar en proyectos de reutilización del agua y adaptarnos a los cambios climáticos que ya son una realidad. Hoy es un día para celebrar todo lo logrado y mirar hacia los retos que vendrán”.La clausura institucional corrió a cargo del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien respaldó la trayectoria de la empresa mixta y su contribución a la ciudad. En ese sentido, el primer edil compartió un balance de logros técnicos, reconocimiento humano y nuevos compromisos ambientales que sitúan a Aguas de Montilla ante una etapa decisiva para el futuro del agua en el municipio.