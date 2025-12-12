El Ayuntamiento adquiere la mayor parte del polígono de Las Canteras de Santa María

El Ayuntamiento de Montilla ha dado un paso decisivo para reactivar el desarrollo industrial del municipio con la adquisición de casi 30.000 metros cuadrados de suelo en el polígono industrial de Las Canteras de Santa María, una operación formalizada por 239.850 euros que permitirá desbloquear un polígono estancado durante años y poner en marcha, por fin, nuevo suelo industrial público en la ciudad.La compra, ejecutada a través de la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia), convierte al Consistorio en el propietario mayoritario del Plan Parcial Industrial 4 Las Canteras, una nueva posición que permite acelerar los trabajos de urbanización y, con ello, la puesta en carga de un espacio industrial llamado a responder a una demanda creciente entre empresas locales y proyectos que buscan asentarse en Montilla.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó ayer que “esta adquisición soluciona un problema enquistado durante más de una década y abre la puerta a que Montilla disponga por fin de más suelo industrial público, a precio justo y libre de especulación, para atraer inversiones, generar empleo y facilitar el crecimiento de nuestros emprendedores”.El regidor añadió que este paso “permite retomar un desarrollo industrial que quedó truncado tras la crisis inmobiliaria y que ahora podemos reactivar desde el interés general”. De igual modo, Rafael Llamas destacó que “poner suelo en manos públicas es la garantía de que Montilla podrá competir en igualdad de condiciones con otros municipios y ofrecer oportunidades reales a quienes quieren iniciar o ampliar su actividad empresarial”.Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, presidenta de Atrium Ulia, señaló que la compra de estas 45 parcelas permitirá al Consistorio incorporarse como miembro mayoritario en la Junta de Compensación, desbloqueando así cualquier actuación futura.Consciente del impacto que esta operación tiene sobre la planificación urbanística y económica del municipio, Bujalance recordó que “estos suelos, situados en un enclave estratégico de la ciudad, llevaban años sin poder desarrollarse debido a la falta de impulso de la iniciativa privada y a las dificultades administrativas que habían convertido este espacio en un problema urbanístico”.La edil montillana insistió en que esta actuación responde al compromiso del equipo de gobierno para generar nuevo tejido productivo y defendió que la operación permitirá que Montilla “refuerce sus posibilidades de negocio y diversifique su tejido empresarial”.El informe de los Servicios Técnicos Municipales avala tanto la conveniencia como la oportunidad del acuerdo. El documento detalla que el precio de compra, equivalente a 8,37 euros por metro cuadrado de coste de suelo más 74,93 euros por metro cuadrado de costes de urbanización, se sitúa muy por debajo de los valores medios del suelo industrial disponible en Montilla, que actualmente oscilan entre los 140 y los 190 euros por metro cuadrado en los polígonos ya consolidados.Además, el informe subraya que estos terrenos son, a día de hoy, el único espacio industrial del municipio que podría ponerse en funcionamiento en un plazo breve, ya que cuentan con planeamiento aprobado y reparcelación formalizada. Tan solo restaría ejecutar la urbanización para activar los usos industriales previstos.Con esta adquisición, el Ayuntamiento pasa a controlar prácticamente la totalidad de las parcelas del sector, lo que permitirá planificar su transformación conforme a criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y capacidad para atraer proyectos empresariales con alto potencial de empleo.En ese sentido, el alcalde avanzó que en las próximas semanas se abordará el modificado del proyecto de instalaciones, la adecuación de viarios y la definición de criterios de adjudicación de las parcelas, que tendrán en cuenta no solo el precio, sino también el impacto en empleo estable, fijación de población, aportación innovadora y cumplimiento de estándares de sostenibilidad.Este anuncio se produce apenas seis semanas después de que el Pleno de la Corporación acordara una nueva aportación económica a Atrium Ulia para culminar la operación de adquisición., la modificación de crédito para incrementar en 58.000 euros la aportación anterior —de 268.000 euros— contó con los votos favorables del PSOE y del Partido Popular (PP), así como la abstención de Izquierda Unida (IU).En un contexto más amplio, la operación anunciada ayer para Las Canteras de Santa María se suma a otros frentes urbanísticos e industriales que el Ayuntamiento tiene abiertos. Entre ellos destaca el ámbito del Pico de El Cigarral, una finca de propiedad municipal, de más de 400.000 metros cuadrados, situada entre la carretera de Cabra, la vía férrea Córdoba-Málaga, la circunvalación de la carretera Montoro-Puente Genil y el camino de El Hoyo, muy cerca de Las Canteras de Santa María, y para la que el Consistorio montillano mantiene negociaciones con Endesa con el objetivo de resolver las dificultades de suministro eléctrico que impiden su desarrollo.La compra hecha pública ayer culmina un proceso largo y complejo y otorga a Montilla una nueva posición para dar respuesta a una de las demandas más persistentes del tejido empresarial: la disponibilidad real de suelo industrial. En palabras del equipo de gobierno, se trata de un “hito estratégico que consolida la apuesta municipal por un modelo de ciudad competitivo, sostenible y generador de oportunidades”.De cumplirse las previsiones, Las Canteras de Santa María podría convertirse en el primer polígono tras Llanos de Jarata en habilitar parcelas listas para empresas en un horizonte cercano, en un momento en el que la presión para ampliar la oferta industrial se ha hecho especialmente patente.