Luz verde a una nueva inversión municipal en el polígono de Las Canteras de Santa María

El Ayuntamiento de Montilla ha dado un nuevo paso en su objetivo de adquirir el polígono industrial de Las Canteras de Santa María con la aprobación de una nueva aportación económica a la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia), encargada de concretar la operación de compraventa.De propiedad privada, este polígono situado en la zona sur del municipio ha sido objeto de negociaciones entre el Consistorio y la actual titularidad desde hace varios años. Hace justo un año, el Pleno municipal aprobó una primera aportación de 268.000 euros destinada a la compra y a los gastos de urbanización de los terrenos.Ahora, esa cantidad se verá incrementada en 58.000 euros más, tras una modificación de crédito respaldada durante el último pleno de la Corporación con los votos favorables del PSOE y del Partido Popular (PP) y con la abstención de Izquierda Unida (IU).La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, presidenta de Atrium Ulia, detalló que un cambio sustancial de condiciones por parte de la propiedad “obligó a pausar la operación y reabrir la negociación, dejando sin efecto el acuerdo de la Junta General de octubre de 2024 para financiar la compra”. Según explicó la edil montillana, “ahora se ha alcanzado un acuerdo razonable que permite a Atrium Ulia subrogarse en los derechos y obligaciones de la Junta de Compensación y optimizar la fiscalidad”.Bujalance se mostró confiada en que este “preacuerdo” sea el definitivo para “disponer de suelo industrial con la mayor rapidez posible”. En ese sentido, la presidenta de Atrium Ulia subrayó que la operación en Las Canteras de Santa María representa “la vía más viable y rápida para ofrecer parcelas a la iniciativa empresarial”, al tiempo que el Ayuntamiento de Montilla continúa avanzando en los trabajos técnicos y de planificación para desbloquear otros espacios industriales del término municipal.Entre ellos, Lidia Bujalance mencionó el ámbito del Pico de El Cigarral, una finca de propiedad municipal, de más de 400.000 metros cuadrados, situada entre la carretera de Cabra, la vía férrea Córdoba-Málaga, la circunvalación de la carretera Montoro-Puente Genil y el camino de El Hoyo, muy cerca de Las Canteras de Santa María, y para la que el Consistorio montillano mantiene negociaciones con Endesa con el objetivo de resolver las dificultades de suministro eléctrico que impiden su desarrollo.El debate plenario reflejó distintas sensibilidades políticas, aunque todas ellas coincidieron en la necesidad de poner suelo industrial a disposición de las empresas. Izquierda Unida mantuvo su abstención, argumentando que el esfuerzo inversor debería centrarse en los terrenos municipales de El Cigarral, situados al otro lado de la carretera, donde aprecian "más capacidad para parcelas grandes y desarrollo futuro".Aun así, su portavoz, María Luisa Rodas, expresó su preocupación por “aliviar con diner público” un activo en manos privadas, aunque no se opuso al acuerdo “por la necesidad de suelo para empresas” que su propio Grupo Municipal viene reclamando desde hace años.Por su parte, la portavoz del Partido Popular (PP), María José Tejada, defendió el voto favorable de su formación, convencida de que “Montilla necesita suelo industrial inmediato para impulsar el empleo, la actividad económica y la recaudación municipal”.Este nuevo movimiento del Ayuntamiento reabre un proyecto industrial con una larga historia. De hecho, el mismo salón de plenos acogió el 20 de junio de 2008 la presentación del entonces denominado "Parque Industrial de Las Canteras de Santa María", un espacio ubicado junto al trazado de la carretera provincial CP-38 que conecta Montilla con Cabra, muy próximo a la zona del Pico de El Cigarral.En aquel momento, el proyecto, impulsado por el grupo empresarial Reifs —que cuenta con 14 centros residenciales para mayores en Andalucía—, preveía una superficie total de 71.200 metros cuadrados, de los cuales 42.226 se destinarían a edificación industrial.Más de quince años después, la adquisición de estos nuevos terrenos por parte de Atrium Ulia podría suponer un paso decisivo para dar respuesta a una de las demandas más reiteradas por el tejido empresarial local: la falta de suelo industrial disponible.