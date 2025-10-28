'La necedad de un corazón cuerdo': el viaje poético de Ángela Espuny Jiménez

Ángela Espuny Jiménez presenta este viernes su primer libro de poesía,, en un acto que tendrá lugar a las 20:00 de la tarde en el Colegio La Asunción, el mismo centro donde estudió desde la infancia.Con tan solo 20 años, esta joven montillana que estudia Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Sevilla regresa a su ciudad natal para compartir un pedazo de sí misma. Y es que su primer libro, publicado por la editorial Talón de Aquiles, es mucho más que un conjunto de poemas: es una recopilación emocional que recorre su adolescencia y las vivencias que la moldearon.“Es un libro de poesía que recoge mi adolescencia —explica la autora, en declaraciones a—. En él reflejo mi primer amor y desamor, la pérdida de familiares cercanos, el proceso de madurez hasta convertirme en una mujer adulta, los fallos que he cometido y la lucha interna por la que todos pasamos a esa edad”.El título,, ya deja entrever la dualidad que atraviesa sus versos: la tensión entre la razón y la emoción, entre el aprendizaje y la herida. En sus páginas, Ángela Espuny Jiménez se desnuda con palabras sencillas pero profundas, buscando un eco en quienes alguna vez sintieron lo mismo.“Básicamente hablo sobre el proceso al que nos sometemos en la adolescencia de pasar de ser una niña pequeña con un corazón puro e inocente hasta ser una mujer con los fallos que he cometido, con la falta de personas importantes, con el aprendizaje constante”, detalla.Para la joven autora montillana, la poesía no es un proyecto editorial, sino una forma de vida. “Mi objetivo nunca ha sido comercializar mis versos y, por eso, cada sentimiento que se refleja en mis letras es muy honesto”. En efecto, ese carácter íntimo y visceral se refleja en cada página, como si el libro respirara al ritmo de su autora.Ángela Espuny Jiménez asegura que escribir fue su salvavidas en los momentos más oscuros. “Yo escribo para sobrevivir, por instinto, y este libro ha nacido de ahí”, reconoce la autora de. Con una madurez poco común para su edad, recuerda que la poesía fue su refugio cuando todo parecía perder sentido: “Cuando he pasado por la peor etapa de mi vida, la poesía me ha ayudadp a desconectar y a sentirme acompañada y, por eso, me decidí a publicar mis sentimientos”.Hoy, su deseo va más allá de sí misma. “Ahora, el único fin que tengo es poder acompañar a todas aquellas personas que lo necesitan, poner palabras a los sentimientos y hacerles saber que nunca estamos solos”, relata la joven escritora montillana.La presentación dese celebrará este viernes 31 de octubre a las 20:00 de la tarde en el colegio de La Asunción de Montilla, un escenario cargado de simbolismo para la autora. Allí, entre las paredes que la vieron crecer, Ángela Espuny Jiménez pondrá voz a su propio viaje emocional, invitando al público a reconocerse en las páginas de una obra que, más que un libro, es un espejo del alma.