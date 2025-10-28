Montilla reúne a más de 130 nadadores en la primera cita del Circuito Máster andaluz

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA

La piscina cubierta de Montilla acogió este pasado domingo la primera etapa del Circuito Máster de Natación, una cita que reunió a deportistas de distintos puntos de Andalucía y que convirtió al recinto montillano en epicentro regional de esta disciplina.En total, participaron dieciséis clubes procedentes de las provincias de Jaén, Granada, Málaga y Córdoba, en una jornada marcada por la emoción, la competitividad y el ambiente de compañerismo que caracteriza al mundo de la natación, especialmente en la categoría Máster.El evento contó con la presencia del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Montilla, Miguel Sánchez, y del presidente del Club Natación Montilla, Manuel Baena Herrador, quienes destacaron la importancia de poder acoger una cita de este nivel en unas instalaciones municipales que se han consolidado como referente dentro de este circuito autonómico.En el plano deportivo, la jornada reunió a 56 nadadoras y 77 nadadores, que completaron un total de 301 pruebas individuales. De ellas, 123 correspondieron a categoría femenina y 178 a masculina. Los participantes se enfrentaron a un amplio abanico de disciplinas, entre ellas los 800 metros libres, los 50 metros mariposa, los 200 metros braza, los 100 metros estilos, los 200 metros espalda y los 100 metros mariposa.El Club Natación Montilla, anfitrión del evento, volvió a dejar su sello en la competición. Su sección Máster, compuesta por once nadadores y dos nadadoras, demostró una vez más su crecimiento y solidez en el agua. No en vano, esta cita supuso su quinta participación como sección Máster, y sus resultados consolidan una trayectoria en alza que da continuidad al trabajo que el club viene realizando desde las categorías inferiores.Además de los buenos resultados deportivos, la jornada sirvió para reforzar la posición de Montilla como una de las sedes más valoradas por los participantes. Y es que el próximo 23 de septiembre volverá a acoger la segunda etapa del Circuito Máster, un hecho que confirma el atractivo de sus instalaciones y el esfuerzo constante del Servicio Municipal de Deportes (SMD) por mantenerlas en óptimas condiciones.De este modo, la natación Máster vivió en Montilla este fin de semana una cita cargada de competitividad, compromiso y espíritu deportivo, con un público entregado y un ambiente que reafirma el buen momento que atraviesa el deporte acuático en la localidad.