Miguel Aguilar Urbano, nuevo director de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento del montillano Miguel Rafael Aguilar Urbano como nuevo director de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.Su elección se ha producido mediante concurso público basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad y el proceso selectivo llevado a cabo ha tomado en consideración su experiencia en gestión universitaria, investigación y aseguramiento de la calidad, además de su trayectoria en la dirección de centros y títulos oficiales y en la evaluación de las actividades universitarias, de investigación y del profesorado.Nacido en Montilla en 1963, Miguel Aguilar Urbano es catedrático del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba (UCO), institución en la que se doctoró y se licenció en Ciencias Químicas. También es diplomado en Estudios Avanzados de Periodismo por la Universidad de Sevilla.Miguel Aguilar Urbano acumula una larga trayectoria docente en la universidad cordobesa, donde ejerce como profesor en estudios de grado, máster y doctorado en el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias.En el ámbito de la gestión, ha desempeñado el cargo de vicedecano de Calidad y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias, al que se suma su condición de miembro del Claustro de la UCO. También ha ocupado puestos relacionados con la calidad universitaria, como el de secretario de la Comisión de Garantía de Calidad del grado de Biología, el de presidente de las comisiones de garantía de calidad de los grados de Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Física y Química, además de miembro de la comisión de seguimiento de la calidad de la UCO.En la esfera de la I+D, pertenece al grupo de investigación de biotecnología de plantas superiores y algas de la UCO, en el que ha llevado a cabo su línea de trabajo centrada en la fijación biológica del nitrógeno, fisiología vegetal, bioquímica, aceites y grasas vegetales.Ha participado en 18 proyectos de I+D subvencionados por organismos nacional o autónomos y en ocho contratos de investigación con empresas auspiciados por la institución académica cordobesa. De igual modo, ha realizado estancias en centros de investigación de reconocido prestigio internacional como la Universidad de Berkeley (Estados Unidos), es autor de diversas patentes y modelos de utilidad y ha publicado 36 artículos en numerosas revistas científicas.Aguilar Urbano es autor de las obras, además es columnista dey ha colaborado como coordinador del área de ciencia en lay como guionista de las series documentales