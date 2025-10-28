Pepe Roldán analiza mañana la recuperación como archivo del Fondo del Hospital Psiquiátrico

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda y en el marco de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, acogerá mañana, 29 de octubre, la charlaEsta iniciativa, que se celebrará en el Archivo de la institución provincial, se enmarca en el ciclo, que se desarrolla gracias al convenio de colaboración suscrito entre la institución provincial y la Universidad de Córdoba, denominadoLa propuesta dará comienzo a las 17.00 de la tarde y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Participarán en la actividad María del Carmen Martínez, archivera jubilada; Pepe Roldán, jefe del Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Biblioteca de la Diputación de Córdoba, y María Auxiliadora Guisado, profesora de la Universidad de Córdoba.