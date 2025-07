Samuel Ruiz Herrador cierra su brillante temporada con un quinto puesto en el Campeonato de España

El atleta montillano Samuel Ruiz Herrador ha cerrado este fin de semana en Castellón de la Plana una intensa y brillante temporada al aire libre, en la que ha dejado constancia de su evolución como corredor de fondo. El joven deportista, miembro del Club Trops-Cueva de Nerja, participó en la final de 3.000 metros lisos del Campeonato de España Sub-18, disputado en la pista de atletismo Gaetà Huguet. En una carrera rápida, tensa y con numerosos roces entre atletas, el deportista montillano firmó una destacada quinta posición nacional, parando el crono en 8:46.29.Este último resultado pone el broche de oro a un curso en el que el montillano ha compaginado con éxito el Cross y el Short Track, consolidándose como uno de los corredores con mayor proyección en su categoría. No en vano, a lo largo de los últimos meses ha brillado en varias citas clave del calendario nacional.El pasado 22 de junio, Samuel Ruiz Herrador representó a Andalucía en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub-18, celebrado en Palafrugell (Girona), donde volvió a firmar una quinta posición tanto a nivel individual como por selecciones.Antes, el 7 de junio, se había proclamado campeón andaluz sub-18 de 3.000 metros, lo que le permitió ganarse el billete directo para competir en el Nacional de Federaciones. Su rendimiento en pista venía precedido de una gran temporada de invierno, donde ya sorprendió con suen Mairena del Alcor y un meritoriocelebrado en Getafe."Con el Campeonato de España de este fin de semana voy poniendo fin a la temporada de aire libre, en la que he dado muestras de una gran evolución", ha explicado el propio Samuel Ruiz quien, en declaraciones a Montilla Digital, avanza que "ahora toca prepararse para el próximo otoño, en el que empieza de nuevo la temporada de Cross". Unas palabras que resumen no solo su balance de temporada sino que, también, reflejan a la perfección la ambición con la que este joven deportista montillano afronta lo que está por venir.