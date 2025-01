Samuel Ruiz Herrador logra una meritoria quinta posición en el Campeonato de España de Campo a Través

Apenas dos semanas después de proclamarseen la localidad sevillana de, el joven atleta montillano, miembro del, logró ayer unaen elque se celebró en el Cerro de los Ángeles de Getafe.De este modo, la capital del sur madrileño acogía el Campeonato de España de Campo a Través por segunda vez consecutiva y sobre el mismo circuito que el año pasado. La jornada ofreció una, no especialmente fría pero con cielo encapotado y lluvia intermitente a primera hora.Elestaba lógicamente blando por las lluvias caídas en el centro de la Península durante esta semana, con barro en la salida y en la llegada, firme blando pero no demasiado embarrado en la zona llana del pinar y suelo con barro y resbaladizo en la zona de cuestas y toboganes. Todos los atletas coincidían tras finalizar la prueba en lade la misma.Los atletas, nacidos en 2008 y 2009, disputaron el campeonato sobre, es decir, una vuelta al circuito pequeño y dos al circuito grande. Se destacaron pronto el gallego Álex Sierpes y el valenciano Xavi Cabanilles, que circularon juntos durante muchos metros. La tercera y cuarta posición se definieron también pronto y no sufrieron variación, con los catalanes Adrià Boyano y Axel Zarranz.Sierpes se destacó de Cavanilles y todo parecía indicar que se podría hacer con el triunfo. Sin embargo, en un, el valenciano dio un latigazo formidable a falta de 300 metros y superó al gallego. Gran victoria y medalla de oro para Xavi Cavanilles y plata para Alex Sierpes.Las siguientes posiciones no sufrieron variación. El bronce se lo adjudicó el catalán Adrià Boyano; cuarto lugar para el también catalán Axel Zarranz, quinta para el montillano–con una marca de– y sexta para el valenciano Enrique Marín.Laestuvo emocionantísima, pues Madrid y Comunidad Valenciana sumaron 44 puntos; el triunfo fue para los madrileños por haber cerrado equipo (el cuarto clasificado) antes, con Guillermo López (que fue octavo), Mario Tejada, Anas Yaaqoubi, Martín Márquez, Jonay Almazán y Aritz Blasco. Plata por lo tanto para la Comunidad Valenciana y bronce para Cataluña, a solo un punto de sus rivales.Durante la jornada de hoy,disputarán el Campeonato de España de Campo a Través para Selecciones Autonómicas , las deportistas montillanas se han desplazado este fin de semana hasta la localidad madrileña depara disputar este torneo de ámbito nacional como integrantes de laNatalia Ramírez Pedraza, integrante del, formará parte del combinado andaluzjunto a Marta Santos Cortés (Delsur Cooperativa La Palma); Alicia Sánchez Espínola (Deportivo La Zubia); Reyes Carrera Chacón (Club de Atletismo Mauri Castillo); Cristina Capitán Martín (Club Trotasierra de Hornachuelos) y Wian Ghanemi Mellouki (Club Trops-Cueva de Nerja).Por su parte,, que el pasado mes de noviembre se anotó con elel, durante el Cross Internacional de Itálica, formará parte de lajunto a Pablo Comino y a Sala Heddine.