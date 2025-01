La superficie cultivada de ajo se mantiene baja por tercer año consecutivo

Un cultivo clave para la economía local

La, que tradicionalmente se desarrolla durante el otoño y cuya recolección tiene lugar en primavera, no experimentará unen la provincia de Córdoba respecto al año pasado en lo que ase refiere.Así lo apuntó el montalbeño, presidente de lade lay vicepresidente de la, quien avanzó que "la superficie cultivada este año será, quizás con unde apenas un 10 por ciento, aunque".Del Pino recordó que, en la última campaña, la superficie sembrada yade más del 50 por ciento respecto a años anteriores, quedando por debajo del millar de hectáreas. Esta cifra contrasta notablemente con las más de 2.000 hectáreas cultivadas en temporadas recientes y con lasalcanzadas en las décadas de 1980 y 1990, concentradas fundamentalmente en los términos municipales de Montalbán, Santaella, La Rambla, Montilla y Aguilar de la Frontera.Aunque las lluvias registradas en primavera y otoño generaron, "la falta de certezas hídricas al inicio de la preparación de los terrenos en septiembre desincentivó a los agricultores a ampliar sus cultivos", según detalló Miguel del Pino, para quien ", en octubre".Además, este cultivo requiere una, estimada entre los 12.000 y los 13.000 euros por hectárea. "Lasupone un riesgo económico considerable, ya que los agricultores podrían enfrentar pérdidas significativas si no cuentan con agua suficiente", añadió el representante de Asaja-Córdoba.Tal y como se constató en la última Mesa Nacional del Ajo, celebrada en la localidad madrileña de Chinchón, la superficie de cultivo de ajo en España ha registrado unen las últimas tres campañas, con una reducción del 8 por ciento respecto al año anterior.con una caída del 13,2 por ciento en la última campaña.Entre los factores que explican este declive, la Mesa del Ajo destacó lapara los agricultores, debido al incremento de los costes de producción y a la, junto a las dificultades a las que se enfrentan los empresarios para encontrar mano de obra, "un problema recurrente que afecta a la capacidad de gestionar los cultivos".De igual modo, Miguel del Pino aludió al aumento del, que limita la expansión de las fincas, y a las, "un recurso fundamental para garantizar un desarrollo óptimo del cultivo". A su vez, desde Asaja Córdoba lamentaron la, "que repercute en la competitividad del ajo español frente a otros productores internacionales".A pesar de esta coyuntura desfavorable, el cultivo del ajo sigue siendo unapara la provincia de Córdoba, especialmente en municipios de la Campiña Sur como. En esta última localidad, se concentran cerca de una decena de industrias relacionadas con el sector, queDel Pino subrayó que "el futuro del ajo cordobés dependerá de varios factores", entre ellos, las lluvias de primavera, "que podrían determinar el éxito o el fracaso de la próxima cosecha". Sin embargo, para garantizar laa largo plazo, "será imprescindible abordar losque enfrenta esta actividad".Los profesionales del sector coinciden en apuntar que, con el tiempo, y si las políticas de apoyo al agricultor no logran revertir esta tendencia, "el cultivo del ajo podría continuar", poniendo en riesgo unaque, durante décadas, ha sido unpara la provincia de Córdoba.