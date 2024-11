María del Mar Marqués, subcampeona de España de Campo a Través por Clubes

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: CLUB TROPS-CUEVA DE NERJA

María del Mar Marqués Córdoba sumó ayer un importantísimo título a su impresionante palmarés deportivo. No en vano, la atleta montillana, que milita en el Club Trops-Cueva de Nerja, se proclamó subcampeona de España de Campo a Través por Clubes, durante el Cross Internacional de Itálica, una de las mejores pruebas del mundo, que congregó este domingo en la localidad sevillana de Santiponce a más de 2.200 participantes, una cifra que, sumada a las pruebas populares que ya son un clásico en esta cita, dejaba una espectacular participación general de más de 3.000 deportistas.Desde las 9.00 de la mañana y después de un sábado también con competiciones para menores y atletas populares, se iba a disputar esta 59.ª edición del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes con once carreras distribuidas entre las categorías Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23 y Absoluto, tanto en hombres como en mujeres.Además, por octava ocasión en la historia de esta cita, el colofón final lo iban a dar los atletas que componían la competición del Relevo Mixto. El éxito de convocatoria fue tremendo, con 20.000 personas acudiendo entre el sábado y el domingo a las ruinas de Itálica ubicadas en Santiponce para disfrutar del mejor campo a través.Además de la competición por conjuntos y el propio Cross Internacional de Itálica, la mañana iba a contar con un interés especial porque el equipo español iba a repartir varias plazas de preselección para el Campeonato de Europa de Cross que se celebrará el próximo 8 de diciembre en Antalya (Turquía). Los tres primeros clasificados absolutos, el primer Sub-23 y los cuatro primeros Sub-20 (tanto en hombres como en mujeres en todas las categorías) del Cross Internacional de Itálica se ganarían la condición de preseleccionados para ese europeo.La carrera absoluta femenina, en la que corría María del Mar Marqués Córdoba, estuvo dominada por las atletas africanas que no disputaban ely que lideró en todo momento la campeona del mundo de la especialidad y doble campeona olímpica en París, Beatrice Chebet, quien se impuso con un tiempo de 23:32 en una prueba que constaba de 7.500 metros.La keniata lideró un plantel de corredoras de altísimo nivel en el que, por conjuntos, destacó la prestación del Bilbao Atletismo. Sin la presencia por equipos del vigente campeón, el Facsa-Playas de Castellón, el club bilbaíno era el gran favorito teniendo en cuenta el nivel de sus componentes y su trayectoria histórica en esta cita.No defraudaron las de rojo y negro y, con Carolina Robles como jefa de filas, triunfaron de forma contundente, sumando solo 12 puntos, una puntuación casi perfecta gracias a sus cuatro mejores componentes: la propia Carolina Robles, Kaoutar Boulaid, Laura Priego y Carla Arce. Con este título las del Bilbao Atletismo se llevaron su noveno Campeonato de España de Campo a Través por Clubes siendo el conjunto más laureado de la historia, habiendo logrado su primer oro en 2012.La medalla de plata por conjuntos, con 58 puntos, fue para el Trops-Cueva de Nerja, en el que milita–que, además, es presidenta del Club Atletismo Montilla– y el bronce fue para el Cárnicas Serrano, que logró la misma puntuación (83 puntos) que el Running Pinto Seoane-Pampín. El desempate se produjo teniendo en cuenta la posición de la cuarta integrante de ambos equipos.En categoría masculina, el deportista montillano, que también milita en el Club Trops-Cueva de Nerja, se quedó con la miel en los labios, a solo un punto del tercer escalón del podio. El espectáculo de la prueba Absoluta Masculina fue soberbio y dejó un final para el recuerdo con el triunfo en el Cross Internacional de Itálica de Thierry Ndikumwenayo.El del Facsa-Playas de Castellón lograba el primer triunfo español de la historia en la prueba desde 1983, en la segunda edición, cuando triunfó Juan Barón. Ndikumwenayo, que en 2022 había ganado siendo todavía atleta de Burundi, completó los 7,5 kilómetros en 21:24 y fue secundado en meta por su compañero de entrenamiento Rodrigue Kwizera (21:24, mismo tiempo) y por el subcampeón olímpico de 10.000 metros Berihu Aregawi (21:27).El Club Atletismo Montilla también estuvo presente en Itálica y cosechó un extraordinario logro deportivo de la mano de, que consiguió la medalla de bronce en la categoría Sub-14. La entidad que preside María del Mar Marqués también elogió las actuaciones de, vigésimo quinto en la categoría Sub-10;, que fue vigésima en Sub-12 y, que terminó en la posición 57.ª en la carrera Sub-12.