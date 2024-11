Dulce al principio, agrio al final

Montilla Club de Fútbol 1 -- 3 Unión Deportiva Los Barrios

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Tate, José Carraña, Gorka, Tena, Fraile y Sabariego. También jugaron: Antonio Luque, Carlos Serrano, Pedro Crespín, Sergio Heredia, Hugo Navarro y Rafa Alcaide.

Unión Deportiva Los Barrios: Pablo, Yoel, Cano, Andrés, Tote, Cintas, Juan, Javi, Fran, Elías y Dani Guerrero. También jugaron: Vera, Juanjo, Saúl, Joselito, Herrera y Finley.

Goles: 1-0 Juanito (m. 14); 1-1 Juan (m. 25); 1-2 Elías (m. 61); 1-3 Juan (m. 85)

Árbitro: Peña Serrano, Bernabé (Jaén). Amonestó por los locales Soto, Alfonso Carraña y Juanito. En el lado visitante, los amonestados eran Cintas, Elías, Dani Guerrero y Herrera. Expulsó por roja directa (m. 95) al técnico local, Isaac Cuesta. Asimismo, Antonio Luque fue expulsado por doble amarilla (m. 96).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de liga en el Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol cortó su racha de victorias tras caer derrotado por un tanto a tres ante la Unión Deportiva Los Barrios. En el partido más vistoso de los que se han vivido en el Estadio Municipal durante esta temporada, los hombres de Isaac Cuesta mantuvieron un alto nivel durante gran parte del encuentro, abdicando ante su rival en la última media hora del partido, merced a la alta efectividad del cuadro barreño. Este tropiezo coloca a los montillanos en octava posición, con quince puntos.El choque comenzó con la única novedad de Sabariego en el once titular, con respecto a la cita anterior ante la Unión Deportiva La Algaida . Así, los primeros minutos fueron de alternancia en el dominio del esférico, viéndose a un Montilla más insistente en ataque.Gorka, con un lanzamiento al lateral de la red a los cinco minutos de partido, tuvo la primera oportunidad. El juego por bandas y los centros sobre la meta barreña se fueron sucediendo, alejando la defensa visitante el ímpetu local con cierta dificultad.Fruto de esta situación en el terreno de juego, el tanto vinícola llegó a los 14 minutos. Un balón medido de Tena al corazón del área lo mandó Juanito al fondo de la red con un remate de cabeza que tocó en un defensa antes de entrar en la portería.El gol sirvió para ratificar el buen hacer montillano, no dejando el juego combinativo y las acciones ofensivas en los minutos posteriores. Pese a ello, Los Barrios no perdió el hilo de la contienda, esperó su momento y, a los 25 minutos de juego, llegó el empate. Un balón colgado al segundo palo permitió a Javi poner el esférico dentro del área chica y entre Juan y la defensa montillana acabaron introduciendo el esférico en la meta defendida por Molero.El partido entraba en una nueva fase, con tablas en el marcador y todo por decidir. Ante este paisaje, el Montilla no lo dudó y mantuvo un alto dinamismo en su juego que prolongó hasta el descanso. Por desgracia para los intereses auriverdes, no fue suficiente.El asedio fue constante, embotellando los montillanos a una Unión Deportiva Los Barrios que resistió todo el aluvión de juego local. Sabariego, en un disparo que sacó bajo palos la defensa barreña, tuvo la ocasión más clara a los 40 minutos. La sensación de peligro era constante, sin embargo, el marcador no se movió y el colegiado dio por concluida la primera mitad.Tras el paso por vestuarios, la perspectiva del partido fue similar. El Montilla movía el balón de lado a lado y buscaba resquicios en la defensa visitante. No obstante, en los metros finales, los montillanos eran incapaces de doblegar a su rival, circunstancia que dejaba con vida al plantel barreño.Como consecuencia de ello, en un desplazamiento en largo sobre la meta local, una indecisión defensiva provocó que Elías se encontrase un balón dentro del área y batiese a Molero en el mano a mano. Corría el minuto 61 de partido.Un auténtico jarro de agua fría para la parroquia vinícola que, pese a seguir alentando a los suyos, vio cómo el partido se decantaba del lado visitante. El juego cayó en ritmo y Los Barrios buscó la contra ante los espacios que dejaba un Montilla que lo intentó a la desesperada.Ni los cambios ni las variantes en el juego provocaron el efecto deseado en los vinícolas. A cinco minutos del final, todo quedó sentenciado con un gol de Juan a la media vuelta al conectar un balón dentro del área. El juego directo y la efectividad foránea ganaban la partida a la propuesta creativa de los montillanos.En una recta final para el olvido, Antonio Luque y el técnico Isaac Cuesta eran expulsados. Tras el tiempo de prolongación, el colegiado daría por finalizada la contienda. La próxima cita para los auriverdes será ante el Castilleja Club de Fútbol, en tierras sevillanas.