Siempre vuelve

Unión Deportiva Algaida 1 -- 3 Montilla Club de Fútbol

Unión Deportiva Algaida: Coca, Manzano, José, Dani, Barba, Hugo, Borja, Juanje, Adri, Luismi y Hamza. También jugaron: Celo, Carrasco, Tamayo y Paco.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Tate, José Carraña, Sergio Heredia, Gorka, Tena y Fraile. También jugaron: Antonio Luque, Carlos Serrano, Pedro Crespín, Sabariego y Rafa Alcaide.

Goles: 0-1 Tate (m. 10); 1-1 Hamza (m. 34); 1-2 Tate (m. 61); 1-3 Pedro Crespín (m. 95).

Árbitro: Romero Vázquez, Javier (Sevilla). Amonestó por los locales a Manzano, Barba, Adri y Paco. Por el bando visitante amonestó a Soto. En el minuto 81, el delantero local Hamza fue expulsado por doble amarilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de liga en el Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal Antonio Temblador Barrios, de la localidad gaditana de Trebujena, ante unos 100 espectadores.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol está de vuelta. Tras un bache de resultados que metió al cuadro auriverde en zona de descenso, tres victorias consecutivas han volteado la situación del equipo vinícola, que se coloca en quinta posición con quince puntos. En la tarde de ayer, los montillanos doblegaron a la Unión Deportiva Algaida por un tanto a tres, en un encuentro más efectivo que vistoso.La contienda comenzó con la novedad de Fraile en el once titular diseñado por Isaac Cuesta. Los primeros compases vislumbraron un duelo igualado, con dos contendientes en busca de la portería rival. Con esta perspectiva, el Montilla golpeó primero. Un balón de José Carraña al corazón del área lo peleó Tate ante la defensa, consiguiendo el atacante llevarse el esférico y batir finalmente al guardameta dentro del área chica. Corría el minuto 10 de juego.El tanto dio un mayor protagonismo con el cuero a los vinícolas. Instantes después del gol, un balón en largo lo peinó Tate para dejar a Sergio Heredia al borde del área con el esférico, probando el atacante una vaselina que atajó el guardameta. Sin embargo, no bajó los brazos una Algaida que tuvo en las botas de Borja una clara oportunidad en una indecisión defensiva que el jugador local aprovechó para disparar sobre la meta defendida por Molero, marchándose el balón cerca del poste izquierdo.Tras esta opción del cuadro gaditano, el encuentro volvió al lugar donde el Montilla quería. Pocas incidencias sobre el terreno de juego, acciones ofensivas por las bandas y búsqueda de alguna opción para ampliar el marcador con centros sobre la meta sanluqueña.Todo parecía controlado hasta que, a los 34 minutos, una disputa por un esférico entre Fraile y Hamza concluyó con Fraile tendido sobre el césped y el atacante local batiendo a Molero en el mano a mano con un lanzamiento cruzado.Los montillanos protestaron al colegiado, entendiendo que Fraile sufrió falta en esa jugada, no obstante, el árbitro no vio punible la acción y dio el tanto por válido. De ahí al descanso, el Montilla tuvo que frenar el arreón sanluqueño, llegando al descanso con sensaciones contrariadas.Tras el paso por vestuarios, el partido retorno a lo vivido al principio del primer acto. Idas y venidas hacia ambos lados del campo, sin un dominador claro y con los dos equipos buscando su oportunidad. A los 60 minutos, llegó la primera para los montillanos.Un centro medido de Tena lo golpeó José Carraña con su testa, blocando a córner el guardameta. Los montillanos ejecutaron el saque de esquina, la defensa despejó y el tanto vinícola se comenzó a fraguar. Juanito rescató el balón suelto, puso un centro al área y Tate, de espuela, anotó un gol de muy bella factura ante la alegría de la parroquia montillana desplazada al encuentro. Corría el minuto 61 de partido. Doblete para un Tate que inaugura su casillero goleador esta temporada.De nuevo por delante en el marcador, Isaac Cuesta movió su banquillo para oxigenar a los suyos en una contienda que debía gestionar ante un rival que no dio su brazo a torcer. Hamza estrelló un balón en el larguero a los 73 minutos de juego, dando un considerable susto a un Montilla que a la contra buscó la sentencia. Pese a ello, el encuentro no terminaba de cerrarse y los instantes finales fueron de nervios al intentar el equipo local quemar sus opciones con balones en largo y juego directo.El Montilla resistió, vio cómo la Algaida se quedaba con un hombre menos por expulsión de Hamza y la balanza acabó declinándose definitivamente para los de Isaac Cuesta a los 95 minutos de juego. Un inspirado Sabariego se introdujo en el área para asistir en boca de gol a Pedro Crespín que solo tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas. Era el uno a tres a los 95 minutos de juego. Sin tiempo para más, la contienda finalizó con triunfo foráneo. La próxima cita para los montillanos será este domingo, a las 12.30 del mediodía, ante la Unión Deportiva Los Barrios, en el Estadio Municipal de Montilla.