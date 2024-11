Montilla cuenta con 1.474 personas paradas registradas

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Montilla cerró el pasado mes de octubre con 11 personas menos en las listas del paro. Según el último informe del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la localidad cuenta en la actualidad con 1.474 personas paradas registradas, un 0,7 por ciento menos que en septiembre.De las 1.474 personas sin empleo que se registran actualmente en Montilla, 463 son hombres y 1.011 son mujeres. A su vez, la cifra del paro en el municipio se ha visto reducida en el último año en un 8,27 por ciento, pasando de las 1.607 personas paradas registradas que se contabilizaban en octubre de 2023 a las 1.474 que se computan ahora.Por otro lado, en lo que a demandantes de empleo se refiere –un ítem que incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes están cobrando el subsidio agrario–, Montilla contabilizó en octubre a un total de 2.946 vecinos, veintidós más que en el mes de septiembre.A nivel provincial, el paro volvió a subir en octubre en Córdoba, arrastrado por el incremento del desempleo en el sector servicios, en donde 204 personas se sumaron a las listas de demandantes de empleo. Con ello, Córdoba cuenta con 57.601 personas en situación de desempleo, 118 más que en septiembre.La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaiña, lamentó esta nueva subida del paro en Córdoba. “Que el paro aumente no es buena noticia nunca, pero en este caso, era esperado, porque estamos viendo cómo el empresariado está volviendo a abusar de la contratación temporal, especialmente, en la agricultura y el sector servicios”, apuntó.De hecho, el sector servicios se llevó el 47,2 por ciento de los 29.344 contratos registrados en octubre, a pesar de lo cual, perdió empleo. No es mucho mejor la situación en el campo. Se han realizado 10.729 contratos y solo ha reducido el desempleo en 52 personas y eso a pesar del inicio de la campaña de verdeo. “Estas cifras nos indican que son sectores en los que la temporalidad sigue siendo muy alta y en los que se está produciendo cierto abuso del contrato fijo-discontinuo”, señaló la responsable sindical.“La temporalidad afecta, especialmente, a jóvenes y mujeres. Las mujeres siguen sin lograr incorporarse en igualdad de condiciones al mercado laboral que los hombres y como no se están adoptando medidas para corregir este desequilibrio, ellas siguen sufriendo el paro en mayor medida que los hombres. En octubre, el 62,4 por ciento de las personas desempleadas eran mujeres y esta es una cifra que parece inamovible”.Sin embargo, la responsable de Empleo de CCOO de Córdoba considera que “la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sería un acicate para la contratación, lo que podría beneficiar especialmente a las mujeres, porque también redundaría en una mejor conciliación por parte de los hombres y, con ello, más corresponsabilidad e igualdad”.