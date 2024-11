Izquierda Unida reclama la puesta en marcha de un Plan Director de Arreglo de Calles

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de un Plan Director de Arreglo de Calles que solvente las numerosas deficiencias que presenta el viario público y, además, dé respuesta a las demandas que plantean tanto la ciudadanía como las asociaciones vecinales.La portavoz del Grupo Municipal de IU, María Luisa Rodas, insistió en la necesidad de acometer "de manera urgente", un plan de actuación integral en muchas calles del municipio que, a juicio de esta formación política, "se encuentran en condiciones lamentables", lo que llevó a reclamar, desde hace más dos años, la puesta en marcha de un Plan Director de Arreglo de Calles.La edil montillana lamentó que en el último Pleno de la Corporación, el equipo de gobierno decidiera destinar 391.000 euros de remanentes de tesorería a la amortización anticipada de deuda, una medida que María Luisa Rodas calificó de "barbaridad" y "tomadura de pelo", en atención al "gran número de inversiones necesarias, algunas de las cuales, consideramos que deben ser de carácter casi inmediato".La portavoz de IU recordó que en el pleno del pasado mes de junio, con los votos favorables del PSOE y de IU y la abstención del Partido Popular (PP), se aprobó destinar 710.000 euros de remanentes de tesorería a la amortización anticipada de deuda."En ese momento consideramos razonable esta decisión para cumplir con la Ley de 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria", reconoció María Luisa Rodas, quien destacó que en el pleno del pasado mes de octubre, el equipo de gobierno que encabeza Rafael Llamas propuso destinar a amortización anticipada de deuda la cantidad de 1.050.000 euros, procedentes de los ingresos no previstos de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE)."Ya entonces expresamos nuestra postura contraria, ya que entendíamos que son muchas las inversiones y las necesidades de la Administración local, como para destinar más de un millón de euros a amortizar deuda de manera anticipada, teniendo en cuenta además que este Ayuntamiento tiene pendiente un gran número de actuaciones que son absolutamente necesarias", apuntó, por su parte, Rosa Rodríguez.La concejala montillana desveló que, desde el pasado mes de octubre, los grupos de la oposición han mantenido varias reuniones con el equipo de gobierno para acordar un "destino adecuado" para los 391.000 euros de remanentes de tesorería que habían quedaban liberados."Durante el último mes se nos pidieron propuestas para el empleo de esos remanentes y, de hecho, ya habíamos acordado las inversiones que se podían realizar, pero cuando llegamos a la Comisión de Cuentas y al pleno de noviembre, nos encontramos con una propuesta totalmente distinta a la que se había debatido", explicó Rosa Rodríguez.Según la portavoz de IU, el equipo de gobierno del PSOE defendió la posibilidad de amortizar deuda de manera anticipada teniendo presente que el Ayuntamiento habría de ingresar dinero de un Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que estaba pendiente de abono y, por otro lado, "que estando ya en noviembre, no les daba tiempo a cumplir con el trámite administrativo para hacer esas inversiones con el remanente de tesorería"."A nuestro parecer, se trata de una falta de previsión y de ambición por parte del equipo de gobierno a la hora de haber invertido esa cantidad de la que disponíamos en este ejercicio y que, en años venideros, no sabemos si tendremos esa oportunidad, ya que desconocemos cómo vendrán las cuentas", denunció la portavoz de IU, quien lamentó que el equipo de gobierno "haya llegado a insinuar o a hacer responsable a la oposición de que esa cantidad pudiera pasar al saco sin fondo de tesorería de no emplearse en amortizar deuda de manera anticipada".Al respecto, la portavoz de IU se mostró tajante al afirmar que "la oposición no puede ser responsable de la falta de previsión del equipo de gobierno" y añadió que "si no se han hecho las cosas a tiempo, no es responsabilidad de los grupos de la oposición, cuya labor es hacer propuestas, vigilar el cumplimiento y fiscalizar el trabajo del equipo de gobierno, pero no encargar proyectos, gestionar las cuentas o decidir los tiempos".En ese sentido, Rosa Rodríguez afeó la "falta de previsión de la que hace gala el equipo de gobierno" indicando que "de haber existido un plan de inversiones, los remanentes de tesorería se podrían haber empleado a atender inversiones pendientes que superan, con mucho, la cantidad que ahora se destinará a amortizar deuda de manera anticipada".