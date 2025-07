CCOO denuncia "falta de personal" en el Hospital de Montilla durante los meses de verano

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba denunció ayer la falta de contrataciones para cubrir las vacaciones del personal sanitario en el Hospital Comarcal de Montilla, una situación que, según la organización, agrava el colapso asistencial y "sobrecarga aún más a una plantilla ya exhausta".En palabras de Jesús Vargas, responsable de Acción Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, “el panorama que nos vamos a encontrar este verano en la sanidad pública cordobesa es desolador”. Montilla no es ajena a ese escenario. Junto a otros centros como los de Cabra, Puente Genil o Palma del Río, el hospital de La Retamosa se enfrenta a un verano sin los refuerzos necesarios, lo que compromete la calidad asistencial y multiplica la presión sobre los trabajadores.La raíz del problema, según explicó Vargas, está en la escasa previsión del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que, para una plantilla total de 10.444 profesionales en la provincia, solo ha previsto 3.168 contrataciones estivales. “Eso significa que apenas se podrán cubrir nueve días de vacaciones por trabajador, sin contar con reducciones de jornada, bajas médicas o permisos”, puntualizó.A esto se suma un "proceso de contratación tardío y caótico". Tal y como advirtió el sindicato, los llamamientos para cubrir los puestos vacantes "han llegado demasiado tarde" y, por ello, muchos profesionales con mejor puntuación optaron por contratos en otras comunidades autónomas, donde la oferta ya estaba cerrada y con mejores condiciones. En algunos casos, incluso, se agotaron las listas ordinarias de la bolsa de empleo del SAS, teniendo que recurrir a convocatorias urgentes y listados adicionales.“Esta situación no es nueva, pero cada verano va a peor”, lamentó el responsable sindical, quien criticó la fuga constante de personal sanitario a otras regiones o países debido a contratos más dignos y estables. “El personal está cansado, desmotivado, y quemado. No se puede construir una sanidad pública sólida con contratos precarios y sobrecargas constantes”, alertó.En áreas como Enfermería, el descontrol ha sido especialmente preocupante. CCOO recordó que la bolsa correspondiente al corte de 2023 no se actualizó hasta el pasado 23 de junio, cuando otros servicios de salud autonómicos ya habían cerrado sus contrataciones.Para entonces, “muchas de nuestras enfermeras ya habían aceptado plazas en otras comunidades”, señaló Vargas. Además, la bolsa no comenzó a generar contratos hasta finales del pasado mes de junio, lo que, según el sindicato, ha provocado una "fuga casi inevitable de profesionales".Para CCOO, el "despropósito" del SAS no es fruto del azar. “Creemos que es una estrategia para debilitar el sistema de bolsa única y facilitar contrataciones específicas que escapan a los principios de igualdad, mérito y capacidad”, denunció Vargas. De hecho, a finales de junio, muchos cargos intermedios aún no sabían cuántos efectivos tendrían para cuadrar turnos y guardias, lo que ha obligado a improvisar y parchear.Una de las medidas más polémicas ha sido la oferta puntual de turnos a más de 30 euros la hora en unidades que no han podido ser cubiertas, lo que, a juicio de CCOO, demuestra el nivel de improvisación. “No se puede pretender comprar el esfuerzo de quienes ya están saturados. Todos merecen descansar y ver respetadas sus condiciones laborales”, insistió el portavoz sindical.Por todo ello, CCOO ha reclamado que la Ventanilla Electrónica del SAS y su sistema de bolsa recuperen la transparencia, accesibilidad y actualización permanente que se prometieron en su momento. Y ha exigido, además, un cambio estructural en la política de contrataciones que garantice no solo la cobertura de vacaciones, sino también de reducciones de jornada, permisos y bajas. “Este panorama es bochornoso. Afecta a todas las categorías profesionales y, sobre todo, a la ciudadanía andaluza, que merece una sanidad pública fuerte, digna y bien gestionada”, concluyó Vargas.