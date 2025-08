María González Sales cierra una brillante temporada con dos récords de Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA

La nadadora aguilarense María González Sales, integrante del Club Natación Montilla, ha puesto el broche de oro a una temporada sobresaliente tras firmar una brillante actuación en el Campeonato de Andalucía Absoluto y Júnior Open de Verano, celebrado en el Centro Acuático Inacua Málaga. Rodeada de las mejores promesas de la natación andaluza y con la presencia de 496 deportistas de 62 clubes, la joven deportista volvió a destacar como una de las figuras más prometedoras del panorama autonómico.Nacida en 2009, María González no solo se coló entre las mejores nadadoras absolutas en varias disciplinas, sino que además batió por partida doble la Mejor Marca Territorial andaluza de 16 años en la prueba de 50 metros mariposa. Primero con un tiempo de 27.58 y, más tarde, rebajando aún más el crono hasta los 27.27 segundos, un registro que la coloca entre las grandes referencias nacionales de su edad.Su actuación en la cita malagueña fue una exhibición de madurez competitiva. Se proclamó subcampeona absoluta en los 50 metros mariposa, liderando además la clasificación de su año de nacimiento. También logró la plata absoluta en los 200 metros estilos, donde volvió a imponerse entre las nacidas en 2009. A estos éxitos se suman una meritoria cuarta posición absoluta en los 200 metros libres —segunda de su año— y otra cuarta plaza en los 50 metros espalda, en esta ocasión como la mejor entre las nadadoras de su generación.Estas medallas y marcas llegan tan solo unos días después de su paso por el XLVI Campeonato de España Júnior de Verano, disputado en Castellón, dondeen los 50 metros mariposa. En esa misma prueba también logró batir la mejor marca territorial andaluza de su edad, confirmando así la progresión fulgurante que ha mantenido a lo largo de la temporada.En tierras castellonenses, la nadadora del Club Natación Montilla volvió a demostrar su versatilidad al alcanzar otras tres finales nacionales: fue cuarta en los 200 metros estilos, quinta en los 50 libres y sexta en los 100 mariposa, mejorando en todas ellas sus registros personales. Un rendimiento sobresaliente en un campeonato que reunió a más de 680 deportistas de casi 200 clubes distintos.Pero si algo ha marcado la evolución de María González este año ha sido su constancia en la élite. En marzo, yaen Torremolinos, donde logró una medalla de bronce en los 50 mariposa y una cuarta posición en los 50 libres. Un mes antes, en elcelebrado en Cádiz, había sumado dos oros —en 50 mariposa y 50 libres— y un bronce en 100 libres.El Campeonato de Andalucía Absoluto y Júnior de Verano que ha cerrado la temporada no ha estado exento de protagonismo para otros nombres propios. La malagueña Carmen Balbuena (Inacua Málaga) batió dos récords andaluces absolutos, mientras que jóvenes como Samuel Gómez (Club Natación Huelva), Joaquín Pavón (Bahía de Cádiz) o Ismael Franco (Universidad de Granada) también firmaron marcas históricas en sus respectivas categorías. En total, se registraron ocho mejores marcas territoriales de edad durante las tres jornadas de competición.En el plano colectivo, el Club Natación Mairena se proclamó campeón absoluto y júnior del campeonato andaluz, imponiéndose con solvencia en las clasificaciones conjuntas y llevándose el prestigioso Trofeo FAN por segunda temporada consecutiva.A pesar de competir sin compañeras de club en este exigente escenario, María González ha vuelto a demostrar que su esfuerzo, determinación y disciplina no entienden de edades ni de límites. Su proyección no solo la convierte en una de las nadadoras más destacadas de la cantera andaluza, sino también en un referente para el Club Natación Montilla, que ve en su figura el reflejo del trabajo bien hecho. Ahora, tras una temporada marcada por logros individuales y récords, María González Sales se toma un merecido descanso con la vista puesta en nuevos retos, nuevas metas y una progresión que parece no tener techo.