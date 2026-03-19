La Unión de Montilla conmemora su 45.º aniversario como referente musical cofrade



ARCHIVO FOTOGRÁFICO: ANTONIO JIMÉNEZ LAO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNARCHIVO FOTOGRÁFICO: ANTONIO JIMÉNEZ LAO

La Agrupación Musical La Unión de Montilla conmemora este jueves, 19 de marzo de 2026, el 45.º aniversario de su fundación, una efeméride que celebra casi medio siglo de música, compromiso y proyección cultural desde la Ciudad del Vino hacia buena parte de la geografía andaluza y otros puntos del país.Cuarenta y cinco años después de aquel origen que se remonta a 1981, la historia de La Unión se despliega como una partitura viva, escrita con esfuerzo colectivo, con ensayos interminables y con el eco de marchas que han cruzado plazas, teatros y calles.Desde Montilla, su sonido ha viajado hasta ciudades como Córdoba, Sevilla, Málaga, Andújar, Marchena, Antequera o Écija, dibujando un mapa emocional en el que la música ha sido siempre el hilo conductor. Más allá de Andalucía, la agrupación también ha dejado su impronta en lugares como Sant Joan Despí, en Barcelona, o en municipios de Ciudad Real como Tomelloso y Valdepeñas.Además, entre los hitos que jalonan esta trayectoria, resuenan con especial intensidad algunas actuaciones que forman ya parte de la memoria colectiva de la formación. Es el caso del concierto celebrado en el año 2007 en el Teatro Cervantes de Málaga, en el marco delorganizado por Canal Sur Radio, una cita que proyectó el trabajo de la agrupación en un escenario de referencia.Del mismo modo, permanece en el recuerdo el acompañamiento musical del Martes Santo de 2010 tras el paso de misterio de la Hermandad Salesiana de El Prendimiento de Córdoba, desde la salida de la Iglesia de María Auxiliadora hasta la Santa Iglesia Catedral, un recorrido en el que cada nota acompañó el pulso solemne de la tradición cofrade en la capital cordobesa.Pero la evolución de la Agrupación Musical La Unión se percibe también en sus diferentes indumentarias y, cómo no, en su importante legado discográfico, que recoge distintas etapas de su crecimiento artístico. Cuatro trabajos conforman ese archivo sonoro:, títulos que, más allá de su valor musical, actúan como cápsulas de tiempo que conservan la identidad de la banda en diferentes momentos de su historia.A ello se suma la participación, en octubre de 2006, en el, junto a formaciones de referencia como Virgen de los Reyes y Los Gitanos de Sevilla o Pasión de Linares, una colaboración que situó a la agrupación montillana en un contexto de reconocido prestigio dentro del panorama musical cofrade.Por otro lado, el repertorio actual de la banda, que ronda el centenar de marchas —muchas de ellas de creación propia—, da cuenta de una formación que, de la mano de Miguel Estepa, ha sabido consolidar un lenguaje propio sin renunciar a la renovación constante. A ese caudal musical se suman nuevas composiciones que han visto la luz en los últimos años, concebidas por integrantes de la propia banda, que amplían un catálogo que ya forma parte del patrimonio cultural de la agrupación.De igual modo, algunos elementos simbólicos ayudan a comprender la dimensión identitaria de La Unión. Entre ellos destaca el banderín estrenado en 1999, confeccionado en terciopelo y bordado en hilo de oro, en el que figura el escudo de Montilla. En su remate, aparecen representados San Francisco Solano y la Virgen de la Aurora, patronos de la localidad, en una síntesis visual que une tradición, devoción y compromiso con su ciudad de origen.Pero la trayectoria de la Agrupación Musical La Unión es, también, la historia de una transformación sonora. Aquella formación inicial de 1981, integrada por cornetas, tambores, xilófonos e incluso gaitas, con un marcado carácter de toques militares, ha evolucionado con el paso de los años hacia un estilo definido, reconocible y adaptado a las exigencias musicales contemporáneas. Un tránsito que no ha borrado sus raíces, sino que las ha enriquecido, consolidando una identidad propia que hoy se proyecta con madurez.Así, en este 45.º aniversario, la Agrupación Musical La Unión no solo celebra el tiempo transcurrido, sino también el camino recorrido. Un camino tejido con música, con memoria y con la voluntad constante de seguir sonando, como un latido compartido, en el corazón de Montilla.