El Ayuntamiento impulsa una Indicación Geográfica Protegida para la tonelería de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha impulsado una iniciativa para que la tonelería local pueda constituirse como Indicación Geográfica Protegida (IGP) dentro del nuevo marco europeo para productos artesanales e industriales, con el objetivo de reforzar la protección, el prestigio y la proyección de uno de los oficios más representativos del municipio.La propuesta, en la que han participado responsables del sector tonelero de la localidad y la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba, se enmarca en una línea de trabajo orientada a estudiar la viabilidad de esta figura de reconocimiento, recientemente extendida por la Unión Europea a productos artesanales e industriales. En este contexto, el Ayuntamiento ha venido acompañando al sector en el análisis de las posibilidades que ofrece esta herramienta.Además, en el desarrollo de esta iniciativa se han mantenido contactos con la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, que es la administración encargada de canalizar estos procedimientos en el ámbito autonómico. Tanto desde la administración autonómica como desde el propio Consistorio se ha valorado positivamente el potencial de esta propuesta para un sector con una arraigada tradición en el territorio.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que esta iniciativa supone “un paso importante para proteger y poner en valor uno de los oficios industriales más representativos de nuestra ciudad”. Asimismo, añadió que “la tonelería forma parte de la identidad de Montilla, estrechamente ligada a nuestra tradición vitivinícola, y creemos que esta nueva figura europea puede ayudar a reforzar su reconocimiento y proyección”.De igual modo, el regidor montillano subrayó que “desde el Ayuntamiento queremos acompañar al sector en todo el proceso de estudio y tramitación para que, si existe consenso entre las empresas, podamos avanzar hacia un reconocimiento que proteja el nombre y el prestigio de la tonelería montillana"."Además de proteger el producto, esta distinción puede suponer un impulso para la economía local, favoreciendo la inversión, el desarrollo de las empresas y la consolidación del empleo especializado, al tiempo que mejora la visibilidad del producto en mercados nacionales e internacionales”, añadió Rafael Llamas.Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, explicó que la nueva normativa europea permite que productos vinculados históricamente a un territorio puedan proteger su nombre y su reputación mediante una indicación geográfica, y señaló que “esta herramienta reconoce la relación entre el producto, su origen y el saber hacer acumulado durante generaciones, algo que encaja perfectamente con la realidad de la tonelería en Montilla”.Asimismo, el responsable municipal de Desarrollo Local destacó que entre las principales ventajas de esta figura se encuentra la protección legal del nombre del producto, evitando usos indebidos o imitaciones y garantizando una competencia leal en el mercado.Durante el proceso de trabajo se han abordado los requisitos, el procedimiento de registro y las oportunidades que esta figura puede representar para la tonelería montillana, un sector estrechamente vinculado a la cultura del vino y a la identidad industrial de la ciudad.Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla ha trasladado al sector su voluntad de facilitar los espacios de coordinación necesarios para que, en caso de existir consenso entre las empresas implicadas, pueda iniciarse el proceso que permita avanzar hacia este reconocimiento europeo.La tonelería constituye uno de los oficios industriales más representativos de Montilla, y la posibilidad de contar con una Indicación Geográfica Protegida supondría un paso relevante para reforzar su protección, su prestigio y su proyección futura, a juicio del propio Consistorio.