El Montilla se coloca en puestos de ascenso tras la sanción impuesta al Racing Club Portuense

Jornada intensa la vivida hoy en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior tras la resolución conocida por parte del Comité de Competición y Disciplina de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), y que ha permitido situar al Montilla Club de Fútbol en puestos de ascenso tras la sanción impuesta al Racing Club Portuense.De este modo, el expediente 17/25-26, con fecha de 25 de febrero de 2026, abierto tras una reclamación por supuesta alineación indebida del Racing Club Portuense en su encuentro ante el Club Deportivo Moguer, ha determinado finalmente la veracidad de los hechos denunciados.Los antecedentes de hecho se remontan al pasado 23 de febrero, momento en el que el Club Deportivo Moguer registró ante la Real Federación Andaluza una reclamación basada en una alineación indebida de los jugadores Elías Sebastián Palacios y Cristian Ruiz Herrera Sánchez, ambos pertenecientes al Racing Club Portuense.Los argumentos esgrimidos se fundamentaban en el Reglamento de la RFAF, concretamente en el artículo 117, Capítulo II, sección 2, que regula la alineación de futbolistas inscritos en equipos dependiente), en cuyo apartado B se estipula la imposibilidad de participar en partidos de categoría o división superior a jugadores con edad superior a 23 años con ficha de los equipos filiales.Tanto Elías Sebastián Palacios como Cristian Ruiz Herrera Sánchez participaron, según la versión del equipo onubense, en el encuentro entre el Club Deportivo Moguer y el Racing Club Portuense, teniendo 28 años y 25 años, respectivamente.Así, una vez analizada la reclamación, el Comité de Competición y Disciplina de la RFAF decidió abrir el expediente correspondiente, dando traslado del mismo al Racing Club Portuense y concediendo el plazo de alegación que estipula la normativa. Asimismo, la RFAF solicitó al Área de Licencias un informe acerca la situación de ambos futbolistas.Examinadas las alegaciones presentadas por el Racing Club Portuense, que no rebaten las cuestiones planteadas por el Club Deportivo Moguer, junto a la normativa vigente y el informe presentado por el Área de Licencias, los hechos denunciados han sido verificados por el Comité de Competición y Disciplina, que ha terminado dando la razón al cuadro moguereño.De este modo, la sanción impuesta a los portuenses supone la pérdida del partido celebrado el 22 de febrero de 2026 por tres tantos a cero ante el Club Deportivo Moguer, así como una sanción económica de 200,00 euros en virtud del artículo 77 del CJD y de la Circular 10 de la presente temporada.Por otro lado, tanto el técnico del Racing Club Portuense, Bruno Herrero Arias, como el delegado de equipo, Pedro Ríos Maestre, han sido sancionados con un partido y una multa accesoria. Contra estos acuerdos, el Racing Club Portuense podría interponer recurso ante el Comité Territorial de Apelación de la RFAF.Esta pérdida de puntos ha provocado un vuelco en la clasificación, alzándose el Montilla Club de Fútbol a la segunda posición, con 50 puntos. Por su parte, el Racing Portuense retrocede hasta los 49 puntos, empatado en puntuación con el Egabrense Club Deportivo.