La Diputación activa un plan para reducir el impacto de la pobreza energética en la provincia



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha activado una nueva edición del Programa de Intervención Familiar en Situaciones de Pobreza Energética en la provincia con el objetivo de apoyar a familias con recursos limitados mediante ayudas económicas y acciones formativas que fomenten un consumo energético más eficiente en los hogares.La iniciativa, desarrollada de forma conjunta por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y la Agencia Provincial de la Energía, contempla dos líneas principales de actuación. Por un lado, la concesión de ayudas destinadas al pago de suministros energéticos básicos y, por otro, una campaña de formación e información orientada a promover el uso responsable de la energía.En ese sentido, la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, afirmó que este programa “refleja el compromiso de esta institución con la protección de las familias más vulnerables de nuestra provincia. La pobreza energética se ha convertido en una realidad que las administraciones públicas no podemos ignorar”.Asimismo, recalcó que “el Instituto Provincial de Bienestar Social sigue apostando por este programa que tiene un objetivo muy claro, garantizar que ninguna familia de nuestros municipios se quede atrás por no poder afrontar el coste de algo tan esencial como la energía en su hogar”.Además, Irene Aguilera explicó que el programa contempla ayudas económicas dirigidas a familias residentes en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, destinadas principalmente a sufragar gastos de electricidad y gas.Según detalló, “concedemos ayudas económicas destinadas al pago de suministros energéticos básicos, fundamentalmente electricidad y gas, dirigidas a familias con recursos limitados que residen en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba.Estas ayudas pueden alcanzar hasta 600 euros por unidad familiar, además, en aquellos casos en los que exista una persona diagnosticada de Esclerosis Lateral Amiotrófica o que esté realizando tratamiento de diálisis peritoneal domiciliaria, el programa contempla una ayuda adicional de 300 euros, pudiendo alcanzar en estos casos hasta los 900 euros”.De igual modo, la responsable provincial subrayó que “con esta incorporación damos un paso más para adaptar el programa a las realidades sociales y sanitarias que viven muchas familias, garantizando que estas personas puedan mantener los cuidados necesarios en su propio domicilio, con dignidad y seguridad”.Por otro lado, la segunda línea de intervención se centra en la formación y sensibilización en materia de eficiencia energética. La responsable de la Agencia Provincial de la Energía, Tatiana Pozo, señaló que esta vertiente busca fomentar hábitos que permitan reducir el consumo y optimizar el uso de los recursos.Así, explicó que “y es que la pobreza energética no sólo se combate a través de una prestación o ayuda económica en aquellas situaciones que lo necesitan, sino formando a las personas para que, cada vez dependan menos de esa ayuda económica, mejoren la eficiencia energética y reduzcan el gasto que supone la energía en su día a día”.En esa misma línea, Pozo insistió en que “queremos romper el círculo de la precariedad dotándolas de herramientas, conocimientos y autonomía. Queremos que la factura deje de ser un enemigo incontrolable para ser algo que comprendan y gestionen”.El programa se estructura en torno a tres ejes fundamentales. Por un lado, contempla la formación, el seguimiento y el acompañamiento directo a las familias que soliciten ayuda, con una atención específica a 15 hogares a los que se realizará una evaluación energética de sus viviendas y se les facilitarán herramientas para mejorar su eficiencia.Asimismo, incluye una campaña informativa dirigida a la población general que se desarrollará mediante charlas en distintos municipios de la provincia. Estas sesiones tendrán lugar en Peñarroya-Pueblonuevo el 23 de marzo, en La Carlota el 25 de marzo, en Pozoblanco el 26 de marzo, en Montoro el 7 de abril y en Fernán Núñez el 16 de abril.Durante estos encuentros se abordarán cuestiones como la interpretación de la factura eléctrica, los tipos de contratos y consejos prácticos para el ahorro energético en el hogar. Además, se habilitará un correo electrónico de consulta para resolver dudas relacionadas con la eficiencia energética doméstica. Por último, el programa contempla un tercer eje orientado al apoyo y respaldo de los trabajadores sociales, con el fin de facilitar el acompañamiento que prestan a las personas usuarias en este ámbito.