Pedraza Joyas lleva la artesanía de Montilla al Museo Nacional de Artes Decorativas

La firma montillana Pedraza Joyas participa hasta el próximo 29 de marzo en la X Muestra de Orfebrería Contemporánea que se celebra en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, donde exhibe una pieza inspirada en la Mezquita de Córdoba, en el marco de una exposición internacional vinculada alLa presencia de Pedraza Joyas en este evento sitúa nuevamente a la artesanía montillana en un escaparate de primer nivel. La X Muestra de Orfebrería Contemporánea, inaugurada el pasado 11 de febrero, reúne en la capital de España a creadores de distintos países en una cita consolidada dentro del ámbito del diseño contemporáneo aplicado a la joyería y la orfebrería artística, que podrá visitarse hasta el próximo 29 de marzo.La exposición está organizada por la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas junto al propio Museo Nacional de Artes Decorativas y forma parte del programa oficial del, lo que refuerza su proyección cultural y su carácter internacional.En ese contexto, la muestra, comisariada por Lorena Martínez de Corral, tiene como principal objetivo la difusión y promoción del diseño contemporáneo en joyería y orfebrería, poniendo el foco en la creatividad, la innovación formal y la investigación estética.Un total de 80 obras, creadas por 72 diseñadores procedentes de 30 países, integran esta edición, que cuenta además con Chequia como país invitado y que presenta desde propuestas minimalistas y experimentales hasta reinterpretaciones actuales de técnicas tradicionales.De igual modo, el evento se articula a través de un itinerario de exposiciones que se extiende por algunos de los espacios culturales más representativos de Madrid, como el Museo Cerralbo, el Museo Lázaro Galdiano o la Casa Museo Lope de Vega, configurando un recorrido que permite al visitante adentrarse en distintas perspectivas de la orfebrería contemporánea.En este marco, la firma montillana Pedraza Joyas ha sido seleccionada para formar parte de esta décima edición con una pieza singular: un brazalete realizado en plata de ley con baño de oro e inspirado en el arco del Mihrab de la Mezquita de Córdoba. La elección de esta obra conecta la tradición artística andaluza con los lenguajes contemporáneos del diseño, aportando una mirada personal que dialoga con el resto de propuestas internacionales.Por otro lado, la participación de Pedraza Joyas en esta muestra se suma a una trayectoria reciente marcada por su presencia en escenarios destacados. Ya en octubre del pasado año, la diseñadora, donde presentó una colección de piezas únicas y personalizadas.Y es que el trabajo de la firma montillana se caracteriza por una estrecha relación entre diseño, emoción y memoria. “Nos gustan las joyas que van más allá del simple complemento. Por ello, nuestro trabajo se dirige hacia personas que aman el diseño y que buscan algo diferente”, detalló Paqui Pedraza en declaraciones a, poniendo de relieve una filosofía creativa que se mantiene también en la pieza ahora expuesta en el Museo Nacional de Artes Decorativas.En ese sentido, la trayectoria de Pedraza Joyas está profundamente ligada a la herencia familiar. La diseñadora continúa el legado de su padre,, reconocido artesano de la orfebrería cordobesa, cuya influencia sigue presente en cada una de sus creaciones.Desde su taller en Montilla, abierto en 2013 en la calle Puerta de Aguilar, la firma ha sabido conjugar la tradición artesanal con las tecnologías actuales, elaborando piezas en oro y plata de primera ley que combinan precisión técnica y carga simbólica.Asimismo, este recorrido ha permitido que sus creaciones trasciendan el ámbito local, como demuestra la realización de piezas por encargo para instituciones de relevancia, entre ellas la Guardia Real para el rey emérito Juan Carlos I. Un reconocimiento que evidencia la proyección de una marca que, sin perder sus raíces, continúa ampliando horizontes.Con su participación en la X Muestra de Orfebrería Contemporánea, Pedraza Joyas refuerza así su presencia en el circuito del diseño contemporáneo y contribuye a proyectar el nombre de Montilla en un contexto internacional donde la artesanía, lejos de desaparecer, se reinventa a través de nuevas formas de expresión.