Doble título andaluz por clubes y quince podios individuales para el Montilla-Córdoba Triatlón

Importante cita en Tíjola

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón consiguió el pasado fin de semana los títulos andaluces por clubes masculino y femenino de triatlón sprint en Punta Umbría y sumó quince medallas individuales entre la competición onubense y el XI Triatlón de Menores "Ciudad de Tíjola", en Almería. La expedición del conjunto cordobés logró el sábado diez podios individuales, entre ellos, la plata absoluta de Alicia Soriano Román y el bronce de Alejandro Castro García, y añadió cuatro oros y una plata el domingo en la cita de menores.El XXV Triatlón Barceló Playas de Punta Umbría reunió a 320 participantes, una cifra que la prueba no alcanzaba desde antes de la pandemia, en una edición que celebró sus bodas de plata. Organizada por el Ayuntamiento de Punta Umbría con la colaboración de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza de Triatlón y la Junta de Andalucía, la competición se desarrolló sobre un recorrido de 750 metros de natación, 19 kilómetros de ciclismo y 4,6 kilómetros de carrera a pie.La carrera femenina concluyó con las tres primeras clasificadas separadas por apenas catorce segundos. Irene Peinado, del Triatlón Inforhouse Santiago, obtuvo el título autonómico por delante de Alicia Soriano Román, que cruzó la meta diez segundos después de la vencedora. Martina García, del Club Deportivo 361-Wahooligan, completó el podio.El desarrollo de la prueba tuvo entre sus protagonistas a Ainhoa Pedrosa Berenguel. La triatleta juvenil del Montilla-Córdoba salió del agua en segunda posición, a cincuenta segundos de Peinado, mientras su compañera Marta Román Jiménez iniciaba también la persecución en solitario. Durante el segmento ciclista, Pedrosa recuperó la desventaja, alcanzó a la líder y consiguió marcharse sola para llegar al frente a la segunda transición.La carrera a pie modificó el orden de las primeras posiciones. Pedrosa acusó el esfuerzo realizado sobre la bicicleta y fue adelantada en los últimos kilómetros, mientras Peinado marcó el mejor parcial de este segmento para asegurarse la victoria. Alicia Soriano, segunda corredora más rápida, obtuvo el subcampeonato andaluz. Ainhoa Pedrosa terminó cuarta y Marta Román, quinta.Los resultados de Soriano, Pedrosa y Román dieron al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón el título femenino por clubes. El C.T. Costa del Sol ocupó la segunda posición y el Club Deportivo Triatlón Guadiato completó el podio colectivo.En la competición masculina, Eduardo Escalante Gutiérrez fue el primero en completar la natación, con otros seis triatletas a su estela. Ese grupo se mantuvo en cabeza durante los 19 kilómetros de ciclismo y amplió su ventaja sobre sus perseguidores, que cedieron un minuto en este segmento. La resolución de las medallas quedó para la carrera a pie.Javier Linares, del Club Deportivo Delikia, consiguió el título andaluz tras marcar el mejor parcial a pie del grupo delantero. Hugo Arias, del Cidade de Lugo Fluvial, fue segundo, a medio minuto del vencedor, mientras Alejandro Castro García obtuvo el bronce después de distanciarse en los últimos metros de su compañero Marco Montes Sánchez, que concluyó cuarto. Sergio Ortiz, del Peñota Dental Triatlón, cerró las cinco primeras posiciones.El tercer puesto de Castro, el cuarto de Montes y el octavo de Eduardo Escalante permitieron al Montilla-Córdoba conquistar también el Campeonato de Andalucía masculino por clubes. El Isbilya–Sloppy Joe’s terminó segundo y el ADSEVILLA, tercero.Además de los dos podios absolutos, el equipo obtuvo seis victorias individuales por categorías en Punta Umbría. Ainhoa Pedrosa Berenguel se impuso en Juvenil Femenino y Samuel Montoro Navarrete hizo lo propio en Juvenil Masculino, con la décima posición de la general. En esta última categoría, Fabio Vargas Guzmán consiguió el bronce y finalizó decimosexto en la clasificación masculina.En el grupo de edad de 18 a 19 años, Blanca Berlanga Aznar logró el oro femenino y fue decimotercera de la general. Marco Montes Sánchez ganó la categoría masculina gracias a su cuarto puesto absoluto, mientras Hugo Albertos Montero obtuvo el bronce de este grupo y terminó vigesimoquinto de la general. Jesús Espejo Jiménez ocupó la cuarta posición de su categoría y la vigesimoséptima absoluta.Marta Román Jiménez añadió el oro femenino del grupo de edad de 20 a 24 años a su quinta posición general. En esa misma categoría, Eva Alegría Pérez fue cuarta y undécima de la general; Rebeca Reguero Carmona, quinta y decimosexta; y Beatriz Escalante Gutiérrez, sexta y decimoctava.Entre los hombres de 20 a 24 años, Rafael Arroyo Carmona terminó cuarto de su categoría y decimotercero de la general. David Villén Ramiro fue sexto de su grupo y decimoctavo absoluto, mientras Fernando Arroyo Carmona ocupó la novena posición de la categoría y la sexagésima de la general. Eduardo Escalante Gutiérrez se proclamó vencedor del grupo de 25 a 29 años y Antonio Lucena Calderón concluyó sexto entre los participantes de 35 a 39 años y trigésimo noveno en la clasificación masculina.El balance individual del Montilla-Córdoba en la cita onubense fue de diez medallas: seis oros, una plata y tres bronces, a los que se sumaron los dos títulos colectivos. También participó Piedad María Rioboo Loriguillo, del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, que terminó séptima en el grupo de edad femenino de 50 a 54 años y trigésima sexta de la general.La jornada incluyó asimismo competición paralímpica, con las victorias de Manuel Afonso, del Club Deportivo Credus, en la categoría PTWC, y de Eduardo Oliva, del Grupo Serman Triatlón Marbella, en PTS5. Punta Umbría acogió la cuarta y última prueba puntuable del Circuito Andaluz de Triatlón 2026 y sus resultados tuvieron también valor para la VI Superliga Andaluza de Clubes de Triatlón. La cita formó parte, además, del VIII Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Huelva y de la VI Supercopa de Triatlón Diputación de Huelva.La actividad del fin de semana continuó el domingo en la Balsa de Cela, escenario del XI Triatlón de Menores "Ciudad de Tíjola". La prueba reunió a 128 participantes desde prebenjamín hasta juvenil y estuvo organizada por el Ayuntamiento de Tíjola con la colaboración de Triatlón Tíjola–Ociodeporte Baza, la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón.Ainhoa Pedrosa Berenguel y Samuel Montoro Navarrete volvieron a ganar en Juvenil Femenino y Juvenil Masculino, respectivamente, después de sus victorias por categorías del día anterior en Punta Umbría. Irene Sánchez Ramos completó el doblete femenino del Montilla-Córdoba con la segunda posición, por delante de Agatha Andrade, del Grupo Sermán Triatlón Marbella. En la carrera masculina, Álvaro Sánchez, del Club Deportivo Galosport, y Héctor Martín, del Club Deportivo Triatlón El Ejido, acompañaron a Montoro en el podio.Nahikari Blanco Baños consiguió la victoria en Cadete Femenino, seguida de Olivia Roberts y Sophie Roberts, mientras Elena Mesa Revuelta se impuso en Alevín Femenino por delante de Natalia García, del Club Deportivo Galosport, y Martina Rodríguez, del C.T. Costa del Sol. Estos resultados elevaron a cinco las medallas del Montilla-Córdoba en Tíjola, con cuatro oros y una plata. Victoria López Bermejo figuraba inscrita en Cadete Femenino, aunque no tomó la salida.La cita almeriense acogió también el Campeonato de Andalucía de Triatlón Infantil, en el que participaron 38 deportistas, 26 chicos y 12 chicas. El recorrido estuvo compuesto por 200 metros de natación, cuatro kilómetros de ciclismo y un kilómetro de carrera a pie.Mario Mesa Revuelta terminó séptimo en la prueba Infantil Masculino y sexto en la clasificación oficial del Campeonato de Andalucía. Iria Jiménez Novoa fue octava en la carrera Infantil Femenino y séptima en el autonómico. La diferencia entre ambas clasificaciones respondió a la presencia de participantes que no computaban para el campeonato andaluz. Por su parte, Alai Blanco Baños concluyó noveno en Alevín Masculino.El título andaluz infantil masculino correspondió a Iván Montoro, del Club Deportivo Triclub Babyschool, que completó la prueba en 15 minutos y 45 segundos, con seis segundos de ventaja sobre Alejandro Tapia, del C.T. Torremolinos. Lorenzo Ippolito, del Grupo Sermán Triatlón Marbella, obtuvo el bronce tras superar por tres segundos a Pedro García, del Club Triatlón Lorca, que no puntuaba para el autonómico. Gonzalo Rivas, del Club Deportivo Galosport, y Guillermo Rodríguez, del Club Deportivo Triclub Babyschool, terminaron cuarto y quinto del campeonato.En Infantil Femenino, Claudia Peña, del Club Deportivo Galosport, logró el título tras liderar la competición de principio a fin. Vega González, del Club Triatlón Lorca, cruzó la meta veinte segundos después, aunque no contaba para el Campeonato de Andalucía al no tener licencia por esta comunidad. Leire López, tercera de la general, fue subcampeona autonómica y Martina Pérez consiguió el bronce. Amaya Cantón y Aitana Gallego completaron las cinco primeras posiciones del campeonato, todas ellas ocupadas por deportistas del Galosport.En el resto de las carreras, Sandro Ramos, del Club Deportivo Triclub Babyschool, ganó en Cadete Masculino e Ignacio Peña, del Club Deportivo Galosport, se impuso en Alevín Masculino. Las victorias benjamines correspondieron a Jimena Pérez, del Galosport, y Alonso Domínguez, del Isbilya–Sloppy Joe’s.Tíjola fue la sexta y última prueba del XV Circuito Andaluz de Triatlón de Menores 2026, que también pasó por Chiclana, Baza, Pozo Alcón, Alfakids y Coria del Río. Para las categorías desde prebenjamín hasta cadete se tendrán en cuenta las cuatro mejores pruebas disputadas, mientras que en juvenil computarán las dos mejores de adultos y las dos mejores de menores. Los resultados del Campeonato de Andalucía Infantil puntuaron, además, para la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón.La competición fue también la quinta y penúltima cita del V Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Almería 2026. Su calendario se cerrará el próximo 18 de octubre con el VII Duatlón Cros de Menores de Garrucha.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.