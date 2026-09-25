Montilla celebra este fin de semana su XXXIII Concentración Motera



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La XXXIII Concentración Motera de Montilla arrancará esta noche en el Complejo Envidarte con un programa que se prolongará hasta el domingo y que combinará rutas en motocicleta, exposiciones, exhibiciones de trial, conciertos, sesiones de DJ y una visita a, santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.Moto Club Montilla organiza esta nueva edición del encuentro, que reunirá desde esta misma noche y hasta el domingo distintas actividades abiertas al público y otras reservadas a las personas inscritas. La programación comenzará a las 21.00 de esta noche con la apertura de puertas del Complejo Envidarte. Media hora más tarde, a las 21.30 horas, se abrirán las inscripciones para los participantes en la concentración, cuya cuota se ha fijado en 20,00 euros.La primera jornada tendrá también un destacado componente musical. A partir de las 22.30 horas está previsto el concierto de Iberia Sumergida, formación que rendirá tributo a Héroes del Silencio. La actividad continuará ya de madrugada, a la 1.00, con una sesión de DJ Lettelopez, mientras que el cierre del recinto está previsto para las 3.00 de la madrugada.La jornada de mañana sábado comenzará a las 13.00 de la tarde con la apertura del recinto y las exposiciones de motos. Por la tarde llegará una de las actividades propiamente moteras del programa, con una ruta por la Sierra de Montilla que dará comienzo a las 18.00 de la tarde.A las 20.00 horas tendrá lugar una exhibición de trialacompañada por un, antes de que la programación vuelva a centrarse en la música. DJ Lettelopez tomará el relevo a las 22.00 horas y, a partir de las 23.30 de la noche, se celebrará el concierto de Ritmo del Garaje, con un tributo a Loquillo y Los Trogloditas.La madrugada del sábado al domingo continuará a partir de la 1.30 horas con una nueva sesión de DJ Lettelopez y la participación de Zancudos Infinity Party. El cierre de esta segunda jornada está fijado nuevamente para las 3.00 de la madrugada.El domingo 27 de septiembre, último día de la XXXIII Concentración Motera de Montilla, comenzará a las 12.00 del mediodía con una ruta por el casco urbano de Montilla y una visita a Bodegas Robles, una firma montillana con casi cien años de historia que, a principios de 2000, decidió incorporarse a la viticultura ecológica y al trabajo con levaduras autóctonas, hasta llegar al actual cambio de paradigma enfocado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y en los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).El programa continuará a las 13.30 horas con una nueva exhibición de trialacompañada por un. A las 15.00 de la tarde llegará el almuerzo, tras el que se procederá a la entrega de premios y regalos. Tanto el almuerzo como esta parte final de la programación estarán destinados únicamente a los participantes inscritos.La inscripción tiene un precio de 20,00 euros e incluye una camiseta, dos consumiciones —cerveza o refresco—, una visita guiada a Bodegas Robles, una botella de vino de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y el almuerzo del domingo.Además de las actividades incluidas en el programa de los tres días, el recinto dispondrá de servicio de barra y cocina, espacios dedicados a marcas de motocicletas como BMW y Yamaha, un puesto dey seguridad privada.El Complejo Envidarte será así el centro de esta trigésima tercera edición de la Concentración Motera, organizada por el Moto Club Montilla con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y de Bodegas Robles, y que desarrollará durante todo el fin de semana una programación que alternará las rutas y exhibiciones relacionadas con el motociclismo con las actuaciones musicales y las actividades dirigidas específicamente a las personas inscritas.El concejal de Festejos, Miguel Sánchez, destacó la consolidación de esta cita dentro del calendario del septiembre montillano y el trabajo del Moto Club Montilla para hacer crecer una concentración que “se está consolidado como una de las grandes actividades de Montilla”. Asimismo, el edil puso en valor la capacidad del evento para atraer visitantes y generar actividad en la ciudad.Por su parte, el presidente del Moto Club Montilla, Javier Santos, explicó que este año se ha decidido mantener la fórmula de tres jornadas tras la buena acogida de la pasada edición, mientras que Rafael Gómez, integrante de la entidad, animó al público a disfrutar de la exhibición de Trial Indoor, pensada para todos los públicos. Este año, además, el cambio al espacio interior del auditorio permitirá ampliar el aforo con gradas y contará con pilotos de motociclismo y Trial en bicicleta, entre ellos, un campeón de España.