Manuel Sánchez Lucas conquista el Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de Montilla”

El artista huercalenseganó ayer el, la cita estrella de la, que desde primera hora de la mañana convirtió las calles de la ciudad en un gran taller al aire libre.El artista almeriense, considerado, se alzó con el Premio “”,, gracias a una obra que atrapó la esencia delen una jornada marcada por la luz y el bullicio de visitantes.El certamen, que volvió a rendir homenaje a, se ha consolidado como uno de losdel calendario artístico andaluz. Y es que, durante todo el día, decenas dese desplegaron con sus caballetes en plazas, calles y rincones singulares de Montilla,de contemplarcasi en tiempo real.La concejala de Cultura,, ya había destacado en la presentación que esta cita “gracias al, que son el alma y el motor de esta iniciativa cultural”. Ese respaldo ha sido nuevamente decisivo: bodegas, cooperativas, empresas y entidades culturalesque abarca talleres, actividades para la infancia, presentaciones literarias ycomo la, prevista para la jornada de hoy domingo, queManuel Sánchez Lucas, de 53 años y natural de, no es un desconocido en el panorama artístico. Llevay regenta enel taller, donde combina la enmarcación con la enseñanza. Con una, se ha ganado a pulso la fama de serde este tipo de certámenes en España.Aunque el artista ha confesado en diversas ocasiones que, en la pintura rápida, para después rematar con óleo y, unaque le ha llevado al éxito en innumerables ocasiones.Sutambién está marcada por un: a los 18 años, una grave lesión de rodilla. Aquel golpe le sumió en una crisis, pero también le abrió la puerta a la pintura, de la mano de su padre,, gran aficionado y discípulo del acuarelista catalán. Desde entonces,y en su forma de vida.Con el tiempo, Sánchez Lucasen la que se reconocen, pero también una. Aunque se define como, ha cultivado el retrato y la figura humana, y hoycon una decena de alumnos que acuden fielmente a su estudio.Más allá del triunfo individual, el certamen volvió a convertir Montilla en un. La tahona delacogió la presentación del libro de acuarelas de, y en ellos más pequeños disfrutaron de actividades de pintura adaptadas a su edad.con exposiciones, la muestra de las obras ganadoras en elhasta el 28 de septiembre y la presentación de una nueva obra de José Santiago Garnelo en el, a cargo deEl tejido empresarial volvió a mostrar su compromiso con el certamen., director de, subrayó que “actividades como esta contribuyen ay a atraer visitantes”. Por su parte,, director-gerente de la, insistió en la necesidad de “para mantener vivo el patrimonio local”.En la misma línea,, responsable de, recordó que “es necesario movernos y, su vino y su vendimia, porque cada vez las circunstancias son más difíciles. Por eso, colaborar en esta semana es”.El palmarés de esta edición reflejó lade las obras presentadas. En la categoría de Adultos, el primer premio recayó en, quien recibió el Premio “”, dotado con 3.000 euros.El Premio “”, con 2.500 euros, fue para. El Premio “”, con 1.000 euros, recayó en, mientras que el Premio “”, con la misma dotación, distinguió aPor su parte,recibió el Premio “”, dotado con 1.000 euros, yobtuvo el Premio “”, también de 1.000 euros.fue reconocido con el Premio “”, igualmente de 1.000 euros.Completaron el cuadro de honor el ucraniano, con el Premio “” (500 euros);, con el Premio “” (500 euros);, con el Premio “” (500 euros);, con el Premio “” (500 euros); y, con el Premio “” (500 euros).En la categoría Infantil-Juvenil, destinada a jóvenes nacidos hasta 2010, los premios consistieron en material de pintura y diploma. Los galardonados fueronLarinde tributo a José Santiago Garnelo y Alda, considerado, además de gran pedagogo y exigente investigador. Nacido en 1866 en la localidad valenciana de, su familiacuando el artista contaba solo un año de edad. Antes de trasladarse a Madrid para comenzar sus estudios en la, José Garnelo asistió a dos cursos de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, donde obtuvo varios premios de laGarnelo fue, además, un artista. Tras conseguir laen lacon, el artista montillano fue pensionado a la, donde permaneció cuatro años en los que compartió experiencias con artistas de la talla deDespués de recorrer Europa durante algunos años, en 1883 acudió a la, donde conquistó la medalla de oro por sus, un cuadro que llegó a ilustrar el cartel de la exposición que elorganizó en 2006 con motivo del quinto centenario de la muerte delNombrado vicedirector de la, en 1894 José Garnelo ganó un concurso promovido por la Real Academia de San Fernando y fue nombrado. Un año más tarde, el artista se trasladó a Barcelona para impartir clases en la, donde asistía como alumno, quien pintóen el estudio que Garnelo tenía en la plaza de la Universidad.Tras obtener por oposición lade la Escuela de San Fernando de Madrid, en 1902 fue nombrado. De hecho, lale encargó –junto ay Emilio Sala– la decoración de su palacete de la calle Quintana, donde Garnelo desarrollóNombradode la pintura del Museo Nacional de Pintura y Escultura –actualmente,– en 1917 recibió el encargo de realizar, entre los que destacan dos de Alfonso XIII que se conservan en ely en elYa enfermo, en 1924 logró terminar la decoración de la cúpula deldelde Madrid, en el palacio de Las Salesas, con, su obra al fresco más sobresaliente. Cinco años más tarde quiso compaginar la restauración de los murales delcon la realización delque puede admirarse en lade Montilla.Tras ser propuesto para dirigir la Academia Española de Bellas Artes de Roma, José Garnelocomo catedrático de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, donde mantuvo una estrecha relación con pintores contemporáneos de la talla de, Picasso,, a los que impartió clase. Después de pasar sus últimos años en un estado de semiinconsciencia,, siendo enterrado en el panteón que su familia tiene en el templo enclavado en La Escuchuela.