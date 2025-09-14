Manuel Sánchez Lucas conquista el Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de Montilla”

El artista huercalense Manuel Sánchez Lucas ganó ayer el Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre “Ciudad de Montilla”, la cita estrella de la VIII Semana de Montilla con la Pintura, que desde primera hora de la mañana convirtió las calles de la ciudad en un gran taller al aire libre.
El artista almeriense, considerado el pintor que más concursos de pintura rápida ha conseguido en toda España, se alzó con el Premio “Ayuntamiento de Montilla”, dotado con 3.000 euros, gracias a una obra que atrapó la esencia del característico perfil de Montilla en una jornada marcada por la luz y el bullicio de visitantes.
El certamen, que volvió a rendir homenaje a José Santiago Garnelo y Alda, se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales más esperados del calendario artístico andaluz. Y es que, durante todo el día, decenas de pintores procedentes de distintos puntos del país se desplegaron con sus caballetes en plazas, calles y rincones singulares de Montilla, regalando al público la experiencia de contemplar cómo nacen las obras casi en tiempo real.
La concejala de Cultura, Soledad Raya, ya había destacado en la presentación que esta cita “se consolida año tras año gracias al apoyo de los patrocinadores, que son el alma y el motor de esta iniciativa cultural”. Ese respaldo ha sido nuevamente decisivo: bodegas, cooperativas, empresas y entidades culturales se han unido para hacer posible una programación que abarca talleres, actividades para la infancia, presentaciones literarias y nuevas propuestas como la Battle Colour, prevista para la jornada de hoy domingo, que combinará música de DJ y pintura en vivo.
Manuel Sánchez Lucas, de 53 años y natural de Huércal de Almería, no es un desconocido en el panorama artístico. Lleva más de tres décadas dedicado a la pintura y regenta en Cortijo Grande el taller Lienzo Cuadros, donde combina la enmarcación con la enseñanza. Con una trayectoria jalonada por decenas de premios nacionales, se ha ganado a pulso la fama de ser el pintor más laureado de este tipo de certámenes en España.
Aunque el artista ha confesado en diversas ocasiones que se siente más cómodo con el óleo, en la pintura rápida suele recurrir primero al acrílico, para después rematar con óleo y reforzar así la intensidad cromática, una fórmula magistral que le ha llevado al éxito en innumerables ocasiones.
Su historia personal también está marcada por un giro inesperado: a los 18 años, una grave lesión de rodilla truncó su sueño de ser futbolista profesional. Aquel golpe le sumió en una crisis, pero también le abrió la puerta a la pintura, de la mano de su padre, Manuel Sánchez Herrera, gran aficionado y discípulo del acuarelista catalán Guillermo Fresquet. Desde entonces, el arte se convirtió en su refugio y en su forma de vida.
Con el tiempo, Sánchez Lucas fue perfeccionando una técnica en la que se reconocen influencias de Sorolla, pero también una búsqueda constante de luz y profundidad. Aunque se define como paisajista, ha cultivado el retrato y la figura humana, y hoy comparte sus conocimientos con una decena de alumnos que acuden fielmente a su estudio.
Más allá del triunfo individual, el certamen volvió a convertir Montilla en un escenario abierto al diálogo entre arte, vino y patrimonio. La tahona del castillo de El Gran Capitán acogió la presentación del libro de acuarelas de Carlos Muñoz, y en el Paseo de las Mercedes los más pequeños disfrutaron de actividades de pintura adaptadas a su edad.
La programación continuará los próximos días con exposiciones, la muestra de las obras ganadoras en el Salón Municipal San Juan de Dios hasta el 28 de septiembre y la presentación de una nueva obra de José Santiago Garnelo en el Museo Garnelo, a cargo de José Antonio Cerezo.
El tejido empresarial volvió a mostrar su compromiso con el certamen. Luis Giménez Alvear, director de Bodegas Alvear, subrayó que “actividades como esta contribuyen a poner en valor Montilla y a atraer visitantes”. Por su parte, Francisco Fernández, director-gerente de la Cooperativa Agrícola La Unión, insistió en la necesidad de “maridar el vino con la pintura, la música y cualquier expresión cultural para mantener vivo el patrimonio local”.
En la misma línea, José Bujalance, responsable de Elzo Instalaciones, recordó que “es necesario movernos y sumar esfuerzos para promocionar Montilla, su vino y su vendimia, porque cada vez las circunstancias son más difíciles. Por eso, colaborar en esta semana es una satisfacción y una apuesta por el futuro de nuestra tierra”.
El palmarés de esta edición reflejó la calidad y diversidad de las obras presentadas. En la categoría de Adultos, el primer premio recayó en Manuel Sánchez Lucas, quien recibió el Premio “Excelentísimo Ayuntamiento de Montilla”, dotado con 3.000 euros.
El Premio “Cooperativa Agrícola La Unión”, con 2.500 euros, fue para Lluis Puiggros Puigdellivol. El Premio “Elzo Instalaciones”, con 1.000 euros, recayó en Francisco Luna Galván, mientras que el Premio “Bodegas Navisa”, con la misma dotación, distinguió a Ana Sánchez Lucas.
Por su parte, Eduardo Gómez López recibió el Premio “Bodegas Alvear”, dotado con 1.000 euros, y Miguel Repolles obtuvo el Premio “Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora”, también de 1.000 euros. Emiliano Vozmediano López fue reconocido con el Premio “Asociación Amigos del Museo Garnelo”, igualmente de 1.000 euros.
Completaron el cuadro de honor el ucraniano Mykhailo Korobkov, con el Premio “Bodegas Pérez Barquero” (500 euros); Jaime Jurado Cordón, con el Premio “Casa Rural Etnoturística Tela y Vino” (500 euros); Blai Tomás Ibáñez, con el Premio “Óptica Ceballos Irisol” (500 euros); Francisco Peralta Tineo, con el Premio “LealMen, S.L.” (500 euros); y Pepi Sevilla Ruano, con el Premio “Santa Amalia Alta Decoración” (500 euros).
En la categoría Infantil-Juvenil, destinada a jóvenes nacidos hasta 2010, los premios consistieron en material de pintura y diploma. Los galardonados fueron Triana Quintero Jiménez, Abril Serrano Thenc, Eva Serrano Thenc, Laura López Lucena y Francisco Solano López Gómez.
La Semana de Montilla con la Pintura rinde tributo a José Santiago Garnelo y Alda, considerado el pintor más culto de su época, además de gran pedagogo y exigente investigador. Nacido en 1866 en la localidad valenciana de Enguera, su familia fijó su residencia en Montilla cuando el artista contaba solo un año de edad. Antes de trasladarse a Madrid para comenzar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, José Garnelo asistió a dos cursos de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, donde obtuvo varios premios de la Escuela de Santa Isabel de Hungría.
Garnelo fue, además, un artista respetuoso siempre con la vanguardia. Tras conseguir la segunda medalla en la Exposición Nacional de 1887 con La muerte de Lucano, el artista montillano fue pensionado a la Real Academia de España en Roma, donde permaneció cuatro años en los que compartió experiencias con artistas de la talla de Pradilla, Sorolla o Emilio Sala.
Después de recorrer Europa durante algunos años, en 1883 acudió a la Exposición Universal de Chicago, donde conquistó la medalla de oro por sus Primeros homenajes en el Nuevo Mundo a Colón, un cuadro que llegó a ilustrar el cartel de la exposición que el Museo Naval de Madrid organizó en 2006 con motivo del quinto centenario de la muerte del Almirante de la Mar Océana.
Nombrado vicedirector de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, en 1894 José Garnelo ganó un concurso promovido por la Real Academia de San Fernando y fue nombrado caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Un año más tarde, el artista se trasladó a Barcelona para impartir clases en la Escuela de Bellas Artes, donde asistía como alumno Pablo Ruiz Picasso, quien pintó La Primera Comunión y El Monaguillo en el estudio que Garnelo tenía en la plaza de la Universidad.
Tras obtener por oposición la cátedra de Dibujo del Antiguo y Ropajes de la Escuela de San Fernando de Madrid, en 1902 fue nombrado comendador de la Orden de Alfonso XII y pintor de la Corona. De hecho, la infanta Isabel le encargó –junto a Mariano Benlliure y Emilio Sala– la decoración de su palacete de la calle Quintana, donde Garnelo desarrolló La Proclamación de los Reyes Católicos en Segovia.
Nombrado subdirector conservador de la pintura del Museo Nacional de Pintura y Escultura –actualmente, Museo Nacional del Prado– en 1917 recibió el encargo de realizar varios retratos de la Familia Real, entre los que destacan dos de Alfonso XIII que se conservan en el Museo Español de Arte Contemporáneo y en el Palacio de Aranjuez.
Ya enfermo, en 1924 logró terminar la decoración de la cúpula del Salón del Presidente del Tribunal Supremo de Madrid, en el palacio de Las Salesas, con El Collar de la Justicia, su obra al fresco más sobresaliente. Cinco años más tarde quiso compaginar la restauración de los murales del camarín de la Virgen de las Angustias de Granada con la realización del Apostolado que puede admirarse en la Parroquia de Santiago Apóstol de Montilla.
Tras ser propuesto para dirigir la Academia Española de Bellas Artes de Roma, José Garnelo se jubiló en 1936 como catedrático de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, donde mantuvo una estrecha relación con pintores contemporáneos de la talla de Gutiérrez Solana, Picasso, Vázquez Díaz o Salvador Dalí, a los que impartió clase. Después de pasar sus últimos años en un estado de semiinconsciencia, murió en Montilla el 29 de octubre de 1944, siendo enterrado en el panteón que su familia tiene en el templo enclavado en La Escuchuela.
El artista almeriense, considerado el pintor que más concursos de pintura rápida ha conseguido en toda España, se alzó con el Premio “Ayuntamiento de Montilla”, dotado con 3.000 euros, gracias a una obra que atrapó la esencia del característico perfil de Montilla en una jornada marcada por la luz y el bullicio de visitantes.
El certamen, que volvió a rendir homenaje a José Santiago Garnelo y Alda, se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales más esperados del calendario artístico andaluz. Y es que, durante todo el día, decenas de pintores procedentes de distintos puntos del país se desplegaron con sus caballetes en plazas, calles y rincones singulares de Montilla, regalando al público la experiencia de contemplar cómo nacen las obras casi en tiempo real.
La concejala de Cultura, Soledad Raya, ya había destacado en la presentación que esta cita “se consolida año tras año gracias al apoyo de los patrocinadores, que son el alma y el motor de esta iniciativa cultural”. Ese respaldo ha sido nuevamente decisivo: bodegas, cooperativas, empresas y entidades culturales se han unido para hacer posible una programación que abarca talleres, actividades para la infancia, presentaciones literarias y nuevas propuestas como la Battle Colour, prevista para la jornada de hoy domingo, que combinará música de DJ y pintura en vivo.
Un maestro de la pintura rápida
Manuel Sánchez Lucas, de 53 años y natural de Huércal de Almería, no es un desconocido en el panorama artístico. Lleva más de tres décadas dedicado a la pintura y regenta en Cortijo Grande el taller Lienzo Cuadros, donde combina la enmarcación con la enseñanza. Con una trayectoria jalonada por decenas de premios nacionales, se ha ganado a pulso la fama de ser el pintor más laureado de este tipo de certámenes en España.
Aunque el artista ha confesado en diversas ocasiones que se siente más cómodo con el óleo, en la pintura rápida suele recurrir primero al acrílico, para después rematar con óleo y reforzar así la intensidad cromática, una fórmula magistral que le ha llevado al éxito en innumerables ocasiones.
Su historia personal también está marcada por un giro inesperado: a los 18 años, una grave lesión de rodilla truncó su sueño de ser futbolista profesional. Aquel golpe le sumió en una crisis, pero también le abrió la puerta a la pintura, de la mano de su padre, Manuel Sánchez Herrera, gran aficionado y discípulo del acuarelista catalán Guillermo Fresquet. Desde entonces, el arte se convirtió en su refugio y en su forma de vida.
Con el tiempo, Sánchez Lucas fue perfeccionando una técnica en la que se reconocen influencias de Sorolla, pero también una búsqueda constante de luz y profundidad. Aunque se define como paisajista, ha cultivado el retrato y la figura humana, y hoy comparte sus conocimientos con una decena de alumnos que acuden fielmente a su estudio.
Montilla, escenario de creatividad compartida
Más allá del triunfo individual, el certamen volvió a convertir Montilla en un escenario abierto al diálogo entre arte, vino y patrimonio. La tahona del castillo de El Gran Capitán acogió la presentación del libro de acuarelas de Carlos Muñoz, y en el Paseo de las Mercedes los más pequeños disfrutaron de actividades de pintura adaptadas a su edad.
La programación continuará los próximos días con exposiciones, la muestra de las obras ganadoras en el Salón Municipal San Juan de Dios hasta el 28 de septiembre y la presentación de una nueva obra de José Santiago Garnelo en el Museo Garnelo, a cargo de José Antonio Cerezo.
El tejido empresarial volvió a mostrar su compromiso con el certamen. Luis Giménez Alvear, director de Bodegas Alvear, subrayó que “actividades como esta contribuyen a poner en valor Montilla y a atraer visitantes”. Por su parte, Francisco Fernández, director-gerente de la Cooperativa Agrícola La Unión, insistió en la necesidad de “maridar el vino con la pintura, la música y cualquier expresión cultural para mantener vivo el patrimonio local”.
En la misma línea, José Bujalance, responsable de Elzo Instalaciones, recordó que “es necesario movernos y sumar esfuerzos para promocionar Montilla, su vino y su vendimia, porque cada vez las circunstancias son más difíciles. Por eso, colaborar en esta semana es una satisfacción y una apuesta por el futuro de nuestra tierra”.
Relación de ganadores
El palmarés de esta edición reflejó la calidad y diversidad de las obras presentadas. En la categoría de Adultos, el primer premio recayó en Manuel Sánchez Lucas, quien recibió el Premio “Excelentísimo Ayuntamiento de Montilla”, dotado con 3.000 euros.
El Premio “Cooperativa Agrícola La Unión”, con 2.500 euros, fue para Lluis Puiggros Puigdellivol. El Premio “Elzo Instalaciones”, con 1.000 euros, recayó en Francisco Luna Galván, mientras que el Premio “Bodegas Navisa”, con la misma dotación, distinguió a Ana Sánchez Lucas.
Por su parte, Eduardo Gómez López recibió el Premio “Bodegas Alvear”, dotado con 1.000 euros, y Miguel Repolles obtuvo el Premio “Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora”, también de 1.000 euros. Emiliano Vozmediano López fue reconocido con el Premio “Asociación Amigos del Museo Garnelo”, igualmente de 1.000 euros.
Completaron el cuadro de honor el ucraniano Mykhailo Korobkov, con el Premio “Bodegas Pérez Barquero” (500 euros); Jaime Jurado Cordón, con el Premio “Casa Rural Etnoturística Tela y Vino” (500 euros); Blai Tomás Ibáñez, con el Premio “Óptica Ceballos Irisol” (500 euros); Francisco Peralta Tineo, con el Premio “LealMen, S.L.” (500 euros); y Pepi Sevilla Ruano, con el Premio “Santa Amalia Alta Decoración” (500 euros).
En la categoría Infantil-Juvenil, destinada a jóvenes nacidos hasta 2010, los premios consistieron en material de pintura y diploma. Los galardonados fueron Triana Quintero Jiménez, Abril Serrano Thenc, Eva Serrano Thenc, Laura López Lucena y Francisco Solano López Gómez.
Un pintor entre dos siglos
La Semana de Montilla con la Pintura rinde tributo a José Santiago Garnelo y Alda, considerado el pintor más culto de su época, además de gran pedagogo y exigente investigador. Nacido en 1866 en la localidad valenciana de Enguera, su familia fijó su residencia en Montilla cuando el artista contaba solo un año de edad. Antes de trasladarse a Madrid para comenzar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, José Garnelo asistió a dos cursos de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, donde obtuvo varios premios de la Escuela de Santa Isabel de Hungría.
Garnelo fue, además, un artista respetuoso siempre con la vanguardia. Tras conseguir la segunda medalla en la Exposición Nacional de 1887 con La muerte de Lucano, el artista montillano fue pensionado a la Real Academia de España en Roma, donde permaneció cuatro años en los que compartió experiencias con artistas de la talla de Pradilla, Sorolla o Emilio Sala.
Después de recorrer Europa durante algunos años, en 1883 acudió a la Exposición Universal de Chicago, donde conquistó la medalla de oro por sus Primeros homenajes en el Nuevo Mundo a Colón, un cuadro que llegó a ilustrar el cartel de la exposición que el Museo Naval de Madrid organizó en 2006 con motivo del quinto centenario de la muerte del Almirante de la Mar Océana.
Nombrado vicedirector de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, en 1894 José Garnelo ganó un concurso promovido por la Real Academia de San Fernando y fue nombrado caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Un año más tarde, el artista se trasladó a Barcelona para impartir clases en la Escuela de Bellas Artes, donde asistía como alumno Pablo Ruiz Picasso, quien pintó La Primera Comunión y El Monaguillo en el estudio que Garnelo tenía en la plaza de la Universidad.
Tras obtener por oposición la cátedra de Dibujo del Antiguo y Ropajes de la Escuela de San Fernando de Madrid, en 1902 fue nombrado comendador de la Orden de Alfonso XII y pintor de la Corona. De hecho, la infanta Isabel le encargó –junto a Mariano Benlliure y Emilio Sala– la decoración de su palacete de la calle Quintana, donde Garnelo desarrolló La Proclamación de los Reyes Católicos en Segovia.
Nombrado subdirector conservador de la pintura del Museo Nacional de Pintura y Escultura –actualmente, Museo Nacional del Prado– en 1917 recibió el encargo de realizar varios retratos de la Familia Real, entre los que destacan dos de Alfonso XIII que se conservan en el Museo Español de Arte Contemporáneo y en el Palacio de Aranjuez.
Ya enfermo, en 1924 logró terminar la decoración de la cúpula del Salón del Presidente del Tribunal Supremo de Madrid, en el palacio de Las Salesas, con El Collar de la Justicia, su obra al fresco más sobresaliente. Cinco años más tarde quiso compaginar la restauración de los murales del camarín de la Virgen de las Angustias de Granada con la realización del Apostolado que puede admirarse en la Parroquia de Santiago Apóstol de Montilla.
Tras ser propuesto para dirigir la Academia Española de Bellas Artes de Roma, José Garnelo se jubiló en 1936 como catedrático de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, donde mantuvo una estrecha relación con pintores contemporáneos de la talla de Gutiérrez Solana, Picasso, Vázquez Díaz o Salvador Dalí, a los que impartió clase. Después de pasar sus últimos años en un estado de semiinconsciencia, murió en Montilla el 29 de octubre de 1944, siendo enterrado en el panteón que su familia tiene en el templo enclavado en La Escuchuela.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: J.A. AGUILAR / AYTO. MONTILLA
FOTOGRAFÍA: J.A. AGUILAR / AYTO. MONTILLA