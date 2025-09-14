Conoce cómo ver un perfil privado en Facebook

En la red social, algunos perfiles desean que sus publicaciones las vean solo sus amistades o personas que ellos desean.
La famosa red social tiene millones de usuarios, pero no todos los perfiles son iguales. Si quieres ver perfil privado de Facebook de algunos de ellos y no eres amigo de esa persona, lo que vamos a decir a continuación te interesará.
Existen algunas opciones interesantes. Entre ellas se puede utilizar un proceso para rastrear desde el navegador web móvil, que lo que hace es buscar cualquier perfil que se asocie al correo electrónico de la persona que se quiera ver. Otra alternativa es utilizar un software o sitio web de terceros con el que será posible tener acceso a los perfiles privados usando programas o códigos.
El caso es que lo más seguro y ético de ver un perfil privado en esta red social es pedir amistad a la persona o mandarle un mensaje para pedirle permiso. Es posible también revisar tu configuración de privacidad para asegurarte de que compartes la información con aquellos que quieres.
Vamos a ver un poco más a fondo las opciones.
Este tipo de herramientas lo que hacen es pedirte el enlace del perfil privado que deseas ver y después te enseñan una serie de fotos o publicaciones que se supone que han sido extraídas de la cuenta. Otras son herramientas para espiar o controlar los dispositivos de los trabajadores o seres queridos.
Esta aplicación permite el monitoreo de la actividad de Facebook de otras personas desde el móvil. Con ella, se pueden ver los mensajes que se envían y reciben en Facebook Messenger, acceder a los vídeos, fotos y demás archivos que le gustan en esta red social.
Estamos ante un software de monitorización y espionaje que se ha diseñado para los dispositivos móviles. Es promocionada como una herramienta para que los padres puedan supervisar las actividades de los hijos online o para que los trabajadores puedan rastrear las actividades de los trabajadores en los dispositivos de las empresas.
Esta es la manera más fácil y ética: se le envía una petición de amistad a quien te interesa. Así le vas a dar la posibilidad de aceptarla o rechazarla. Si acepta tu solicitud, vas a poder ver lo que comparta en su perfil. En el caso de que la rechace o ignore, vas a tener que respetar su decisión y lo mejor será que no insistas.
Para enviarla, busca el nombre de la persona en Facebook, haz clic en la foto de perfil y después en el botón “Agregar a mis amigos”. De igual forma, puedes enviar un mensaje presentándote y explicar a esa persona por qué deseas ser su amigo.
Existe otra alternativa para poder ver el perfil privado de un contacto de Facebook y es la creación de un perfil falso con una identidad distinta. El objetivo es que quieres ver a alguien que crea que eres alguien que conoce o tiene algo en común. Entonces, lo que tienes es que esperar a que acepte la solicitud y que puedas acceder al contenido.
Usa un correo electrónico o un número de móvil que no esté vinculado a otra cuenta. Después, se tiene que elegir un nombre, una foto y se pueden poner algunos datos falsos que puedan parecer creíbles. De la misma forma, es posible añadir algunos amigos o grupos de cara a darle mayor veracidad al perfil.
Esta alternativa tiene una serie de problemas. Lo primero es que es una manera deshonesta y no muy ética de ver el perfil de una persona sin que haya dado el consentimiento. Después es una práctica ilegal que puede acabar teniendo consecuencias legales en el caso de que se descubra tu identidad. Por último, tiene escasa efectividad, puesto que bastantes personas detectan los perfiles falsos y los pueden bloquear o denunciar.
Después de todo lo que hemos hablado en el artículo, seguro que ahora tienes más claras cuáles son las opciones para poder ver un perfil privado en la red social Facebook. Aunque todos podemos tener la tentación en algún momento de ver perfiles de ciertas personas, lo mejor es intentar siempre que sea posible pedir la amistad de la persona, puesto que muchas veces los casos que parecen más difíciles terminan aceptando la solicitud.
De todas formas, ya has visto que te damos otras opciones en el caso de que la anterior no te haya funcionado. Aunque otras redes sociales han aparecido en el mercado, muchas personas siguen estando en Facebook en la actualidad y los perfiles de otras personas siguen generando curiosidad en los usuarios.
La famosa red social tiene millones de usuarios, pero no todos los perfiles son iguales. Si quieres ver perfil privado de Facebook de algunos de ellos y no eres amigo de esa persona, lo que vamos a decir a continuación te interesará.
¿Cómo ver un perfil privado de Facebook desde el móvil?
Existen algunas opciones interesantes. Entre ellas se puede utilizar un proceso para rastrear desde el navegador web móvil, que lo que hace es buscar cualquier perfil que se asocie al correo electrónico de la persona que se quiera ver. Otra alternativa es utilizar un software o sitio web de terceros con el que será posible tener acceso a los perfiles privados usando programas o códigos.
El caso es que lo más seguro y ético de ver un perfil privado en esta red social es pedir amistad a la persona o mandarle un mensaje para pedirle permiso. Es posible también revisar tu configuración de privacidad para asegurarte de que compartes la información con aquellos que quieres.
Vamos a ver un poco más a fondo las opciones.
Utilizar una aplicación o página web para ver el perfil privado
Este tipo de herramientas lo que hacen es pedirte el enlace del perfil privado que deseas ver y después te enseñan una serie de fotos o publicaciones que se supone que han sido extraídas de la cuenta. Otras son herramientas para espiar o controlar los dispositivos de los trabajadores o seres queridos.
mSpy
Esta aplicación permite el monitoreo de la actividad de Facebook de otras personas desde el móvil. Con ella, se pueden ver los mensajes que se envían y reciben en Facebook Messenger, acceder a los vídeos, fotos y demás archivos que le gustan en esta red social.
FlexiSPY
Estamos ante un software de monitorización y espionaje que se ha diseñado para los dispositivos móviles. Es promocionada como una herramienta para que los padres puedan supervisar las actividades de los hijos online o para que los trabajadores puedan rastrear las actividades de los trabajadores en los dispositivos de las empresas.
Envío de solicitud de amistad para poder ver el perfil privado
Esta es la manera más fácil y ética: se le envía una petición de amistad a quien te interesa. Así le vas a dar la posibilidad de aceptarla o rechazarla. Si acepta tu solicitud, vas a poder ver lo que comparta en su perfil. En el caso de que la rechace o ignore, vas a tener que respetar su decisión y lo mejor será que no insistas.
Para enviarla, busca el nombre de la persona en Facebook, haz clic en la foto de perfil y después en el botón “Agregar a mis amigos”. De igual forma, puedes enviar un mensaje presentándote y explicar a esa persona por qué deseas ser su amigo.
Utilizar un perfil falso para stalkear una cuenta de Facebook privada
Existe otra alternativa para poder ver el perfil privado de un contacto de Facebook y es la creación de un perfil falso con una identidad distinta. El objetivo es que quieres ver a alguien que crea que eres alguien que conoce o tiene algo en común. Entonces, lo que tienes es que esperar a que acepte la solicitud y que puedas acceder al contenido.
Creación de un perfil falso:
Usa un correo electrónico o un número de móvil que no esté vinculado a otra cuenta. Después, se tiene que elegir un nombre, una foto y se pueden poner algunos datos falsos que puedan parecer creíbles. De la misma forma, es posible añadir algunos amigos o grupos de cara a darle mayor veracidad al perfil.
Esta alternativa tiene una serie de problemas. Lo primero es que es una manera deshonesta y no muy ética de ver el perfil de una persona sin que haya dado el consentimiento. Después es una práctica ilegal que puede acabar teniendo consecuencias legales en el caso de que se descubra tu identidad. Por último, tiene escasa efectividad, puesto que bastantes personas detectan los perfiles falsos y los pueden bloquear o denunciar.
Conclusiones
Después de todo lo que hemos hablado en el artículo, seguro que ahora tienes más claras cuáles son las opciones para poder ver un perfil privado en la red social Facebook. Aunque todos podemos tener la tentación en algún momento de ver perfiles de ciertas personas, lo mejor es intentar siempre que sea posible pedir la amistad de la persona, puesto que muchas veces los casos que parecen más difíciles terminan aceptando la solicitud.
De todas formas, ya has visto que te damos otras opciones en el caso de que la anterior no te haya funcionado. Aunque otras redes sociales han aparecido en el mercado, muchas personas siguen estando en Facebook en la actualidad y los perfiles de otras personas siguen generando curiosidad en los usuarios.